Fiesta de la Vendimia 2026: ¿qué departamento coronó más reinas en Mendoza?

La Fiesta de la Vendimia se respira en el aire. Cientos de mendocinos esperan con su entrada asegurada y miles ansían la llegada del sábado 7 de marzo para disfrutar del Acto Central desde la comodidad de casa. Sin dudas, muchos ya tienen a su soberana predilecta y, antes del poroteo, surge la incógnita: ¿ qué departamento coronó más reinas en Mendoza y quién fue la primera?

Mendocinos y turistas nacionales e internacionales vivirán una nueva edición de la fiesta máxima que tuvo su origen en el año 1936 , cuando fue institucionalizada como la 'fiesta del trabajo de los mendocinos'. Ese año se coronó a la primera reina nacional de la Vendimia fue Delia Larrive Escudero , representante del departamento de Godoy Cruz , elegida en el estadio de Gimnasia y Esgrima.

En 1936 también se dio por iniciado el tradicional Carrusel , un desfile de carros alegóricos en el Parque General San Martín , y que en la medida que crecía la escala de espectadores locales y foráneos, fue desplegándose por las calles de la capital mendocina.

Desde entonces se han elegido 87 reinas nacionales . El ranking lo lidera Guaymallén con diez soberanas, seguido de Godoy Cruz y San Rafael con nueve.

Guaymallén - 10 (diez): 1950, 1953, 1960, 1969, 1975, 1978, 1993, 1997, 2007, 2014.

- 10 (diez): 1950, 1953, 1960, 1969, 1975, 1978, 1993, 1997, 2007, 2014. Godoy Cruz - 9 (nueve): 1936, 1949, 1965, 1968, 1976, 1979, 1994, 2003, 2011.

- 9 (nueve): 1936, 1949, 1965, 1968, 1976, 1979, 1994, 2003, 2011. San Rafael - 9 (nueve): 1941, 1948, 1958, 1959, 1961, 1964, 1981, 1982, 1998.

- 9 (nueve): 1941, 1948, 1958, 1959, 1961, 1964, 1981, 1982, 1998. Las Heras - 8 (ocho): 1939, 1946, 1951, 1957, 1972, 1995, 2012, 2025 .

- 8 (ocho): 1939, 1946, 1951, 1957, 1972, 1995, 2012, . Maipú - 6 (seis): 1940, 1945, 1966, 2001, 2006, 2017.

- 6 (seis): 1940, 1945, 1966, 2001, 2006, 2017. San Martín - 5 (cinco): 1942, 1963, 1971, 1992, 2009.

- 5 (cinco): 1942, 1963, 1971, 1992, 2009. Tunuyán - 5 (cinco): 1947, 1967, 1973, 1984, 1988.

- 5 (cinco): 1947, 1967, 1973, 1984, 1988. Rivadavia - 5 (cinco): 1952, 1983, 1990, 2004, 2018.

- 5 (cinco): 1952, 1983, 1990, 2004, 2018. San Carlos - 5 (cinco): 1974, 1987, 1999, 2005, 2019.

- 5 (cinco): 1974, 1987, 1999, 2005, 2019. Tupungato - 5 (cinco): 1943, 1985, 2002, 2008, 2020.

- 5 (cinco): 1943, 1985, 2002, 2008, 2020. Junín - 4 (cuatro): 1937, 1944, 1980, 2015.

- 4 (cuatro): 1937, 1944, 1980, 2015. Luján de Cuyo - 4 (cuatro): 1938, 1962, 1989, 2016.

- 4 (cuatro): 1938, 1962, 1989, 2016. Santa Rosa - 3 (tres): 1986, 2010, 2022.

- 3 (tres): 1986, 2010, 2022. General Alvear - 3 (tres): 1955, 1977, 2000.

- 3 (tres): 1955, 1977, 2000. Lavalle - 2 (dos): 1954, 1970.

- 2 (dos): 1954, 1970. Malargüe - 2 (dos): 1991, 2013.

- 2 (dos): 1991, 2013. La Paz - 2 (dos): 1996, 2023.

- 2 (dos): 1996, 2023. Ciudad de Mendoza - 1 (una): 2024.

Solo en dos ocasiones no se eligió Reina y Virreina Nacional de la Vendimia. La primera de ellas fue en 1956, cuando la fiesta se suspendió debido a la crisis económica ocasionada por la llamada “Revolución Libertadora”, una dictadura cívico-militar que buscó derrocar al entonces presidente Juan Domingo Perón. De esta forma, Nélida Rotti (General Alvear) y Catalina Suagusa (San Rafael) —electas en 1955—, extendieron su mandato hasta 1957.

nélida rotti y mayra tous reina vendimia Nélida Rotti (1956) y Mayra Tous (2021) fueron las dos reinas de la Vendimia que extendieron su mandato. Foto: Web.

Más tarde, precisamente 55 años, se tomó la decisión de prolongar el cargo de Mayra Tous (Tupungato) y María Eugenia Serrani (Tunuyán), ya que no se llevó a cabo la elección por la pandemia de Covid-19.

Recién en 2024, la Ciudad de Mendoza pudo coronar a su primera soberana, Agostina Saua, por primera vez en la historia de la fiesta máxima. Si bien la comuna comenzó a participar con frecuencia a partir de la Vendimia 2017, anteriormente, la Reina de Capital era considerada la anfitriona de la fiesta y no participaba de la elección.

Agostina Saua, reina de la Fiesta de la Vendimia 2024 Agostina Saua, primera Reina de la Vendimia por la Ciudad de Mendoza. Fue electa en 2024. Foto: Yemel Fil

Preguntas y respuestas sobre la Fiesta de la Vendimia

¿Cuándo se realizará la Fiesta de la Vendimia 2026?

La Fiesta de la Vendimia 2026, titulada "90 cosechas de una misma cepa" se realizará el sábado 7 de marzo, en las instalaciones del Teatro Griego Frank Romero Day. En tanto, el domingo 8 de marzo, mendocinos y turistas tendrán la oportunidad de disfrutar de la Repetición que contará con la actuación especial de Luciano Pereyra.

pereyra chaqueño pintos Luciano Pereyra, El Chaqueño Palavecino y Abel Pintos se presentarán en el Acto Central, la repetición de la Fiesta de la Vendimia y el show musical del lunes 9, respectivamente. Foto: web

¿Cómo llegar al Teatro Griego Frank Romero Day el día de la fiesta?

El Gobierno de Mendoza dispondrá de un servicio especial de transporte público que saldrá desde el centro de la Ciudad hacia el Parque General San Martín. También se habilitan playas de estacionamiento custodiadas, aunque se recomienda el uso del transporte oficial debido a las restricciones de tránsito en las inmediaciones del cerro de la Gloria.

teatro griego Frank Romero Day, preparativos vendimia 2026 El armado del escenario del Teatro Griego Frank Romero Day Foto: Cristian Lozano

En unos días se conocerán más detalles sobre las paradas habilitadas y los valores del pasaje. También habrá servicio especial de taxis y remises, con tarifas diferenciales.

¿Qué artistas tocan en las repeticiones de la Fiesta de la Vendimia?

Si bien el Acto Central del 7 de marzo se centra en el espectáculo artístico y la elección de la reina, las noches siguientes (repeticiones) suelen contar con artistas nacionales de renombre.