Vendimia 2026: por las lluvias postergaron el acto central y reprogramaron el calendario

La lluvia estropeó la agenda vendimial.

El espectáculo mayor de la fiesta, que cada año reúne a miles de mendocinos y turistas, tendrá una nueva fecha, mientras que el resto de las actividades previstas para el fin de semana también sufrirán modificaciones a raíz de las condiciones climáticas. En cuanto a los espectáculos musicales, el de Luciano Pereyra se mantendrá el domingo, después del acto central.

Por las lluvias, se postergó el acto central de la Vendimia 2026: cuándo se realizará y cómo queda el calendario Funcionarios del Ejecutivo provincial dieron a conocer cómo quedó establecido el nuevo calendario de actividades vendimiales, de acuerdo a los últimos informes del Servicio Meteorológico. El esquema oficial quedó establecido de la siguiente forma:

Vía Blanca: se desarrolla este viernes con normalidad en el microcentro mendocino, desde las 21. Clic acá para conocer el recorrido completo y el orden de los carros. Embed - Vía Blanca - Vendimia 2026 Carrusel: el tradicional desfile matutino de carros también se llevará adelante normalmente, desde las 9 del sábado. En este link , el recorrido completo del evento.

el tradicional desfile matutino de carros también se llevará adelante normalmente, desde las 9 del sábado. En , el recorrido completo del evento. Acto Central Fiesta de la Vendimia 2026: se reprogramó para el domingo 8 de marzo, en el teatro griego Frank Romero Day. "90 cosechas de una misma cepa" comenzará a las 22 y al finalizar se realizará la elección de la reina y virreina de la Vendimia. En la previa del acto —que también incluye juegos y sorteos— se presentarán Simpecao, Víctor Hugo Cortez y Los Trovadores de Cuyo. Tras el acto, será el turno de Luciano Pereyra. Luciano Pereyra (press 1) Luciano Pereyra se presentará el domingo en el Frank Romero Day, tras el acto central de la Vendimia 2026. Lunes 9 de marzo : se mantiene tal como estaba programado originalmente. Ese día se presentarán en el escenario mayor El Chaqueño Palavecino, LBC y Euge Quevedo, y La Re Pandilla .

: se mantiene tal como estaba programado originalmente. Ese día se presentarán en el escenario mayor . Martes 10 de marzo : también se mantiene el programa original. Tocarán Abel Pintos, Ángela Leiva, Campedrinos y Maggie Cullen .

: también se mantiene el programa original. Tocarán . Repetición del Acto Central: reprogramado para el miércoles 10 de marzo, desde las 21, en el teatro griego. Solo se desarrollará "90 cosechas de una misma cepa", sin espectáculo musical posterior. Se devolverá el valor de las entradas a quienes no puedan asistir A raíz de estas modificaciones en la agenda, el Gobierno tomará en cuenta los casos de personas —tanto sean turistas o mendocinos— que no puedan asistir al Acto Central y/o a la repetición del miércoles.

Quienes adquirieron sus tickets a través de la plataforma Entradaweb, deberán realizar el reclamo de devolución por la misma web y a partir del jueves 12 de marzo se reintegrará el valor de las entradas adquiridas.