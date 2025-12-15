15 de diciembre de 2025
¡Atención padres!

Salud adelantó la dosis de sarampión para frenar los brotes: cuándo hay que aplicarla

Tras el fuerte brote de sarampión en Argentina, las autoridades de Salud decidieron adelantar la dosis de vacunación en la población más vulnerable.

 Por Natalia Mantineo

A raíz del fuerte brote de sarampión en Argentina y la necesidad de inmunizar a la población más vulnerable, el Ministerio de Salud de la Argentina implementó una modificación en el Esquema Nacional de Vacunación Obligatorio, adelantando la aplicación de la segunda dosis de la vacuna triple viral.

Sarampión, en Argentina: las autoridades anticiparon la aplicación de la triple viral.

Sarampión en Argentina: adelanto de la segunda dosis de la triple viral

La medida establece que la segunda dosis de la vacuna triple viral, que confiere protección esencial contra el sarampión, la rubéola y las paperas, dejará de aplicarse a los 5 años para ser administrada a los 18 meses de vida.

La aplicación de la primera dosis de esta vacuna se mantiene sin cambios, programada al año de edad.

La primera dosis de la vacuna contra el sarampión mantiene su aplicación al año de edad.

Sarampión en Argentina: pautas de implementación por cohorte de nacimiento

El cambio en el esquema se implementará siguiendo las siguientes pautas, basadas en la fecha de nacimiento de los niños:

  • Nacidos a partir del 1 de julio de 2024: estos niños continuarán su esquema de vacunación recibiendo la segunda dosis a los 18 meses de vida. Con esta aplicación, el esquema se considera completo y no requerirán una dosis adicional a los 5 años.

  • Nacidos hasta el 30 de junio de 2024: esta cohorte completará su esquema de vacunación bajo la pauta anterior, es decir, recibiendo la segunda dosis de la triple viral a los 5 años de edad.

  • Mayores de 18 meses al momento de la implementación: aquellos niños que superen los 18 meses de edad cuando se efectúe la modificación deberán seguir el esquema vigente para su grupo etario, recibiendo la segunda dosis de la vacuna Triple Viral a los 5 años.

Con esta modificación, el Ministerio de Salud insta a los padres y tutores a consultar con sus pediatras o centros de salud para asegurar el cumplimiento del esquema de vacunación correspondiente a la edad de sus hijos.

