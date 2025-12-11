Vacunación: Mendoza denunció a diez padres que no accedieron a inmunizar a sus hijos

Vacunación: Mendoza presentó denuncias contra padres que no cumplieron con sus obligaciones.

Ante la preocupación por el rebrote de sarampión en Argentina y la baja en las tasas de vacunación , el Ministerio de Salud de Mendoza presentó las primeras diez denuncias judiciales contra padres que no completaron el calendario obligatorio de vacunas de sus hijos.

Estas presentaciones, impulsadas por el ministro Rodolfo Montero y el Programa de Inmunizaciones, marcan las primeras acciones legales formales de este tipo en el país.

Vacunación obligatoria: Salud denunció a padres que no cumplieron con el Calendario.

Respecto de las denuncias, la responsable del Departamento de Inmunizaciones, Iris Aguilar , destacó: “El objetivo es claro: que los niños se vacunen. No buscamos castigar, sino proteger a los chicos . Es el juez el que determina qué hacer. Nuestro rol es activar el sistema cuando se vulnera el derecho a la salud del niño”.

Asimismo, la funcionaria recalcó que "el mayor déficit está en las vacunas que se aplican a los 15 meses lo que se relaciona con la disminución en el número de controles de niños sano que se realizan de manera más espaciada".

Semana de Vacunación en las Américas, iris aguilar.jpg La titular del Departamento de Inmunizaciones, Iris Aguilar, aseguró que con esta medida se busca proteger a los chicos. Foto: Yemel Fil

Estos son los puntos clave de la medida:

Motivación: el resurgimiento del sarampión (eliminado en 2016) y la necesidad de alcanzar una cobertura del 95% para evitar brotes. Actualmente, la cobertura escolar supera el 80%.

Vacunas críticas: la mayor caída se observa en dosis fundamentales como la triple viral y la quíntuple (aplicadas al año y a los 15 meses), cruciales contra sarampión, rubéola, paperas, difteria y tos convulsa.

Procedimiento: si las familias se niegan o no responden a completar el esquema, los casos se derivan a la Justicia Civil.

Sanciones: desde agosto, la provincia reglamentó multas de entre $200.000 y $300.000 para padres o tutores que incumplan con la vacunación obligatoria.

Vacunación obligatoria: detalles de la resolución

La resolución ordena los procedimientos que deben seguir los equipos de inmunizaciones de cada Área Departamental de Salud y Hospitales, estableciendo que son los encargados de inmunizaciones quienes deben verificar el cumplimiento del calendario de vacunación a través del registro único nominal digital de vacunación de la provincia que involucra tanto al subsector público como privado.

Para tener en cuenta:

Negativa expresa y plazo (Art. 1°): Si un padre, tutor, o encargado niega expresamente y por escrito la vacunación de un menor (especialmente en el ámbito escolar), tiene un plazo de treinta (30) días corridos para aplicarlas y certificar su cumplimiento en el sistema de registro provincial (SPI).

Verificación y denuncia obligatoria (Art. 1° y 3°): Los encargados de inmunizaciones del Área Sanitaria deben verificar el cumplimiento del plazo de 30 días. Si se constata el incumplimiento, dicho responsable debe: Notificar al Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI) correspondiente (para protección de derechos). Denunciar la circunstancia ante la autoridad policial, municipal o judicial con competencia contravencional.

Ámbitos de aplicación (Art. 2°): El procedimiento de notificación y denuncia es aplicable no solo en el ámbito escolar, sino también cuando se constate la negativa en efectores sanitarios u otras acciones de promoción de la salud.

Definición de incumplimiento (Art. 6°): La omisión en la aplicación de una vacuna se considera incumplimiento de la obligación legal.

Monitoreo y estadística (Art. 4° y 5°): La Dirección de Epidemiología registrará las denuncias, elaborará estadísticas sanitarias y remitirá mensualmente la nómina a la Dirección General de Asuntos Jurídicos para hacer seguimiento del avance y resultado de las denuncias (a fin de advertir posibles reincidencias).



Las autoridades sanitarias recuerdan que todas las vacunas del calendario nacional son gratuitas y seguras, disponibles en centros de salud y hospitales.