En imágenes: así se vivió la Fiesta de la Cosecha, con Las Pelotas y la Filarmónica

Inolvidable show de Las Pelotas y la Orquesta Filarmónica en la Fiesta de la Cosecha 2026.

La Fiesta de la Cosecha 2026 volvió a reunir a mendocinos y turistas en los viñedos del Aeropuerto Internacional El Plumerillo para celebrar sus 25 años con una propuesta artística de alto impacto. El concierto central estuvo a cargo de Las Pelotas junto a la Orquesta Filarmónica de Mendoza , en una fusión que combinó clásicos del rock nacional con arreglos sinfónicos.

Desde temprano, el público comenzó a colmar el predio, que abrió sus puertas a las 18. El tradicional Patio Malbec fue uno de los puntos más convocantes en la previa, con degustaciones y propuestas gastronómicas que acompañaron la caída del sol sobre los viñedos.

La Fiesta de la Cosecha 2026 volvió a reunir a miles de mendocinos.

Bajo la dirección y los arreglos del maestro Popi Spatocco , el espectáculo logró una puesta sonora y visual imponente , donde las guitarras eléctricas dialogaron con cuerdas y vientos en un formato que sorprendió por su potencia y sensibilidad.

La Reina Nacional de la Vendimia 2025, Alejandrina Funes, y la Virreina Nacional 2025, Sofía Perfumo, participaron de la Fiesta de la Cosecha 2026.

El show central comenzó a las 21.30, en simultáneo con la transmisión en vivo por la TV Pública y el canal de YouTube “El Vino Nos Une” . Durante más de una hora y media, el público acompañó cada tema con palmas y ovaciones, en una noche que combinó celebración, identidad y música en gran escala.

Las Pelotas, Fiesta de la Cosecha 2026, Germán Daffunchio, Orquesta Filarmónica de Mendoza Foto: Daniel Cano

Artistas locales y clima vendimial

Antes del número principal, una grilla de artistas mendocinos —entre ellos Celeste Fredes, Paula Neder y Lisandro Bertín— fue preparando el ambiente con un repertorio que puso en valor la escena cultural local.

Fiesta de la Cosecha 2026 Foto: Daniel Cano

La Fiesta de la Cosecha se consolida así como uno de los eventos más convocantes de la agenda vendimial, con un formato que une vino, música y paisaje en una experiencia que trasciende el recital tradicional.

Fiesta de la Cosecha 2026 Foto: Daniel Cano

En su edición número 25, la celebración volvió a confirmar que el cruce entre tradición e innovación es una de las marcas distintivas de Mendoza en tiempos de Vendimia.