General Alvear: el distrito de Bowen celebrará una nueva edición del Festival Nacional de la Ciruela

Con entrada libre y gratuita, la tradicional celebración reunirá a vecinos y visitantes en dos jornadas colmadas de música, danza y cultura popular.

General Alvear: el distrito de Bowen celebrará una nueva edición del Festival Nacional de la Ciruela

Departamentales

El distrito de Bowen celebrará el XXIV Festival Nacional de la Ciruela el próximo 27 y 28 de febrero. General Alvear se prepara para recibir artistas y disfrutar de noches de música, danza y tradición.

"Para nosotros es muy importante, sabemos que el festival es muy importante en nuestra zona, en el distrito de Bowen, y también lo es a nivel nacional. La entrada será libre y gratuita, como desde los comienzos de esta celebración", expresaron desde la organización.

Además, comentaron: "Seguimos luchando y trabajando para que cada vez sea mejor, que sea una realidad. Apostamos a esto porque son momentos muy difíciles y sostener una entrada libre y gratuita no es fácil, pero le agradecemos a toda la gente del pueblo que nos ayuda y a la Municipalidad".

