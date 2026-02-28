De la parroquia al trono: la reina de Junín y el mensaje de fe que marcó su coronación

De la parroquia al trono: la reina de Junin y el mensaje de fe que marcó su coronación.

En el corazón de la zona Este, la proclamación de una nueva representante vendimial suele estar ligada a la tradición y el festejo popular. Sin embargo, la elección de Mara Lizana Muñoz como reina de Junín trascendió lo protocolar para convertirse en un relato de vocación y religión.

En una chara íntima junto a Mike Baroluce , en "El Back de Vendimia", la estudiante de Contador Público no solo destacó su formación académica en la Universidad Nacional de Cuyo, sino que habló sobre su trayectoria de servicio que comenzó mucho antes de portar los atributos reales.

Desde los 16 años, Mara desempeña un rol activo en como catequista en la Parroquia Nuestra Señora del Rosario , una labor que define como el motor de su vida.

13 de Febrero de 2026, Producción Andino Streaming, Reina vendimia departamental de Junín, Mara Lizana Muñoz, el back La reina de Junín junto al conductor de "El Back de Vendimia", Mike Bartoluce. Foto: Cristian Lozano

Reina de Junín: una señal en el momento justo

El camino hacia la corona departamental estuvo marcado por un evento que la joven define como una "conexión divina". Según relató Mara, minutos antes de subir al escenario del Parque Dueño del Sol, sintió la necesidad de buscar un instante de paz.

"Fui con mi Biblia, la que llevo a todos lados por seguridad y tranquilidad", confesó la joven. Siguiendo una práctica habitual en su comunidad, abrió el libro sagrado al azar, buscando una guía para la noche que estaba por vivir. Lo que encontró la dejó sin palabras: la lectura mencionaba a los trabajadores de la viña y culminaba, tras un punto seguido, con la palabra "Ciudad".

Para Mara, que representaba precisamente al distrito de Ciudad, el mensaje fue una confirmación de que estaba en el lugar correcto. "Sentí una paz absoluta. Sea cual fuera el resultado, ya me sentía abrazada y feliz porque Jesús me lo había marcado en su palabra", recordó con emoción.

Embed - EL BACK DE VENDIMIA: MARA LIZANA MUÑOZ - REINA DE JUNÍN 2026

El compromiso de una joven luchadora

Detrás de la corona se encuentra una mujer que se define como "luchadora" y que ha sabido sobreponerse a los "derrumbes" naturales de la vida con resiliencia. Ese espíritu es el que traslada a su proyecto social, el cual está profundamente vinculado a la realidad productiva de su departamento.

En conjunto con el municipio, Mara impulsa el desarrollo de una fábrica de calzado social bajo el programa "Junín Punto Limpio". Su objetivo es claro:

Capacitación: brindar herramientas laborales a los vecinos.

Solidaridad: proveer de calzado a familias de sectores rurales y a estudiantes de instituciones educativas que lo necesiten.

13 de Febrero de 2026, Producción Andino Streaming, Reina vendimia departamental de Junín, Mara Lizana Muñoz, el back Junto con e municipio, Mara impulsa el desarrollo de una fábrica de calzado social. Foto: Cristian Lozano

Un encuentro con su propia historia

Durante la charla, un momento de profunda sensibilidad quebró la compostura de la soberana: el encuentro con su versión de la infancia. Al observar una fotografía de cuando apenas tenía dos o tres años, Mara no pudo evitar la emoción.

"No sé si esa niña se imaginaba ser reina, pero sí me reconozco en ella como una Mara luchadora", reflexionó con los ojos vidriosos. Para ella, esa imagen representa la perseverancia frente a los obstáculos y los "derrumbes" que le tocó atravesar.

Esta conexión con sus raíces familiares -donde recordó que su abuela también fue reina distrital en Orfila- refuerza su identidad como una mujer que, a pesar de los desafíos, siempre eligió seguir adelante, manteniendo intacta la esencia de aquella niña que hoy representa a todo un departamento.

13 de Febrero de 2026, Producción Andino Streaming, Reina vendimia departamental de Junín, Mara Lizana Muñoz, el back Mara junto a su versión de la infancia. Foto: Cristian Lozano

Tras divertirse junto a su madre, en "La llamada Real" la soberana, carga con la ilusión de un departamento que no obtiene una corona nacional desde hace 11 años. Para ella, la corona es una herramienta para visibilizar el esfuerzo de los viñateros y productores que trabajan la tierra durante todo el año.

Un producto premium que honra la Vendimia

13 de Febrero de 2026, Producción Andino Streaming, Reina vendimia departamental de Junín, Mara Lizana Muñoz, el back Mara, en plena producción junto a Pascual Porco. Foto: Cristian Lozano

