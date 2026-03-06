6 de marzo de 2026
Sitio Andino
Vendimia 2026: por las lluvias postergaron el acto central y reprogramaron el calendario

Las autoridades provinciales anunciaron modificaciones al programa oficial a raíz de las alertas meteorológicas emitidas para el sábado. Conocé las nuevas fechas.

La lluvia estropeó la agenda vendimial.

La lluvia estropeó la agenda vendimial.

 Por Facundo La Rosa

El tiempo le ganó a la Vendimia. El pronóstico que anticipa fuertes lluvias para este sábado en el Gran Mendoza obligó a postergar el acto central de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026, "90 cosechas de una misma cepa", programada para las 22 en el teatro griego Frank Romero Day. La decisión fue confirmada este viernes por el Gobierno provincial, que también reprogramó el calendario de celebraciones.

El espectáculo mayor de la fiesta, que cada año reúne a miles de mendocinos y turistas, tendrá una nueva fecha, mientras que el resto de las actividades previstas para el fin de semana también sufrirán modificaciones a raíz de las condiciones climáticas. En cuanto a los espectáculos musicales, el de Luciano Pereyra se mantendrá el domingo, después del acto central.

Por las lluvias, se postergó el acto central de la Vendimia 2026: cuándo se realizará y cómo queda el calendario

Funcionarios del Ejecutivo provincial dieron a conocer cómo quedó establecido el nuevo calendario de actividades vendimiales, de acuerdo a los últimos informes del Servicio Meteorológico. El esquema oficial quedó establecido de la siguiente forma:

  • Vía Blanca: se desarrolla este viernes con normalidad en el microcentro mendocino, desde las 21. Clic acá para conocer el recorrido completo y el orden de los carros.
  • Carrusel: el tradicional desfile matutino de carros también se llevará adelante normalmente, desde las 9 del sábado. En este link, el recorrido completo del evento.
  • Acto Central Fiesta de la Vendimia 2026: se reprogramó para el domingo 8 de marzo, en el teatro griego Frank Romero Day. "90 cosechas de una misma cepa" comenzará a las 22 y al finalizar se realizará la elección de la reina y virreina de la Vendimia. En la previa del acto —que también incluye juegos y sorteos— se presentarán Simpecao, Víctor Hugo Cortez y Los Trovadores de Cuyo. Tras el acto, será el turno de Luciano Pereyra.
Luciano Pereyra (press 1)
Luciano Pereyra se presentar&aacute; el domingo en el Frank Romero Day, tras el acto central de la Vendimia 2026.

Luciano Pereyra se presentará el domingo en el Frank Romero Day, tras el acto central de la Vendimia 2026.

  • Lunes 9 de marzo: se mantiene tal como estaba programado originalmente. Ese día se presentarán en el escenario mayor El Chaqueño Palavecino, LBC y Euge Quevedo, y La Re Pandilla.
  • Martes 10 de marzo: también se mantiene el programa original. Tocarán Abel Pintos, Ángela Leiva, Campedrinos y Maggie Cullen.
  • Repetición del Acto Central: reprogramado para el miércoles 10 de marzo, desde las 21, en el teatro griego. Solo se desarrollará "90 cosechas de una misma cepa", sin espectáculo musical posterior.

Se devolverá el valor de las entradas a quienes no puedan asistir

A raíz de estas modificaciones en la agenda, el Gobierno tomará en cuenta los casos de personas —tanto sean turistas o mendocinos— que no puedan asistir al Acto Central y/o a la repetición del miércoles.

Quienes adquirieron sus tickets a través de la plataforma Entradaweb, deberán realizar el reclamo de devolución por la misma web y a partir del jueves 12 de marzo se reintegrará el valor de las entradas adquiridas.

