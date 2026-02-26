26 de febrero de 2026
Embarazo y autocuidado

"Soy Mamá, Respira": el proyecto que acompaña el embarazo y el postparto desde una mirada integral

Leticia Deliberto lanza un taller en Chacras de Coria con profesionales en salud física y psicología para embarazadas. El desafío de transitar la maternidad de forma más consciente y acompañada.

El taller se realizará el sábado 14 de marzo a las 10 hasta las 12.30 en Joy Yoga

El taller se realizará el sábado 14 de marzo a las 10 hasta las 12.30 en Joy Yoga

Por Sitio Andino Sociedad

Una experiencia personal inesperada fue el punto de partida. Una kinesióloga, mamá de dos niños pequeños y hoy embarazada de su tercer hijo. "Un embarazo totalmente sorpresivo", contó Leticia Deliberto, quien decidió convertir su vivencia en un proyecto para acompañar a otras mujeres en la maternidad.

"Mi pareja tenía hecha la vasectomía. Se hizo el estudio, pasó el tiempo prudente y no había sospecha de nada. Pero vino un bebé que siempre sentimos con un mensaje", relató. Ese mensaje fue claro: unir su formación en salud con sus conocimientos en marketing para crear un espacio que integre información, contención y herramientas reales.

Así nació Soy Mamá, Respira, un ecosistema que propone algo tan simple como poderoso: hacer pausas conscientes en medio de la vorágine de la maternidad.

maternidad, embarazo
Leticia Deliberto decidió convertir su vivencia en un proyecto para acompañar a otras mujeres en la maternidad

Leticia Deliberto decidió convertir su vivencia en un proyecto para acompañar a otras mujeres en la maternidad

La maternidad y el cuerpo: cuando la experiencia se vuelve propósito

La creadora del proyecto explicó en Aconcagua Radio 90.1 que la iniciativa surgió primero desde lo corporal. "Todas estas cosas que surgen con un propósito, primero uno lo pasa por el cuerpo", afirmó. Con un hijo de 4 años, otro de 2 y medio y un tercer embarazo en curso, el desafío físico y emocional fue determinante.

"¿Cómo hago para sostenerme bien anímicamente y físicamente para que la niñez de nuestros hijos sea mejor y para transitar esta etapa de una mejor manera?", se preguntó.

Desde allí decidió ofrecer herramientas técnicas y vivenciales para acompañar a otras mujeres que, muchas veces, atraviesan la maternidad en soledad.

La importancia de la tribu: no maternar aisladas

Uno de los ejes centrales del proyecto es la construcción de redes. "Muchas mamás de años atrás dicen que paralizaron su vida para poder maternar. Y ese fue el primer ruido que yo tuve: ¿por qué hay que paralizar tanto la vida?", reflexionó Leticia.

embarazo, maternidad
La experiencia de formar parte de una

La experiencia de formar parte de una "tribu" durante su segundo embarazo cambió su mirada

La experiencia de formar parte de una "tribu" durante su segundo embarazo cambió su mirada: "No es solo hacer catarsis porque hablamos el mismo idioma, sino encontrar herramientas concretas. Decir 'necesito esto' y que otra ya lo haya resuelto".

Por su parte, Julieta Díaz, psicóloga que integra el equipo aporta una mirada clave desde la psicología perinatal. "La soledad en la maternidad es el malestar de la época", sostiene. Y explica el concepto de matrescencia, que compara la maternidad con la adolescencia por su nivel de transformación estructural.

La maternidad nos transforma física, psíquica y emocionalmente. Encontrarnos con otras mujeres nos permite decir ‘no estoy sola, no estoy loca, no me pasa solo a mí’. La maternidad nos transforma física, psíquica y emocionalmente. Encontrarnos con otras mujeres nos permite decir ‘no estoy sola, no estoy loca, no me pasa solo a mí’.

Recuperar la funcionalidad del cuerpo, no “rehabilitarlo”

Desde la mirada kinésica, el proyecto propone un enfoque distinto sobre el embarazo y el postparto. "No venimos a rehabilitar cuerpos porque han pasado por un proceso de gestación que es hermoso, sino a hacerlos funcionar", explicó Leticia.

Dolores lumbares, pérdidas de orina, falta de energía o molestias posturales pueden afectar la experiencia. "A veces el dolor se lleva el protagonismo y no te deja disfrutar una patada de tu hijo", señaló.

embarazo, maternidad
Leticia es kinesióloga, mamá de dos niños pequeños y hoy está embarazada de su tercer hijo

Leticia es kinesióloga, mamá de dos niños pequeños y hoy está embarazada de su tercer hijo

La preparación física también impacta en el momento del parto: "Tener la musculatura preparada o saber cómo moverte cambia muchísimo esa experiencia".

Casa Madre: un taller integral para acompañar desde el embarazo

El primer gran paso del proyecto es Casa Madre, un taller integral destinado a mujeres embarazadas (primerizas o con hijos previos) que busca abordar la maternidad desde múltiples dimensiones.

"Parte de lo que es Soy Mamá, Respira es generar un ecosistema de encuentros. Yo resuelvo la parte física, pero las otras áreas que atraviesa la maternidad se trabajan a través de talleres e información", explicó su fundadora.

El encuentro contará con la participación de distintas profesionales:

  • Sostén emocional

  • Pediatría especializada en sueño infantil

  • Puericultura (lactancia y primeros cuidados)

  • Nutrición en el embarazo

"Queremos dar información, herramientas, pero sobre todo vivirlas a través de experiencias y rituales para que después puedan aplicarlas en casa", detalló.

El taller se realizará el sábado 14 de marzo a las 10 hasta las 12.30 en Joy Yoga, ubicado en Chacras de Coria

Un acompañamiento que continúa después del taller

Quienes participen tendrán acceso a un grupo de WhatsApp para continuar el intercambio y la contención. "La idea es extender lo que se genere en ese encuentro y seguir acompañando con más información y respuestas", cuentan ambas.

La información e inscripciones están disponibles en el sitio web oficial y en Instagram, en la cuenta @soymama_respira

