Prófuga desde octubre

Escapó de un mega operativo por narcotráfico y ahora cayó en Godoy Cruz

La Policía de Mendoza detuvo en Godoy Cruz a una mujer que estaba prófuga por narcotráfico desde octubre del 2025.

La acusada quedará sujeta a una investigación por narcotráfico.&nbsp;

 Por Pablo Segura

Una mujer que tenía pedido de captura por narcotráfico desde octubre del 2025 fue detenida en las últimas horas a escasos metros de la plaza de Godoy Cruz, en un operativo de inteligencia realizado por distintos efectivos de investigaciones de la Policía de Mendoza.

La sospechosa, de quien se mantiene en reserva su identidad, fue capturada en Lavalle y Las Heras de Godoy Cruz, a una cuadra departamental y ahora deberá enfrentar un proceso judicial por tenencia y comercio de drogas en el oeste de Godoy Cruz.

La acusada había logrado escapar al mega operativo realizado por la Policía de Mendoza en julio del 2025 en el oeste de Godoy Cruz y también en otros puntos de la provincia, donde se realizaron 28 allanamientos para desarticular una red de narcotráfico vinculada a Sandra Jaquelina “Yaqui” Vargas, la conocida narco que ya tiene una condena a 15 años de cárcel.

Durante esos procedimientos, los investigadores habían secuestrado una importante cantidad de droga, en tanto que varias personas fueron detenidas.

Sin embargo, la acusada logró burlar a las autoridades y alcanzó a escapar antes de ser allanada. Meses después se libró un pedido de captura.

Ahora, tras varios meses de trabajo de inteligencia, los efectivos siguieron de cerca a la mujer y concretaron su captura en la vía pública.

De acuerdo con la causa, la mujer está señalada por haber cumplido funciones de venta en uno de los domicilios allanados durante el megaoperativo mencionado.

El pedido de captura se originó a partir de esa investigación, que culminó con la detención de Vargas y otros involucrados. La mujer detenida ahora quedó ahora a disposición del Juzgado Federal interviniente para continuar con el proceso judicial.

