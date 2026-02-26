El ambicioso proyecto de la Reina de Ciudad para proteger la piel de los mendocinos.

El escenario de "El Back de Vendimia", fue el marco ideal para conocer la esencia de una reina que rompe moldes. Entre anécdotas y emociones, María Celeste Sammartino , actual representante de la Ciudad de Mendoza , dialogó con Mike Bartoluce sobre el desafío de llevar la corona nacional mientras ejerce la medicina .

Para Celeste, la Fiesta de la Vendimia no es solo un festejo, sino una plataforma de servicio . "Esperé a terminar toda mi carrera para anotarme, porque sentía que desde el lado profesional podría afrontarlo con otra responsabilidad", confesó la soberana, quien ya con su título de médica y cosmiatra en mano, se dispone a ejecutar un ambicioso plan de salud dermatológica.

Lejos de los flashes y el protocolo habitual, el proyecto de gestión de María Celeste tiene un sustento técnico y humano que apunta al corazón de la comunidad. Su objetivo es claro: concientizar sobre el cuidado de la piel , un órgano vital castigado por el intenso sol mendocino.

La reina de la Ciudad de Mendoza, entre la medicina y la corona.

Su plan de acción se divide en dos pilares estratégicos que buscan proteger a quienes hacen grande a la Ciudad:

Talleres en escuelas: dirigidos principalmente a adolescentes, buscando brindar información científica y fidedigna frente a la desinformación que abunda en las redes sociales.

Capacitación para trabajadores municipales: un eje con fuerte carga social, destinado al personal que cumple funciones a la intemperie (placeros, preventores y barrenderos). La reina busca brindarles herramientas para identificar signos de alarma y técnicas de protección solar efectiva.

"A eso estamos abocados los médicos: al servicio. Me llena el alma poder devolverle a la comunidad un poquito de todo lo que recibí", afirmó emocionada durante la charla con Bartoluce.

De la niña del "clásico" a la mujer de blanco

Luego de un momento de distención, con la "Llamada Real", llegó uno de los momentos más emotivos del encuentro. Mike le obsequió una fotografía de su infancia, en una muestra de danza clásica a los siete años. Aquella niña, que ya por entonces aseguraba que sería médica, es la misma que hoy agradece a su familia y al Andino Tennis Club por ser los pilares de su formación.

13 de Febrero de 2026, Producción Andino Streaming, Reina vendimia departamental de Ciudad, María Celeste Sammartino, el back María Celeste, añorando su niñez. Foto: Cristian Lozano

Hoy, entre raquetas de tenis y el estetoscopio, María Celeste Sammartino camina hacia la Fiesta Nacional con un propósito que trasciende la belleza. Su verdadera corona, asegura, es el bienestar y la salud de cada vecino de la Ciudad de Mendoza.

13 de Febrero de 2026, Producción Andino Streaming, Reina vendimia departamental de Ciudad, María Celeste Sammartino, el back Mimos y agradecimientos para la reina de la Ciudad de Mendoza. Foto: Cristian Lozano

