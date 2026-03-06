Millonarios premios en la Vendimia: ¿cuánto ganará el mejor carro de la Vía Blanca y del Carrusel?

Millonarios premios en la Vendimia: ¿cuánto ganará el mejor carro del Carrusel y la Vía Blanca?

La celebración de la Fiesta de la Vendimia 2026 premiará este fin de semana la creatividad de los municipios con una suma millonaria para el carro más destacado. El concurso busca reconocer la identidad departamental a través de diseños que combinen iluminación, música y originalidad estética. Miles de personas acompañarán el despliegue artístico durante los desfiles oficiales por las calles céntricas.

El jurado encargado de evaluar las propuestas está compuesto por representantes de diversas instituciones, como el Colegio de Arquitectos de Mendoza y la UNCuyo. Franco Marchionni, Alejandra Alcaíno y Néstor Ladrón de Guevara son algunos de los especialistas que puntuarán la originalidad, la iluminación y la coherencia estética.

Los ganadores se conocerán durante la tarde del sábado, una vez finalizados los desfiles principales por el centro mendocino. El municipio que obtenga el primer puesto recibirá un premio de $3.750.000, mientras que para el segundo lugar se destinarán $2.250.000 como reconocimiento oficial.

Fiesta de la Vendimia | Los carros departamentales buscan reflejar la identidad de cada departamento

Para esta edición, el certamen hace hincapié en la ubicación de la reina y su corte, además de la música representativa. Los evaluadores seguirán de cerca el desempeño de los dieciocho departamentos tanto en el desfile nocturno como en el tradicional encuentro de la mañana del sábado.

Es importante destacar que el orden protocolar de los carros ya fue definido por las autoridades locales de cultura. Guaymallén abrirá el paso, seguido por San Rafael y Luján de Cuyo, en una lista que culmina con los departamentos de Maipú, Rivadavia y Santa Rosa.

Fiesta de la Vendimia | Luces, diseño, distribución, todo se tiene en cuenta para evaluar los carros

El despliegue nocturno en la Vía Blanca

El festejo nocturno se desarrollará este viernes a partir de las 21, iniciando en la transitada esquina de San Martín y José V. Zapata. El recorrido avanzará hacia el norte hasta la calle Las Heras, para luego girar hacia el oeste y tomar calle Chile rumbo al sur mendocino.

Se espera una asistencia masiva de turistas que buscarán los mejores puntos. La zona de la calle Belgrano será el punto final donde los carros iluminados de la Vía Blanca darán por terminada su primera gran presentación oficial.

Detalles del recorrido oficial del Carrusel

El desfile del sábado comenzará a las 9 desde los históricos Portones del Parque General San Martín en una jornada de festejos. Los carros bajarán por Emilio Civit, rodearán la Plaza Independencia y transitarán por calle Chile hasta conectar con Las Heras y finalmente tomar la avenida San Martín.

A lo largo del trayecto, agrupaciones gauchas y colectividades de diferentes regiones acompañarán a las soberanas en un despliegue de cultura popular. El Carrusel finalizará en la intersección de San Martín y Colón, donde se realizará la desconcentración de las imponentes estructuras de cada departamento.