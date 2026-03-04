4 de marzo de 2026
{}
"Maternidad Cuidada": el programa que acompaña a embarazadas en San Rafael desde hace 10 años

El programa “Maternidad Cuidada” ofrece contención psicológica, asesoramiento en lactancia y seguimiento físico, con especial foco en mujeres de zonas alejadas.

La Dirección de Salud del Municipio de San Rafael continúa desarrollando el programaMaternidad Cuidada”, una iniciativa que desde hace 10 años brinda acompañamiento integral a embarazadas, puérperas y familias en distintos centros de salud del departamento.

La propuesta trabaja con un enfoque interdisciplinario que incluye atención en nutrición —con eje en lactancia materna y alimentación del niño—, acompañamiento psicológico en el pre y pos embarazo, y kinesiología especializada en embarazo, suelo pélvico y actividad física.

El programa de maternidad funciona de manera permanente

Laura Giménez, kinesióloga del equipo, destacó la importancia de acercar el servicio a todas las mujeres, “especialmente a aquellas que viven en zonas más alejadas o con dificultades de acceso al hospital”, indicó.

Por su parte, la coordinadora de Salud Mental, Magalí Vergara explicó que “le damos un valor fundamental a la salud mental en el embarazo. Escuchar a cada mamá, acompañarla en los cambios y en el puerperio es parte de una mirada integral, con perspectiva de género y centrada en derechos”.

El programa funciona de manera permanente todas las semanas: los miércoles a las 11 en el Centro Modular y los viernes -a la misma hora- en el CIC del barrio El Sosneado. La atención es por orden de llegada, sin necesidad de turno previo.

