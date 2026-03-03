Vendimia rumbo a la Unesco: impulsan su candidatura como Patrimonio de la Humanidad

La presidenta en Argentina del Consejo Internacional de la Danza (CID) de la Unesco, Andrea Martín, busca que la Fiesta Nacional de la Vendimia sea declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad . La funcionaria visitó la provincia y resaltó la importancia de la celebración mendocina.

Martín propuso la iniciación de las gestiones para que la Fiesta de la Vendimia reciba la condecoración. Tras participar como jurado en la Expo Maqueta organizada por la emblemática Escuela Chakaymanta, se mostró conmovida por la profundidad del sentimiento vendimial.

Para tener en cuenta Fiesta de la Vendimia: estas son las tarifas de micros, taxis y remises para ir al Teatro Griego

El Back de Vendimia Micaela Galdame, la reina de Tupungato que sueña con llevar Mendoza al mundo

"Este festejo no solo debe ser mirada, sino admirada. Desde el organismo al que pertenezco, considero que la Fiesta Nacional de la Vendimia tiene todo para ser reclamada como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad ante la Unesco ", afirmó.

Me sorprende la cultura ciudadana, la limpieza de las calles y el cuidado de los espacios públicos; es un reflejo de la inteligencia y la amabilidad de su gente. Me sorprende la cultura ciudadana, la limpieza de las calles y el cuidado de los espacios públicos; es un reflejo de la inteligencia y la amabilidad de su gente.

Diego Gareca Andrea Martín Vendimia Unesco Andrea Martín propuso impulsar a la Vendimia para que se declare Patrimonio de la Humanidad. Prensa Gobierno de Mendoza

90 años de historia y vanguardia

El subsecretario de Cultura, Diego Gareca, destacó el carácter emotivo y reflexivo de esta edición especial. "Recordar es pasar por el corazón", señaló citando a Galeano, al explicar que el Acto Central de este año —bajo la dirección de Pablo Perri— rescatará figuras fundacionales como Guillermo Cano y Frank Romero Day para conectar a las nuevas generaciones con sus raíces.

Gareca también confirmó el éxito total de convocatoria, con entradas agotadas para el Acto Central y las repeticiones, y adelantó que la innovación vendrá de la mano de un inédito show de drones que cerrará la noche con una imagen que promete ser icónica.