3 de marzo de 2026
{}
Sitio Andino
Reconocimiento

Vendimia rumbo a la Unesco: impulsan su candidatura como Patrimonio de la Humanidad

Destacaron la profundidad cultural, su historia de 90 años y el impacto social que la convierten en una celebración única en el mundo.

Vendimia rumbo a la Unesco: impulsan su candidatura como Patrimonio de la Humanidad

Vendimia rumbo a la Unesco: impulsan su candidatura como Patrimonio de la Humanidad

Prensa Gobierno de Mendoza
Por Sitio Andino Sociedad

La presidenta en Argentina del Consejo Internacional de la Danza (CID) de la Unesco, Andrea Martín, busca que la Fiesta Nacional de la Vendimia sea declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. La funcionaria visitó la provincia y resaltó la importancia de la celebración mendocina.

Martín propuso la iniciación de las gestiones para que la Fiesta de la Vendimia reciba la condecoración. Tras participar como jurado en la Expo Maqueta organizada por la emblemática Escuela Chakaymanta, se mostró conmovida por la profundidad del sentimiento vendimial.

Lee además
Micaela Galdame, la reina de Tupungato que sueña con llevar Mendoza al mundo. video
El Back de Vendimia

Micaela Galdame, la reina de Tupungato que sueña con llevar Mendoza al mundo
Fiesta de la Vendimia: estas son las tarifas de micros, taxis y remises  para ir al Teatro Griego.
Para tener en cuenta

Fiesta de la Vendimia: estas son las tarifas de micros, taxis y remises para ir al Teatro Griego

"Este festejo no solo debe ser mirada, sino admirada. Desde el organismo al que pertenezco, considero que la Fiesta Nacional de la Vendimia tiene todo para ser reclamada como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad ante la Unesco", afirmó.

Me sorprende la cultura ciudadana, la limpieza de las calles y el cuidado de los espacios públicos; es un reflejo de la inteligencia y la amabilidad de su gente. Me sorprende la cultura ciudadana, la limpieza de las calles y el cuidado de los espacios públicos; es un reflejo de la inteligencia y la amabilidad de su gente.

Diego Gareca Andrea Martín Vendimia Unesco
Andrea Martín propuso impulsar a la Vendimia para que se declare Patrimonio de la Humanidad.

Andrea Martín propuso impulsar a la Vendimia para que se declare Patrimonio de la Humanidad.

90 años de historia y vanguardia

El subsecretario de Cultura, Diego Gareca, destacó el carácter emotivo y reflexivo de esta edición especial. "Recordar es pasar por el corazón", señaló citando a Galeano, al explicar que el Acto Central de este año —bajo la dirección de Pablo Perri— rescatará figuras fundacionales como Guillermo Cano y Frank Romero Day para conectar a las nuevas generaciones con sus raíces.

Gareca también confirmó el éxito total de convocatoria, con entradas agotadas para el Acto Central y las repeticiones, y adelantó que la innovación vendrá de la mano de un inédito show de drones que cerrará la noche con una imagen que promete ser icónica.

Temas
Seguí leyendo

Fiesta de la Vendimia 2026: votá a tu reina favorita

Desde General Alvear el Atuel se hace carro y cobra vida en la Vendimia 2026

Vendimia 2026: este será el recorrido de los carros durante la Vía Blanca y el Carrusel

Fiesta de la Vendimia: comenzó el canje de entradas y aún hay tickets disponibles

Ana Laura Roza, la joven de La Paz que decidió ser reina para visibilizar lo invisible

Fiesta de la Vendimia: cuenta regresiva para la máxima celebración con cronograma confirmado

De la parroquia al trono: la reina de Junín y el mensaje de fe que marcó su coronación

Bendición de los Frutos: Mendoza inició el camino oficial a la Fiesta de la Vendimia 2026

LO QUE SE LEE AHORA
Nuevo aumento del pasaporte: estos son los precios actualizados.
Nuevas tarifas 2026

El pasaporte argentino aumenta hasta 43%: cuánto costará desde marzo

Las Más Leídas

Fiesta de la Vendimia 2026: votá a tu reina favorita.
Encuesta

Fiesta de la Vendimia 2026: votá a tu reina favorita

Las Heras: persiguió a un ladrón, lo atropelló y mató.
tras un robo en su casa

Las Heras: persiguió a un ladrón, lo atropelló y mató

Dura demanda a la Municipalidad de Godoy Cruz por un accidente en bicicleta. 
sentencia civil

Sufrió un accidente en Godoy Cruz, demandó al Estado y cobrará una fortuna

El perfil del ladrón abatido tras un robo en una casa del barrio Altos del Oeste, en Las Heras y qué pasará con el vecino que lo mató.
el vecino quedó detenido

El ladrón muerto en Las Heras había sido detenido hace dos semanas por otro robo

Las pericias de Científica, clave para determinar lo que ocurrió en Las Heras. 
complicado

Las Heras: cuántos años de cárcel puede recibir el vecino que mató a un ladrón