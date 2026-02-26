General Alvear llevó su agenda productiva al Paseo Federal en el marco de la Vendimia 2026

General Alvear participó en el Paseo Federal, realizado en el Predio Verde del Polideportivo Municipal de Lavalle, como parte de las actividades oficiales de la Vendimia 2026. La delegación estuvo encabezada por el intendente Alejandro Molero y por la candidata a Reina Nacional, Mariana Cucatto, en una agenda marcada por la promoción cultural, turística y productiva del departamento.

Durante la jornada, Molero destacó el valor estratégico del evento para los departamentos de la provincia. “El Paseo Federal nos da la posibilidad de no solamente mostrar lo que hacemos en gastronomía, lo que significamos en turismo o lo que somos como productores, sino también mostrar la belleza de nuestra reina”, señaló en diálogo con Noticiero Andino.

En ese marco, subrayó el trabajo que se viene realizando para posicionar a la candidata alvearense: “Creo que una vez más tenemos muchísimas posibilidades de llevar una coronación a General Alvear y estamos trabajando arduamente en esta etapa de promoción y difusión”.

10 de Febrero de 2026, Producción Andino Streaming, Reina vendimia departamental de General Alvear, Mariana Belén Perra Cucatto, el back Mariana Cucatto es la reina por General Alvear. Foto: Cristian Lozano Vendimia, cultura y agenda política El intendente remarcó que la Vendimia excede lo estrictamente cultural y se convierte en un punto de encuentro clave para la política provincial y nacional. “Vendimia es el escenario político más importante que tiene la provincia. En torno a estos días no solo se mueve lo cultural y lo simbólico, sino también la agenda política, el desayuno de la COVIAR y las reuniones con actores políticos nacionales que se dan cita en Mendoza”, afirmó.

En ese contexto, Molero también hizo referencia a la situación de las economías regionales y al impacto de la crisis en distintos sectores productivos. "Hoy la economía regional de Mendoza la está pasando mal, no solo el sector hortícola, sino cada una de las producciones. Hay una crisis y de esa crisis se sale buscando herramientas que ayuden a nuestra producción", sostuvo, al tiempo que valoró el rol del municipio en ese proceso. También la candidata departamental conversó con Noticiero Andino, que resumió el clima de estos días previos a la elección: "Son días bastante movidos, pero los disfruto un montón. Me desean mucha suerte y me acompañan mucho; también se acercan turistas, y eso da fuerzas para seguir", expresó Cucatto.