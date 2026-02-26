Fiesta de la Vendimia: Acto Central agotado, pero quedan entradas para la Repetición.

Tras ponerse a la venta un remanente de entradas para las dos noches de la Fiesta de la Vendimia en el Teatro Griego Frank Romero Day , la respuesta del público fue inmediata: las entradas para el Acto Central se agotaron, sin embargo, aún quedan tickets para la Repetición, es decir la noche del domingo.

Desde Cultura confirmaron a Sitio Andino que aún quedan tickets disponibles en varios sectores del Teatro, así como para las noches subsiguientes, las del lunes y martes , en las que no se pondrá en escena "90 cosechas de una misma cepa", pero sí actuarán figuras de primer nivel.

De acuerdo con lo referido por el subsecretario de Cultura, Diego Gareca , los mendocinos y turistas aún pueden comprar entradas para la noche del domingo.

Fiesta de la Vendimia: aún quedan entradas para la Repetición.

Ese día, los asistentes no solo podrán disfrutar de la puesta en escena de "90 cosechas de una misma cepa" , la obra dirigida por Pablo Perri que rinde homenaje a la vitivinicultura local, sino que vivirán el show musical de Luciano Pereyra .

El artista lujanense es uno de los platos fuertes de esta edición y se espera un teatro griego colmado para corear sus grandes éxitos tras la puesta coreográfica de los cientos de bailarines y actores en escena.

Los interesados para adquirir sus tickets, cuyos valores oscilan entre los $11.000 y los $ 28.000, tienen que ingresar al sitio online Entrada Web y comprar su localidad. Hasta el momento, queda disponibilidad en todos los sectores del Teatro Griego.

teatro griego, entradas vendimia Para la Repetición, quedan localidades en todos los sectores del Frank Romero Day.

Cronograma y disponibilidad para lunes y martes

Asimismo, las autoridades recordaron que el cronograma musical de este año es particularmente diverso, y aún se pueden adquirir entradas para los shows del lunes y martes:

Lunes: una noche volcada al folklore y la música popular con la presencia del Chaqueño Palavecino, La Re Pandilla, Q Lokura y Eugenia Quevedo y la Banda de Carlitos.

Martes: una jornada a puro ritmo con las actuaciones de Abel Pintos, Campedrinos, Maggie Cullen y Ángela Leiva. Cabe recordar que durante estas dos noches se realizarán espectáculos musicales sin repetición del Acto Central.

Los valores de las entradas son: sector Malbec, $65.000; Cabernet Sauvignon, $55.000; Chardonnay $35.000; Tempranillo 2, 3 y 4, $55.000; Tempranillo 1 y 5, $45.000, y para el sector Bonarda, $35.000.

Abonos para las dos noches: sector Malbec, $120.000; Cabernet Sauvignon, $100.000; Chardonnay $60.000; Tempranillo 2, 3 y 4, $100.000; Tempranillo 1 y 5, $80.000, y para el sector Bonarda, $60.000.

Cómo adquirir las entradas

Los interesados deben realizar la compra exclusivamente a través del sitio oficial Entrada Web. Es importante tener en cuenta las siguientes condiciones de venta:

Límite por persona: se permite la compra de hasta 4 entradas por usuario.

Canje: tras la compra virtual, los usuarios deberán realizar el canje por el ticket físico en los puntos habilitados por el Ministerio de Cultura.

Precios: se mantienen los valores diferenciados según el sector del Teatro Griego (Malbec, Tempranillo, Cabernet, Bonarda y Chardonay).

Con el Acto Central totalmente vendido, la organización espera que el remanente de las repeticiones se agote en los próximos días, dada la gran afluencia de turistas que ya comenzaron a arribar a la provincia.