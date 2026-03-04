Malena Demateis, la reina que nació entre viñas y hoy sueña en grande por Santa Rosa

Hay noches que no se olvidan jamás. Para Malena Demateis , el 14 de febrero quedó grabado como el día en que Santa Rosa pronunció su nombre con orgullo. Recién electa reina departamental 2026, revive ese instante con la emoción intacta.

Durante el día estuvo tranquila, serenidad absoluta, pero cuando llegó el ágape, se encendieron las luces y comenzó la fiesta, las emociones se desbordaron. “Estábamos con las emociones a flor de piel”, recuerda. Y cuando los locutores dijeron “Malena Demateis, nueva reina de Santa Rosa ”, el tiempo pareció detenerse.

Lo primero que cruzó su mente fue su familia: su mamá Claudia, su papá Ricardo, su hermano Gabriel. Y detrás, un equipo inmenso: el Club Social y Deportivo California del Este , vecinos, amigos, esa hinchada que explota los grupos de WhatsApp organizando cada detalle para acompañarla en cada evento oficial, porque la corona no se sostiene sola, sino en comunidad.

Su elección se dio en el marco del Festival Nacional de la Cueca y el Damasco , una celebración que llenó de música y tradición a Santa Rosa . Soledad Pastorutti, Ale Ceberio y Nico Mattioli le pusieron voz a noches inolvidables, junto a artistas locales que hicieron vibrar al departamento.

La reina de Santa Rosa junto a Mike Bartoluce, en un nuevo episodio de "El Back de Vendimia".

La lluvia obligó a cerrar antes de lo previsto, pero ni el agua pudo empañar lo vivido. “Fue realmente hermoso”, dice, y en esa frase hay gratitud, orgullo y pertenencia. Vendimia, para Malena, no es solo escenario, vestido y flashes, es identidad, es cultura, y lo que nos define como mendocinos.

Una vida marcada por la vendimia y el vino

Malena no llegó a la Vendimia por casualidad. Es estudiante avanzada de la Licenciatura en Enología y está a pocas materias de recibirse. Su historia está íntimamente ligada al mundo vitivinícola.

Estudiar no fue sencillo. Durante tres años viajó desde Santa Rosa hasta Guaymallén. Horas de colectivo, organización extrema, esfuerzo silencioso, pero nunca dudó. La pasión siempre fue más fuerte que la distancia.

20 de Febrero de 2026, Producción Andino Streaming, Reina vendimia departamental de Santa Rosa, Malena Demateis, el back Foto: Cristian Lozano

Creció en una finca donde funcionaba una bodega. Su papá fue encargado durante 30 años. De niña, pasaba noches de vendimia entre tanques, máquinas y preguntas interminables. Observaba, absorbía, soñaba sin saberlo.

Hoy recorrer una bodega ya no es solo una experiencia sensorial: es un viaje directo a esos recuerdos de infancia. A las noches largas de cosecha, al olor del mosto, a la curiosidad de aquella nena que miraba todo con asombro.

20 de Febrero de 2026, Producción Andino Streaming, Reina vendimia departamental de Santa Rosa, Malena Demateis, el back La soberana, en plena sesión de maquillaje con Deborah Funes Esteticista y peinado con Pascual Porco Estilistas. Foto: Cristian Lozano

Santa Rosa, ese lugar donde el tiempo se detiene

Cuando habla de su departamento, la voz se le vuelve más suave. Santa Rosa es tranquilidad, es seguridad, es calidez humana. Es quedarse horas charlando en la vereda con vecinos. Es el Boulevard Los Damascos lleno de mates y risas. Es la Estancia La Luz entre viñedos y naturaleza. Es Ñacuñán y el cielo inmenso para hacer astroturismo.

Es también turismo rural y religioso. La fiesta de Santa Rosa de Lima cada 30 de agosto, con procesiones, actividades festivas, artistas locales y nacionales. Es el horno de barro, las empanadas, el chivito, la gastronomía que sabe a casa.

“Es un lugar especial por nuestra gente”, repite. Y se entiende que su reinado no será distante ni protocolar. Será cercano, de puerta abierta.

20 de Febrero de 2026, Producción Andino Streaming, Reina vendimia departamental de Santa Rosa, Malena Demateis, el back Malena representa a la industria del vino y su querido Santa Rosa. Foto: Cristian Lozano

Un proyecto con raíces y futuro

Su proyecto nace de una charla en la parada del colectivo. De un vecino que hacía vino artesanal y le preguntó detalles técnicos. De esa confianza cotidiana que solo existe en los pueblos donde todos se conocen.

Malena decidió unir su rol de reina con su formación en enología: quiere brindar herramientas, capacitaciones y conocimientos técnicos a productores artesanales de Santa Rosa. Profesionalizar procesos, mejorar elaboraciones y acompañar.

El sueño que estaba “guardadito”

De chica bailaba árabe y hacía mil actividades. Soñaba, pero guardaba el deseo de ser reina en un rincón íntimo. Cuando le decían que se presentara, respondía que no era el momento, que estaba estudiando, que había prioridades.

Hasta que llegó la propuesta de su club, el California del Este, institución que ama y representa con orgullo. “No pude negarme”, admite. Hoy, cuando mira aquella foto de los 7 u 8 años, sabe que esa Malena pequeña estaría feliz y orgullosa.

La ilusión de ser Reina Nacional también está. Continuar el legado de Estela San Sebastián, Flor Destéfanis y Natasha Sánchez sería un honor inmenso. El sueño está y el trabajo también.

Un producto premium que honra la Vendimia

