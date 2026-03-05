5 de marzo de 2026
{}
Sitio Andino
Estilo y sofisticación

Homenaje a Pascual Porco: el peluquero que lleva 25 años peinando a las reinas de la Vendimia

El reconocimiento, en los 90 años de la celebración, destacó el trabajo y los oficios que forman parte del detrás de escena de la fiesta más importante de Mendoza.

Homenaje a Pascual Porco: el peluquero que lleva 25 años peinando a las reinas de la Vendimia

Homenaje a Pascual Porco: el peluquero que lleva 25 años peinando a las reinas de la Vendimia

Por Sitio Andino Sociedad

Por los 90 años de la Fiesta Nacional de la Vendimia, Mendoza rindió un reconocimiento especial a uno de los trabajadores históricos que forman parte del detrás de escena del evento más importante de la provincia. Se trata del estilista Pascual Porco quien, junto a su familia, lleva 25 años encargado del peinado de las reinas y candidatas vendimiales.

El homenaje se realizó en su peluquería, donde autoridades provinciales, candidatas departamentales y las actuales reina y virreina nacional, Alejandrina Funes y Sofía Perfumo, participaron de un emotivo encuentro para destacar su trayectoria y el vínculo que ha construido con las representantes vendimiales a lo largo de los años.

Lee además
Peluquería: qué es la coloración silenciosa
Tendencias de belleza

Peluquería: qué es la coloración silenciosa
Penales fútbol
datos

Cómo los penales pueden impactar resultados y apuestas en fútbol
Pascual Porco reconocimiento Vendimia
Pascual Porco y el legado familiar.

Pascual Porco y el legado familiar.

Un acompañamiento clave durante el reinado

La reina y la virreina nacional destacaron la importancia de contar con el acompañamiento de Porco durante todo el proceso vendimial, desde la previa hasta los distintos actos oficiales.

“Pascual nos da mucha confianza, así que nos ha encantado que nos haya acompañado este año. Yo creo que nos va a seguir acompañando a lo largo de nuestra vida como reinas mandato cumplido. Es una eminencia acá en Mendoza”, expresaron.

Además, remarcaron el cariño y la dedicación que el estilista y su familia brindan a cada una de las representantes. “Siempre acompañándonos, cumpliéndonos los caprichos en cada peinado. Estamos muy felices y orgullosas de ellos, y de este homenaje que le han hecho”.

Las soberanas también dejaron un mensaje de agradecimiento: “Gracias por acompañar a todas las reinas, por la confianza y el amor que transmiten tanto él como su familia”.

Pascual Porco reconocimiento Vendimia
La reina Alejandrina Funes y la virreina Sofía Perfumo de la Vendimia, junto con las candidatas 2026 estuvieron en el acto.

La reina Alejandrina Funes y la virreina Sofía Perfumo de la Vendimia, junto con las candidatas 2026 estuvieron en el acto.

25 años detrás de escena

Para Pascual Porco, la Vendimia es mucho más que un trabajo: es una tradición y un orgullo provincial que lo conecta con la historia y la identidad mendocina.

Vendimia para mí es un orgullo provincial que llevamos a toda la Argentina y a todo el mundo. Decir que pertenecemos a una fiesta tan importante nos hace sentir muy orgullosos, sobre todo cuando estamos fuera de la provincia”, señaló.

A lo largo de estas dos décadas y media, el estilista ha vivido innumerables momentos junto a las candidatas y reinas, acompañándolas en jornadas intensas de convivencia previas a la elección.

“Tratamos de escuchar los reportajes que se les hacen para después hablar de los temas que más les interesan o ayudarlas a sentirse cómodas. Son días de convivencia muy intensos, a veces 10, 15 o hasta 20 días”, explicó. Consultado sobre el recuerdo más especial, Porco respondió con sencillez: “El momento más inolvidable siempre es el último”.

Pascual Porco reconocimiento Vendimia
Entre peines y coronas, Pascual Porco fue homenajeado.

Entre peines y coronas, Pascual Porco fue homenajeado.

Un legado familiar en la Vendimia

El subsecretario de Cultura de Mendoza, Diego Gareca, destacó que el reconocimiento forma parte de una serie de homenajes realizados durante esta edición especial de los 90 años de Vendimia, destinada a visibilizar a quienes trabajan detrás del escenario.

“Esta ha sido una fiesta muy particular que nos permitió reconocer a personas que forman parte de la historia de la Vendimia. La familia de Pascual Porco lleva 25 años trabajando con las reinas departamentales y nacionales, y creemos que era un reconocimiento que se debía”, afirmó.

El funcionario también subrayó la importancia de los oficios que sostienen la fiesta. “Uno siempre ve el trabajo terminado, pero hay una preproducción y una producción enorme: el maquillaje, el vestuario, los peinados. Todo eso forma parte del espíritu de la Vendimia”.

En este sentido, Porco expresó su deseo de que su trabajo sea recordado como un esfuerzo colectivo: “Me gustaría que recuerden lo que hemos hecho, no solamente yo sino toda mi familia, cómo hemos trabajado y con qué amor lo hemos hecho con cada una de ellas”.

Así, en una Vendimia histórica por sus 90 años, Mendoza también celebró a quienes, con dedicación y pasión, ayudan a construir la imagen y el brillo de sus reinas.

Temas
Seguí leyendo

El café que nació en Tunuyán y hoy es un éxito en Mendoza: la historia de Axel y Samira

El Telekino acumula $180 millones: cuándo es el próximo sorteo y cómo jugar

Vendimia impulsa el turismo y se reactiva la ocupación hotelera en Mendoza

¿Cuánto cuesta y quién diseñó la corona de la Reina de la Vendimia?

Buscan familias para la adopción de dos adolescentes de 12 y 16 años

Brinco acumula un pozo de $370 millones: cómo jugar y cuándo es el sorteo

El Quini 6 acumula un pozo millonario de $3.550 millones: cuándo es el sorteo y cómo jugar

Chau DNI: el inesperado método para elegir a la reina de la Vendimia que se aplicará en el Acto Central.

LO QUE SE LEE AHORA
¿se suspende el aniversario de la aristides?: como estara el clima en mendoza este jueves
¿Hay que llevar paraguas?

¿Se suspende el aniversario de la Arístides?: cómo estará el clima en Mendoza este jueves

Las Más Leídas

La abogada detenida en Brasil por racismo agravó su situación y arriesga varios años de cárcel
Irá a juicio

Giro en el caso de la abogada acusada de racismo en Brasil: podría ir a prisión

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 4 de marzo: números ganadores del sorteo 3353
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 4 de marzo: números ganadores del sorteo 3353

Fiesta de la Vendimia 2026: votá a tu reina favorita.
Encuesta

Fiesta de la Vendimia 2026: votá a tu reina favorita

Qué funcionarios nacionales participan de la Vendimia 2026.
Fin de semana de visitas

¿Viene Villarruel a Vendimia? El (pequeño) listado de funcionarios nacionales que llegan a Mendoza

Importante operativo de la Policía de Mendoza en Las Heras. 
investigación

Múltiples allanamientos en Las Heras con secuestro de droga y armas