En imágenes: así se vivió la Fiesta de la Cosecha, con Las Pelotas y la Filarmónica

La Fiesta de la Cosecha 2026 volvió a reunir a mendocinos y turistas en los viñedos del Aeropuerto Internacional El Plumerillo para celebrar sus 25 años con una propuesta artística de alto impacto. El concierto central estuvo a cargo de Las Pelotas junto a la Orquesta Filarmónica de Mendoza, en una fusión que combinó clásicos del rock nacional con arreglos sinfónicos.
Desde temprano, el público comenzó a colmar el predio, que abrió sus puertas a las 18. El tradicional Patio Malbec fue uno de los puntos más convocantes en la previa, con degustaciones y propuestas gastronómicas que acompañaron la caída del sol sobre los viñedos.
Fiesta de la Cosecha 2026: un cruce potente entre rock y sinfónica
Bajo la dirección y los arreglos del maestro Popi Spatocco, el espectáculo logró una puesta sonora y visual imponente, donde las guitarras eléctricas dialogaron con cuerdas y vientos en un formato que sorprendió por su potencia y sensibilidad.
El show central comenzó a las 21.30, en simultáneo con la transmisión en vivo por la TV Pública y el canal de YouTube “El Vino Nos Une”. Durante más de una hora y media, el público acompañó cada tema con palmas y ovaciones, en una noche que combinó celebración, identidad y música en gran escala.
Artistas locales y clima vendimial
Antes del número principal, una grilla de artistas mendocinos —entre ellos Celeste Fredes, Paula Neder y Lisandro Bertín— fue preparando el ambiente con un repertorio que puso en valor la escena cultural local.
La Fiesta de la Cosecha se consolida así como uno de los eventos más convocantes de la agenda vendimial, con un formato que une vino, música y paisaje en una experiencia que trasciende el recital tradicional.
En su edición número 25, la celebración volvió a confirmar que el cruce entre tradición e innovación es una de las marcas distintivas de Mendoza en tiempos de Vendimia.