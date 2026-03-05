Homenaje a Pascual Porco: el peluquero que lleva 25 años peinando a las reinas de la Vendimia

Por los 90 años de la Fiesta Nacional de la Vendimia , Mendoza rindió un reconocimiento especial a uno de los trabajadores históricos que forman parte del detrás de escena del evento más importante de la provincia. Se trata del estilista Pascual Porco quien, junto a su familia, lleva 25 años encargado del peinado de las reinas y candidatas vendimiales.

El homenaje se realizó en su peluquería, donde autoridades provinciales, candidatas departamentales y las actuales reina y virreina nacional, Alejandrina Funes y Sofía Perfumo, participaron de un emotivo encuentro para destacar su trayectoria y el vínculo que ha construido con las representantes vendimiales a lo largo de los años.

La reina y la virreina nacional destacaron la importancia de contar con el acompañamiento de Porco durante todo el proceso vendimial, desde la previa hasta los distintos actos oficiales.

“Pascual nos da mucha confianza, así que nos ha encantado que nos haya acompañado este año. Yo creo que nos va a seguir acompañando a lo largo de nuestra vida como reinas mandato cumplido. Es una eminencia acá en Mendoza”, expresaron.

Además, remarcaron el cariño y la dedicación que el estilista y su familia brindan a cada una de las representantes. “Siempre acompañándonos, cumpliéndonos los caprichos en cada peinado. Estamos muy felices y orgullosas de ellos, y de este homenaje que le han hecho”.

Las soberanas también dejaron un mensaje de agradecimiento: “Gracias por acompañar a todas las reinas, por la confianza y el amor que transmiten tanto él como su familia”.

Pascual Porco reconocimiento Vendimia La reina Alejandrina Funes y la virreina Sofía Perfumo de la Vendimia, junto con las candidatas 2026 estuvieron en el acto.

25 años detrás de escena

Para Pascual Porco, la Vendimia es mucho más que un trabajo: es una tradición y un orgullo provincial que lo conecta con la historia y la identidad mendocina.

“Vendimia para mí es un orgullo provincial que llevamos a toda la Argentina y a todo el mundo. Decir que pertenecemos a una fiesta tan importante nos hace sentir muy orgullosos, sobre todo cuando estamos fuera de la provincia”, señaló.

A lo largo de estas dos décadas y media, el estilista ha vivido innumerables momentos junto a las candidatas y reinas, acompañándolas en jornadas intensas de convivencia previas a la elección.

“Tratamos de escuchar los reportajes que se les hacen para después hablar de los temas que más les interesan o ayudarlas a sentirse cómodas. Son días de convivencia muy intensos, a veces 10, 15 o hasta 20 días”, explicó. Consultado sobre el recuerdo más especial, Porco respondió con sencillez: “El momento más inolvidable siempre es el último”.

Pascual Porco reconocimiento Vendimia Entre peines y coronas, Pascual Porco fue homenajeado.

Un legado familiar en la Vendimia

El subsecretario de Cultura de Mendoza, Diego Gareca, destacó que el reconocimiento forma parte de una serie de homenajes realizados durante esta edición especial de los 90 años de Vendimia, destinada a visibilizar a quienes trabajan detrás del escenario.

“Esta ha sido una fiesta muy particular que nos permitió reconocer a personas que forman parte de la historia de la Vendimia. La familia de Pascual Porco lleva 25 años trabajando con las reinas departamentales y nacionales, y creemos que era un reconocimiento que se debía”, afirmó.

El funcionario también subrayó la importancia de los oficios que sostienen la fiesta. “Uno siempre ve el trabajo terminado, pero hay una preproducción y una producción enorme: el maquillaje, el vestuario, los peinados. Todo eso forma parte del espíritu de la Vendimia”.

En este sentido, Porco expresó su deseo de que su trabajo sea recordado como un esfuerzo colectivo: “Me gustaría que recuerden lo que hemos hecho, no solamente yo sino toda mi familia, cómo hemos trabajado y con qué amor lo hemos hecho con cada una de ellas”.

Así, en una Vendimia histórica por sus 90 años, Mendoza también celebró a quienes, con dedicación y pasión, ayudan a construir la imagen y el brillo de sus reinas.