Tras más de 30 años, el Hospital Garrahan renueva el 100% de sus camas.

En un paso calificado como histórico por sus autoridades, el Hospital Garrahan comenzó a recibir un lote de camas de alta complejidad que permitirán renovar la totalidad de su parque de internación . La adquisición, con una inversión de 1.453 millones de pesos , pone fin a una era de 38 años de uso de mobiliario que ya se consideraba obsoleto.

El primer cargamento de 42 unidades ya fue recepcionado por el hospital y se espera que el resto arribe en los próximos días. Según informaron desde la dirección del nosocomio, este recambio es el pilar de un plan de obras integral que proyecta una inversión total de 30.000 millones de pesos para modernizar áreas críticas del centro asistencial de referencia nacional.

Armadillo más pequeño del mundo La Reserva de Ñacuñán sorprende con una aparición del "hada rosa": por qué es un hito

Continúan las negociaciones Controladores aéreos levantaron el paro y se normaliza la actividad en todo el país

El director Ejecutivo del hospital, Mariano Pirozzo , destacó que la compra fue posible gracias a un reordenamiento financiero de la institución.

El Hospital Garrahan realizó una compra de camas, cuya inversión superó los 1.400 millones de pesos.

“Con eficiencia logramos generar los ahorros necesarios para poner en marcha el plan de infraestructura más grande de la historia del Garrahan. Demostramos que la plata estaba en el hospital; solo hacía falta orden y planificación”, expresó el directivo.

Pirozzo también puso énfasis en la claridad del proceso administrativo: “Diez empresas se presentaron a la licitación con 29 ofertas en total. Fue un hito en transparencia”.

camas garrham 2 Las autoridades del nosocomio refirieron que la compra fue posible gracias a un reordenamiento financiero de la institución.

Tecnología de vanguardia para el cuidado pediátrico

Las unidades adquiridas pertenecen a la Serie A5 (Modelo CA-54380) de la firma japonesa Paramount Bed, líder mundial en equipamiento hospitalario. Estas camas están diseñadas para soportar hasta 210 kilos y cuentan con:

Sistemas de elevación eléctricos mediante motores lineales silenciosos.

Control remoto para el ajuste de altura e inclinación de respaldo, rodillas y piernas.

Sistemas avanzados de seguridad para reducir riesgos de caídas y optimizar las maniobras del personal de salud.

Cabe destacar que la elección del modelo contó con la participación activa de médicos, enfermeros y camilleros, asegurando que el equipamiento responda a las necesidades operativas diarias.

Embed

Impacto asistencial y visión estratégica

El ex vocero presidencial, Manuel Adorni, se pronunció a través de la red social X, y vinculó esta entrega con la llegada de un acelerador lineal pediátrico en diciembre. "Decían que el Garrahan estaba desfinanciado, pero solo era una burda operación en medio de una campaña electoral", afirmó.

Embed El Hospital Garrahan ha recibido las primeras 42 camas de un total de 310 destinadas a renovar equipamiento con 38 años de antigüedad. Esta incorporación se suma al Acelerador Lineal Pediátrico para el tratamiento de pacientes oncológicos que está en el hospital desde diciembre.… — Manuel Adorni (@madorni) February 26, 2026

En tanto, Pirozzo reafirmó el objetivo de la actual administración: posicionar al Garrahan como el centro de salud de vanguardia para toda la región. "Damos el primer paso de una inversión inédita. Seguimos avanzando para que el hospital sea la referencia absoluta de la pediatría en América Latina", concluyó.