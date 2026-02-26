Vacunación: Salud adelantó la segunda dosis de la Triple Viral para bebés.

El Ministerio de Salud de Argentina dispuso un cambio histórico en el esquema de vacunación infantil. Mediante la Resolución 339/2026 , publicada este jueves en el Boletín Oficial, se estableció que la segunda dosis de la Triple Viral ya no se aplicará exclusivamente al ingreso escolar , sino que se adelanta a la etapa de los primeros años.

A partir de ahora, todos los niños residentes en el país deberán recibir las dosis en los siguientes plazos :

La vacunación se adelanta a los primeros meses de vida.

Prevención Se adelanta la vacunación contra la gripe en todo el país: cuándo arranca en Mendoza

Entrevista Iris Aguilar en Aconcagua Radio: "Adelantar la vacunación es clave para llegar protegidos al invierno"

2° Dosis: entre los 15 y 18 meses de vida.

1° Dosis: a los 12 meses de vida (se mantiene igual).

Con este cambio, Argentina deja de tener uno de los intervalos más largos de la región entre dosis, garantizando una protección más temprana en una edad de alta vulnerabilidad.

vacunación niños, covid .webp

Para evitar confusiones, el Ministerio de Salud definió un período de transición según el año de nacimiento:

A partir de julio 2024: entre los 15 y 18 meses de vida.

entre los de vida. Entre 2021 y junio 2024: se mantiene a los 5 años (ingreso escolar).

La medida, respaldada por la Comisión Nacional de Inmunizaciones (CoNaIn), busca:

Reducir la susceptibilidad: evitar que los niños pasen 4 años con una sola dosis.

evitar que los niños pasen 4 años con una sola dosis. Control de brotes: fortalecer la barrera contra el sarampión y la rubéola.

fortalecer la barrera contra el sarampión y la rubéola. Orden sanitario: facilitar la verificación de carnets y asegurar que más niños completen el esquema a tiempo.

Los que tienen niños en estos rangos de edades, solo deben acercarse al centro de salud o vacunatorio más cercano con el DNI y el Carnet de Vacunación de tu hijo/a. No se requiere orden médica, ya que la vacuna es gratuita y obligatoria por ley.