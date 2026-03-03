Micaela Galdame, la reina de Tupungato que sueña con llevar Mendoza al mundo.

Micaela Galdame , la flamante reina de Tupungato 2026 , visitó el ciclo El Back de Vendimia conducido por Erika García , y en una charla que transitó entre las lágrimas y las risas, dejó en claro que su objetivo trasciende la belleza: busca ser el puente entre la producción mendocina y los mercados internacionales .

A sus 23 años, la licenciada en Comercio Internacional demostró que no es una improvisada. Micaela representa un cambio de paradigma en la soberanía vendimial, combinando la fe, el trabajo familiar y una formación académica de exportación.

La llegada de Micaela al trono departamental no fue solo un triunfo personal, sino un hito para su distrito. "Es la primera reina departamental que tiene Gualtallary" , comentó con orgullo. El destino parece haber estado marcado desde antes: su tía fue reina en 2005 , el mismo año en que la mítica Nuri Donnantuoni se coronó como Reina Nacional.

La reina de Tupungato junto a Erika García, en "El Back de Vendimia".

Sin embargo, para Micaela, bajar a tierra la noche de la coronación no fue fácil. Tras la fiesta, en la soledad de su habitación en un hotel de su distrito, las lágrimas fluyeron. "Lloré porque no podía creer que estaba pasando lo que en algún momento hablé como un 'algún día'", confesó emocionada.

Embed - EL BACK DE VENDIMIA: MICAELA GALDAME - REINA DE TUPUNGATO 2026

La mujer detrás de los atributos: trabajo, disciplina y raíces cristianas

Más allá de la corona y las luces de los escenarios, la vida de Micaela transcurre con la sencillez y la laboriosidad propia de los vecinos de Tupungato. Desde los 15 años, la joven se desempeña en la inmobiliaria familiar, un emprendimiento que lidera junto a su madre y que ha sido su verdadera escuela de vida. Allí forjó la cultura del trabajo y la facilidad de palabra que hoy despliega con naturalidad ante las cámaras.

En su rutina, Micaela intenta preservar ciertos rituales que considera innegociables. Se define como una ferviente defensora de la siesta mendocina -a la que califica como "sagrada"- y confiesa, entre risas, que su debilidad gastronómica es la lasaña. Sin embargo, su tiempo libre no solo es para el descanso: apasionada por el desarrollo personal, dedica gran parte de su energía a la capacitación constante. Actualmente, domina el inglés y el portugués, y ha comenzado a incursionar en el estudio del alemán.

No obstante, su verdadero equilibrio emocional reside en sus creencias. Micaela habla abiertamente de su fe cristiana como el motor que le permite procesar la vertiginosa agenda de la Vendimia.

"Es mi cable a tierra. A veces es mucha información junta y uno entra en crisis, por eso mi lugar es volver ahí un ratito para ver todas las cosas bonitas que están pasando", explicó con serenidad durante la entrevista. Para la soberana de Tupungato, la espiritualidad no es un tema de exposición pública, sino una relación personal que la invita a agradecer lo bueno y aprender de los desafíos.

13 de Febrero de 2026, Producción Andino Streaming, Reina vendimia departamental de Tupungato, Micaela Galdame, el back Durante la entrevista en "El Back de Vendimia", Micaela habló abiertamente de su fe cristiana. Foto: Cristian Lozano

Proyectar Mendoza al mundo

Su visión como profesional del comercio internacional le da una ventaja competitiva. Micaela entiende que la Vendimia es el motor económico de la provincia. Su paso por el extranjero le permitió valorar lo propio: "Ahí empecé a entender qué significa ser mendocina y la importancia de dar a conocer todo lo que tenemos".

Para ella, ser Reina Nacional no es solo un título honorífico, sino una oportunidad de ser una embajadora comercial y cultural. Quiere que el mundo conozca que Tupungato es la capital de la nuez y de los vinos de altura, pero también que Mendoza es calidez y tradición.

Un mensaje al corazón

Luego de jugar en "La llamada Real", uno de los momentos más emotivos de la entrevista fue cuando se le mostró una foto de su infancia. Con la voz quebrada, Micaela recordó los campamentos con su madre y los desafíos superados. Al preguntarle qué le diría a esa niña de 4 años, respondió con ternura: "Le diría que no se olvide de ser niña y que juegue mucho".

13 de Febrero de 2026, Producción Andino Streaming, Reina vendimia departamental de Tupungato, Micaela Galdame, el back Micaela recordó los momentos más tiernos de su infancia. Foto: Cristian Lozano

Para Micaela, la corona departamental es también una herramienta de transformación social. El proyecto solidario que lleva adelante junto a su Virreina y las soberanas distritales, está enfocado en el apoyo al merendero del Cordón del Plata.

Esta iniciativa, nacida del consenso y la unión de todo el grupo de candidatas antes de la elección, busca acompañar de cerca a los niños y familias de uno de los distritos más populosos de Tupungato. "Es una decisión que tomamos todas juntas; qué mejor que poder trabajar con ellos durante todo el año", afirmó la soberana, quien ya se encuentra gestionando donaciones y canales de ayuda, reafirmando que su rol social es, ante todo, el de estar presente donde su comunidad más lo necesita.

Un producto premium que honra la Vendimia

13 de Febrero de 2026, Producción Andino Streaming, Reina vendimia departamental de Tupungato, Micaela Galdame, el back Micaela, en plena producción de peinado y maquillaje. Foto: Cristian Lozano

El camino al Frank Romero Day se vive capítulo a capítulo

