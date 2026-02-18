General Alvear: el distrito de Bowen celebrará una nueva edición del Festival Nacional de la Ciruela

El distrito de Bowen celebrará el XXIV Festival Nacional de la Ciruela el próximo 27 y 28 de febrero. General Alvear se prepara para recibir artistas y disfrutar de noches de música, danza y tradición.

"Para nosotros es muy importante, sabemos que el festival es muy importante en nuestra zona, en el distrito de Bowen, y también lo es a nivel nacional. La entrada será libre y gratuita, como desde los comienzos de esta celebración", expresaron desde la organización.

Además, comentaron: "Seguimos luchando y trabajando para que cada vez sea mejor, que sea una realidad. Apostamos a esto porque son momentos muy difíciles y sostener una entrada libre y gratuita no es fácil, pero le agradecemos a toda la gente del pueblo que nos ayuda y a la Municipalidad".

Mirá el video de Noticiero Andino