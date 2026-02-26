26 de febrero de 2026
{}
¡Atención padres!

Vacunación: Salud adelantó la segunda dosis de la Triple Viral para bebés

Nación modificó el Calendario de Vacunación para acortar los tiempos de vulnerabilidad frente al sarampión, la rubéola y las paperas.

Vacunación: Salud adelantó la segunda dosis de la Triple Viral para bebés.

Vacunación: Salud adelantó la segunda dosis de la Triple Viral para bebés.

El Ministerio de Salud de Argentina dispuso un cambio histórico en el esquema de vacunación infantil. Mediante la Resolución 339/2026, publicada este jueves en el Boletín Oficial, se estableció que la segunda dosis de la Triple Viral ya no se aplicará exclusivamente al ingreso escolar , sino que se adelanta a la etapa de los primeros años.

  • 1° Dosis: a los 12 meses de vida (se mantiene igual).

2° Dosis: entre los 15 y 18 meses de vida.

Con este cambio, Argentina deja de tener uno de los intervalos más largos de la región entre dosis, garantizando una protección más temprana en una edad de alta vulnerabilidad.

Para evitar confusiones, el Ministerio de Salud definió un período de transición según el año de nacimiento:

  • A partir de julio 2024: entre los 15 y 18 meses de vida.
  • Entre 2021 y junio 2024: se mantiene a los 5 años (ingreso escolar).

La medida, respaldada por la Comisión Nacional de Inmunizaciones (CoNaIn), busca:

  • Reducir la susceptibilidad: evitar que los niños pasen 4 años con una sola dosis.
  • Control de brotes: fortalecer la barrera contra el sarampión y la rubéola.
  • Orden sanitario: facilitar la verificación de carnets y asegurar que más niños completen el esquema a tiempo.

Los que tienen niños en estos rangos de edades, solo deben acercarse al centro de salud o vacunatorio más cercano con el DNI y el Carnet de Vacunación de tu hijo/a. No se requiere orden médica, ya que la vacuna es gratuita y obligatoria por ley.

