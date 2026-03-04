San Carlos restituyó la corona de Nuri Donnantuoni como símbolo patrimonial

En un emotivo acto, la Subsecretaría de Cultura de la provincia de Mendoza y el Municipio de San Carlos entregaron a la familia de Nuri Donnantuoni la corona departamental restaurada , que será exhibida en el Museo Fuerte San Carlos como símbolo patrimonial y de memoria colectiva.

En la explanada de la Municipalidad de San Carlos se llevó a cabo un acto cargado de emoción y significado: La entrega oficial a la familia de Nuri Donnantuoni de la corona departamental que lució antes de convertirse en Reina Nacional de la Fiesta de la Vendimia 2005 .

El acto fue encabezado por el subsecretario de Cultura, Diego Gareca, y el Intendente de San Carlos, Dr. Alejandro Morillas , con la presencia de la familia de la recordada reina, Reinas Nacionales y vecinos.

Durante la ceremonia se destacó que la corona, que dejó de utilizarse en 2009, fue restaurada por Nico Lara , quien además incorporó un detalle especial: la pieza lleva ahora el nombre de Nuri, reforzando su carácter simbólico y patrimonial.

En su mensaje, el Subsecretario de Cultura, Diego Gareca, señaló que este reconocimiento forma parte del camino de puesta en valor de la historia vendimial en el marco de los 90 años de la Fiesta Nacional. Citando a Eduardo Galeano, expresó que “Recordar es pasar por el corazón” y remarcó que no se puede pensar la Vendimia sin Nuri, destacando que la restitución de la corona es un gesto simbólico cargado de amor, identidad y memoria colectiva para todo el pueblo mendocino.

Por su parte, el Intendente Alejandro Morillas agradeció a la Subsecretaría por hacer posible la entrega y subrayó el orgullo que genera en San Carlos el nombre de Nuri Donnantuoni. “Fue una mujer que dejó una huella imborrable en su pueblo y nos representó con carisma y compromiso”, expresó, reafirmando que seguirá siendo “La reina de San Carlos por siempre” y adelantando que el municipio continuará trabajando para preservar su legado para las futuras generaciones.

La Municipalidad de San Carlos reafirma su identidad vendimial y honra a una mujer que trascendió su tiempo, quedando para siempre en el corazón de su pueblo.