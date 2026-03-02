Fiesta de la Vendimia: comenzó el canje de entradas y aún hay tickets disponibles.

Cuenta regresiva para el Acto Central de la Fiesta de la Vendimia , que se celebrará el sábado 7 de marzo, y este lunes se habilitaron los puntos de entrega físicos para quienes adquirieron sus entradas de forma virtual. Este paso es fundamental, ya que el código QR por sí solo no permite el ingreso al Teatro Griego Frank Romero Day.

Deben acercarse a los puntos de canje todas las personas que hayan comprado sus entradas a través de la plataforma de venta online . Para retirar el ticket físico, es requisito indispensable presentar:

Los centros de atención funcionarán en horarios extendidos para facilitar el trámite a mendocinos y turistas:

El DNI físico del titular de la compra.

Los que se quedaron sin entradas para disfrutar el Acto Central, todavía hay una chance de vivir la magia de "90 cosechas de una misma cepa".

De acuerdo con la información oficial, quedan muy pocas entradas disponibles para las repetición que se celebrará el domingo 8 de marzo y que, además de la repetición del Acto Central, contará con la actuación de Luciano Pereyra.

Los únicos sectores con tickets disponibles son:

Sector 1 de Malbec

Sector 5 de Malbec

Se recomienda a los interesados realizar la compra a la brevedad, ya que se espera que el cartel de Sold Out se cuelgue en las próximas horas.

Tickets disponibles para los shows musicales de lunes y martes

Por otro lado, para quienes buscan disfrutar del despliegue técnico del escenario pero con un cierre musical de alto impacto, aún hay disponibilidad para las noches de lunes y martes.

Estos eventos incluyen solo los shows de artistas nacionales e internacionales invitados para esta edición.

Lunes 9: se presentarán Chaqueño Palavecino, La Re Pandilla y Eugenia Quevedo y la Banda de Carlitos.

se presentarán Chaqueño Palavecino, La Re Pandilla y Eugenia Quevedo y la Banda de Carlitos. Martes 10: será el turno para Abel Pintos, Campedrinos, Maggie Cullen y Ángela Leiva y DesakTa2.

Los valores para estas noches arrancan en los 35.000 pesos y se extienden a los 65.000 pesos.

A diferencia del Acto Central, para estas noches aún se pueden conseguir entradas en diversos sectores, aunque el ritmo de venta se ha acelerado tras los anuncios de la grilla artística.

Un dato a tener en cuenta es que no habrá venta de entradas en el Teatro Griego los días del evento. Todo debe ser gestionado y canjeado previamente en los puntos mencionados.