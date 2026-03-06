6 de marzo de 2026
Sitio Andino
Festejos vendimiales

Camino al acto central: así viven los mendocinos la Vía Blanca

Las 18 reinas departamentales recorren la Ciudad en sus carros alegóricos y convocan a cientos de personas que, desde las 21, desafían el mal clima para acompañar la tradicional celebración.

Foto: Cristian Lozano
 Por Luis Calizaya

La provincia de Mendoza inició la cuenta regresiva hacia los actos centrales de la Fiesta de la Vendimia. Como cada año, la Ciudad recibió a mendocinos y turistas junto a los carros temáticos de las 18 reinas departamentales, en la esperada Vía Blanca que recorren las calles del microcentro desde las 21 de este viernes.

Embed - Vía Blanca - Vendimia 2026

A pesar de las lluvias pronosticadas para la noche, la celebración volvió a convertirse en un punto de encuentro familiar cargado de emociones, en la previa del Acto Central previsto para el domingo 8 de marzo, que debió ser reprogramado ante la amenaza de tormentas.

Tradición y creatividad en las calles

Para tener en cuenta

La Vía Blanca ilumina las calles de Capital: así se viven los festejos

Entre camiones decorados, frutas y sonrisas, Sitio Andino sigue el recorrido festivo que comenzó en la intersección de las calles San Martín y José Vicente Zapata. Desde allí partió el desfile que se inicia con el carro de Guaymallén y finaliza con el de Santa Rosa.

Vía Blanca, reinas 2026

En medio de los actos vendimiales, el legislador nacional Luis Petri llegó a la provincia junto a su esposa, la periodista Cristina Pérez, y participó del encuentro con embajadores y reinas en el Auditorio Ángel Bustelo. Allí, Petri destacó la relevancia de la fiesta provincial: “La Vendimia es parte de la identidad de la provincia y tiene que ver con coronar un gran esfuerzo de trabajo y sacrificio en lo que es nuestra industria madre ”.

WhatsApp Image 2026-03-06 at 8.12.46 PM
Junto a Victoria Villarruel, Petri llegó a Mendoza acompañado de su esposa.

Más allá de los festejos, en el lugar también había una gran expectativa por el anuncio del Gobierno provincial tras la suspensión del Acto Central del sábado debido a las malas condiciones climáticas advertidas por Defensa Civil y el Servicio Meteorológico.

Pasadas las 20, se confirmó que “90 cosechas de una misma cepa” se realizará finalmente el domingo a las 22. La decisión implica una reprogramación del calendario de celebraciones vendimiales.

Vía Blanca, Virgen de la Carrodilla, reinas 2026
La Virgen de la Carrodilla hizo presencia por las calles del microcentro.

La Virgen de la Carrodilla hizo presencia por las calles del microcentro.

Las primeras personas en llegar y en ponerle color a los festejos son, sin lugar a dudas, las hinchadas de cada reina, compuestas por niños y familias que las esperan con carteles y disfraces a la orilla del recorrido.

Vía Blanca, reinas 2026, Fiesta de la Vendimia
Al compás de los tambores, así hincha Godoy Cruz por sus candidatas.

A modo de ejemplo, Juana, una espectadora que alienta a la reina de Tunuyán, aseguró que Agustina Giacomelli es una gran candidata a la corona nacional: “Tenemos los mejores viñedos del mundo, las mejores bodegas y los paisajes más lindos. Nos merecemos la corona nacional ”.

Vía Blanca 2026, reinas
Agustina Giacomelli, actual reina departamental de Tunuyán, presente en la Vía Blanca.

Ailín, otra de las espectadoras presentes, no solo expresó su favoritismo por Micaela Canselmo, reina de Lavalle, sino que también destacó lo que la Vendimia significa para muchos mendocinos: “Mi papá trabajó toda la vida en la tierra, así que para nosotros es algo muy importante ”.

Vía Blanca, Reinas 2026, carro Luján
Luján de Cuyo pone sus esperanzas en Javiera Bravo, su nueva reina departamental.

Además de los vehículos decorados con los elementos más representativos de cada departamento, los festejos contaron con la presencia de Alejandrina Funes y Sofía Perfumo, Reina y Virreina Nacional de la Vendimia 2025. También participaron Noelia Poblete y Paola Sosa, representantes de la Reina de los Cerros.

WhatsApp Image 2026-03-06 at 21.31.06
Reina de los Cerros, reinas 2026

Azul Antolínez, reina departamental de San Rafael, también compartió sus expectativas de cara al Acto Central que, más allá de la repentina suspensión, finalmente se realizará el 8 de marzo. Para la soberana, la nueva fecha no es casual: “La reprogramación es la voluntad de Dios. Eso esconde un mensaje, porque se realiza en el Día de la Mujer. No es casualidad ”.

Via Blanca, reina 2026

De igual manera, el intendente de General Alvear, Alejandro Molero, también se hizo presente en los festejos para acompañar a sus reinas departamentales y expresó la ilusión que tiene el departamento de quedarse con la corona nacional: “Tenemos la reina más hermosa de la Argentina y seguramente vamos por el cetro nacional. Es una mujer maravillosa y bellísima. Los alvearenses estamos muy ilusionados ”, afirmó.

Vía Blanca, reinas 2026,

Es un honor y vieron cómo nos representa a todos los mendocinos. Son mujeres preparadas, luchadoras y que se han capacitado para esto, y eso nos tiene que hacer sentir bien a todos ”, agregó el intendente.

Con información periodística de Sofía Pons.

Temas
