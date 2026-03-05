¿Viene Villarruel a la Vendimia 2026? El (pequeño) listado de funcionarios nacionales que llegan a Mendoza

La Fiesta Nacional de la Vendimia 2026 no tendrá el picante de otros años. Es que —a diferencia de ediciones anteriores— en esta oportunidad habrá poca presencia de la dirigencia política nacional . Algo similar había ocurrido en 2025 , cuando se bajaron casi todos los funcionarios que participarían del evento cultural máximo, pero por un episodio trágico que cambió los planes: el temporal en Bahía Blanca que dejó 18 muertos y gravísimos daños materiales .

Ahora, el motivo de las ausencias con aviso es el Argentina Week que se llevará adelante desde el 9 de marzo en Nueva York , y que contará con la asistencia del presidente Javier Milei, miembros de su gabinete y una decena de gobernadores . Ese encuentro con inversionistas norteamericanos atentó contra la posibilidad de que arribase una comitiva más nutrida a los actos vendimiales.

Cuenta regresiva Chau DNI: el inesperado método para elegir a la reina de la Vendimia que se aplicará en el Acto Central.

Sin dudas la presencia más fuerte será la del ministro de Economía Luis Caputo, quien formará parte este jueves del Foro de Inversiones y Negocios organizado por el Consejo Empresario Mendocino (CEM), en el hotel Hilton. El titular de la cartera de Hacienda disertará en el panel "Contextualización Económica de Inversiones y Negocios" .

"Toto" estará acompañado de algunos integrantes de su equipo, quienes también se suman al encuentro empresarial: Martín Porro , presidente de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA); y Federico Ramos Napoli , secretario de Asuntos Nucleares.

Ni el Jefe de Gabinete Manuel Adorni —quien sonaba como uno de los posibles asistentes a los festejos vendimiales— ni ningún otro funcionario de primera línea del Gobierno nacional aterrizará en Mendoza este fin de semana. Sí lo hará el secretario de Turismo y Ambiente, Daniel Scioli, un habitué de la fiesta máxima de la cultura mendocina. El exvicepresidente estará en el palco del teatro griego Frank Romero Day cuando se lleve adelante el acto central de "90 cosechas de una misma cepa" y también se anotó para el Agasajo de Bodegas de Argentina, aunque aún no está 100% confirmada su presencia.

Martín Porro, presidente de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) Martín Porro, presidente de la CNEA, estará en Mendoza este jueves. Foto: Prensa Ministerio de Economía

¿Viene Victoria Villarruel a la Vendimia 2026?

Desde hace más de una semana que el nombre de la vicepresidenta Victoria Villarruel aparece como uno de los que se integraría al listado de funcionarios nacionales en Vendimia. "Tiene ganas de venir, hace dos años que no participa (NdR: lo hizo en la edición 2024) y es un evento que le interesa mucho. Nosotros tenemos confirmado que viene y se oficializará en las próximas horas", revelaron a Sitio Andino fuentes ligadas a la titular del Senado.

Sin embargo, tanto desde el Gobierno provincial como desde Coviar —a cuyo tradicional desayuno fue invitada— negaron que exista tal confirmación. Más bien, habían puesto en duda que llegase a estos lares.

desayuno vendimial, Agostina Saua, Rocío Neila, Victoria Villarruel, Hebe Casado.jpeg Victoria Villarruel participó de la Vendimia 2024. Foto: Medios Andinos

Lo cierto es que su presencia sin dudas no caería bien en Casa Rosada. El Ejecutivo provincial es uno de los principales aliados del mileísmo en el Interior del país y oficiar de anfitrión de una de las figuras nacionales enfrentadas con la cúpula libertaria —cuanto menos— resultará incómodo. "Victoria es como la mancha venenosa", la definió —tiempo atrás— un dirigente cercano al Jefe de Estado. Nadie en el oficialismo provincial se siente a gusto con quedar "pegado" a la vice y luego tener que dar explicaciones a Buenos Aires.

A falta de ministros en la Vendimia, llegan legisladores nacionales y un mandatario

Como se explicó, no habrá gobernadores en Vendimia porque la mayoría de ellos viaja con Milei a Nueva York. Solo el jefe de gobierno porteño Jorge Macri, quien quedó afuera de la convocatoria para el evento en el país norteamericano, estará en Mendoza.

En tanto que arribarán varios legisladores nacionales (algunos ya lo hicieron y participaron anoche de la Fiesta de la Cosecha), todos ellos miembros de La Libertad Avanza.

Los que ya están:

Juan Carlos Pagotto : senador nacional por La Rioja. Nacido en Mendoza pero riojano por adopción. Muy ligado a la familia Menem .

: senador nacional por La Rioja. Nacido en Mendoza pero riojano por adopción. Muy . Vilma Bedia: senadora nacional por Jujuy. Pastora evangélica, quien quedó envuelta en una polémica por la designación de familiares como asesores en el Congreso. Nombramientos que luego debió dar de baja por el escándalo que se desató.

Embed - Vilma Bedia on Instagram View this post on Instagram

Ivanna Arrascaeta : senadora nacional por San Luis. Ligada a la secretaria de la Presidencia, Karina Milei . Llegó junto a su pareja, Rodolfo Negri , prosecretario parlamentario en la Cámara Alta y armador del mileísmo en la vecina provincia, donde compite internamente con el también senador Bartolomé Abdala, más cercano a Villarruel.

: senadora nacional por San Luis. Ligada a la secretaria de la Presidencia, . Llegó junto a su pareja, , prosecretario parlamentario en la Cámara Alta y armador del mileísmo en la vecina provincia, donde compite internamente con el también senador Bartolomé Abdala, más cercano a Villarruel. Guillermo Montenegro: si bien es homónimo al exintendente de Mar del Plata, este es diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, también vinculado a Karina y los Menem.

Los que llegarán:

En Casa de Gobierno aguardan el arribo de legisladores libertarios de mayor renombre en las próximas horas, quienes participarían del desayuno de Coviar y de la fiesta. Entre ellos: