"Comer bien, sentirse bien": el proyecto de la reina de Godoy Cruz para una Vendimia inclusiva.

En el marco de los 90 años de la Fiesta de la Vendimia , Godoy Cruz presentó a una reina que busca transformar la corona en un puente hacia la salud comunitaria. Martina Arenas no solo se destaca por su formación técnica, sino por un compromiso social nacido de su propia experiencia: la concientización sobre la alimentación saludable.

La joven, representante de Las Tortugas, estuvo en El Back de Vendimia, con la conducción de Mike Bartoluce , y allí aprovechó para contar su experiencia con la Vendimia, su vida personal y profesional, entre muchos temas más.

Más allá de las luces del escenario, Martina tiene un norte claro: su proyecto "Comer bien, sentirse bien" . Diagnosticada con celiaquía hace una década, la joven conoce de cerca las dificultades de vivir con una condición alimentaria. Su propuesta busca brindar herramientas reales a la comunidad:

La reina de Godoy Cruz junto con el conductor de El Back de Vendimia, Mike Bartoluce.

"No es una elección, es una condición. Este año, en el Carrusel, nos acompañará una tienda especializada para repartir productos sin TACC, fomentando una Vendimia donde nadie se sienta excluido", afirmó la soberana.

Acompañamiento en TCA: espacios de apoyo para familias que atraviesan trastornos de la conducta alimentaria.

Visibilidad y Ley: Martina advierte sobre la falta de opciones reales y el desconocimiento de la contaminación cruzada en la gastronomía local.

Talleres de concientización: charlas en colegios y uniones vecinales sobre la alimentación libre de gluten y la diabetes.

Una reina de la industria y el trabajo

Martina rompe moldes tradicionales. Es técnica electromecánica, trabaja en una industria de polipropileno y estudia Comercio Exterior. Su visión de la Vendimia está ligada al esfuerzo: "Es reconocer el trabajo en la tierra; ese esfuerzo de todo un año que una tormenta puede destruir en dos minutos".

Con la mira en la corona nacional, Martina busca ser una comunicadora activa: "Tenemos que atraer a los jóvenes. Hoy el rol de la reina va más allá de una foto; somos mujeres con estudios y proyectos que queremos que esta historia siga viva".

26 de Febrero de 2026, Producción Andino Streaming, Reina vendimia departamental de Godoy Cruz, Martina Arenas, el back La reina de Godoy Cruz asegura que el objetivo de la Vendimia es atraer a los jóvenes. Foto: Cristian Lozano

Innovación en el trono: la era del voto virtual

La llegada de Martina al trono no fue convencional, reflejando el espíritu vanguardista del departamento. Godoy Cruz ha dejado atrás el tradicional canto de votos por un sistema de elección virtual, una modalidad que la reina defiende con entusiasmo.

"Me gustó mucho salir a la calle a buscar el voto, conectar con el vecino cara a cara para que nos conozcan más allá de una foto o una red social", explica.

Este formato, que elimina la tensión del escrutinio público en el escenario, permite que la campaña se centre en el intercambio humano y en la difusión de los proyectos sociales de cada candidata.

Un mensaje a la Martina del pasado

Luego de La llamada Real, juego realizado junto a su madre, Martina se enfrentó a una imagen que la desarmó: una fotografía de ella siendo apenas una niña, mucho antes de imaginar que portaría los atributos de su departamento. Al ver esa "Marti chiquita", los ojos de la reina se llenaron de lágrimas.

"A esa nena le diría que luche por sus sueños, que siga disfrutando de este amor que la hizo única", comentó con la voz quebrada. El recuerdo trajo consigo las mañanas de Carrusel junto a su familia y a un tío muy especial que ya no está, pero que fue el encargado de heredarle la pasión por la fiesta.

reina de godoy cruz Martina, junto a la imagen de la niña de su infancia.

"Esa niña hoy es la ilusión de muchos chicos que se ponen felices al ver a una reina. Estaría muy orgullosa de ver que hoy lleva el nombre del departamento donde creció", concluyó Martina, cerrando un círculo de amor y tradición que, 24 años después, la encuentra lista para escribir su propia página en la historia grande de Mendoza.

26 de Febrero de 2026, Producción Andino Streaming, Reina vendimia departamental de Godoy Cruz, Martina Arenas, el back Mimos y sorpresas para la reina de Godoy Cruz. Foto: Cristian Lozano

