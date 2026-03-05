Gran Hermano: quiénes quedaron en la "placa planta" y el sorpresivo fulminado de la semana

Por Juan Pablo Strappazzon







La casa de Gran Hermano vivió una noche de tensión absoluta durante la segunda gala de nominación de la temporada. En esta oportunidad, la producción implementó una dinámica inédita denominada "placa planta", donde los participantes debieron señalar a aquellos compañeros que menos contenido aportan a la convivencia, dejando una lista de candidatos al borde de la expulsión.

El fulminado y los más votados del reality Antes de comenzar la votación general, el tablero se sacudió con una jugada estratégica del líder. Franco Poggio decidió utilizar la "fulminante" contra Juanicar, enviándolo directamente a la placa sin posibilidad de ser salvado por sus compañeros durante la gala del jueves.

Tras un recuento de votos muy repartido, la lista de nominados quedó integrada por figuras que hasta ahora habían mantenido un perfil bajo. Los nombres que quedaron en la cuerda floja son: Juanicar (fulminado), Eduardo (el más votado con 15 puntos), Yipio (10), Cinzia (9), Tomy (9), Martín (4), Nazareno (4), Titi (4) y Zunino (4).

placa planta Gran Hermano El sistema de votación en Gran Hermano Santiago del Moro explicó que esta semana el proceso tendrá una variante fundamental para definir quién abandona la casa. Inicialmente, el público emitirá votos positivos para rescatar a tres participantes de la temida lista de "plantas" y asegurarles una semana más de permanencia.

Una vez que se conozca a los salvados, la votación cambiará a modalidad negativa para determinar el segundo eliminado de esta edición. Podés participar desde Argentina y otros países de la región para decidir el futuro de los competidores que quedaron en la cuerda floja tras una noche cargada de estrategias fallidas.