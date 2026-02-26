26 de febrero de 2026
{}
Sitio Andino
Atención viajeros

Comienza la huelga de controladores aéreos y Mendoza ya tiene vuelos afectados

ATEPSA inicia un cronograma de paros escalonados, que tiene luz verde este jueves a las 15. En la provincia de Mendoza ya hay afectaciones.

Huelga de controladores aéreos: pasajeros en Mendoza atentos a pantallas y reprogramaciones / Archivo.

  • Huelga de controladores aéreos: pasajeros en Mendoza atentos a pantallas y reprogramaciones / Archivo.

    • Foto: Yemel Fil
     Por Celeste Funes

    Este jueves comienza la huelga de controladores aéreos en todo el país y el impacto ya se siente en Mendoza, donde varios vuelos comerciales registran demoras y adelantos. La medida, impulsada por la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Navegación Aérea (ATEPSA), afecta principalmente las autorizaciones de despegue en distintas franjas horarias.

    Vuelos en Mendoza con demoras por el paro de controladores aéreos

    En El Plumerillo, los efectos comienzan a hacerse visibles. Según la información publicada por Aeropuertos Argentina 2000, varias partidas y llegadas fueron adelantadas o reprogramadas, especialmente en vuelos de Aerolíneas Argentinas y JetSMART.

    Lee además
    La central obrera tiene preparada su estrategia para enfrentar la reforma laboral.
    Se definirá en tribunales

    La CGT anticipó que irá a la Justicia si se aprueba la reforma laboral, pero no hará paro
    Gallo cumple actualmente más de 440 días de detención
    El Rodeo I

    Nahuel Gallo se sumó a una huelga de hambre en Venezuela junto a más de 200 presos políticos

    Por este motivo, se recomienda a los pasajeros verificar el estado de sus vuelos antes de dirigirse a la terminal.
    partidas de vuelos afectados por el paro aeronáutico de mendoza
    Algunas de las partidas afectadas en el Aeropuerto El Plumerillo de la provincia de Mendoza.

    Algunas de las partidas afectadas en el Aeropuerto El Plumerillo de la provincia de Mendoza.

    La modalidad del paro contempla franjas horarias escalonadas y afecta exclusivamente la autorización de despegues, sin interrumpir operaciones ya iniciadas. También se suspenden tareas administrativas no críticas y la recepción de planes de vuelo durante los horarios de protesta. Quedan exceptuados los vuelos sanitarios, humanitarios, de emergencia o de Estado.

    Un dolor de cabeza de larga data para controladores aéreos

    El conflicto no es nuevo. Desde hace meses, ATEPSA y EANA mantienen negociaciones sin acuerdo definitivo. La empresa recordó que los servicios de navegación aérea son considerados esenciales por ley, por lo que las medidas sindicales no pueden afectar más del 45% de las operaciones y deben anunciarse con anticipación.

    llegadas de vuelos afectados por el paro aeronáutico de mendoza
    Las llegadas a Mendoza que se vieron demoradas o adelantadas por la huelga de controladores.

    Las llegadas a Mendoza que se vieron demoradas o adelantadas por la huelga de controladores.

    El escenario se da en semanas especialmente complejas para el sector, atravesada también por el paro general convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) y la adhesión de otros gremios aeronáuticos como Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA). La superposición de medidas incrementa la incertidumbre entre los viajeros.

    Mientras tanto, en Mendoza, la recomendación es clara: consultar canales oficiales, llegar con anticipación y seguir de cerca las actualizaciones. El cierre de febrero y el comienzo de marzo se ve marcado por la tensión sindical y la inestabilidad en los vuelos comerciales.

    Cronograma de paros de controladores aéreos: cómo sigue el servicio

    Las protestas no se limitan a la jornada de este jueves, en la que la medida de fuerza afectará a toda la aviación de 15 a 18 horas. ATEPSA ha diseñado un esquema de interrupciones escalonadas que afectará la operación aérea:

    • Viernes 27: se implementará una medida de fuerza que afecta a toda la aviación, de 19 a 22.
    • Sábado 28: se afectará a la “aviación general y no regular”, de 13 a 16.
    • Domingo 1 de marzo: medidas que impactarán en la aviación comercial regular con destino nacional, de 9 a 12.
    • Lunes 2 de marzo: como el día jueves y viernes, el paro afecta a toda la aviación, de 5 a 8.
    Embed
    Ver esta publicación en Instagram

    Una publicación compartida por ATEPSA (@atepsaok)

    Temas
    Seguí leyendo

    Paro de controladores aéreos complicará vuelos en todo el país en pleno fin de las vacaciones

    Las críticas de Cornejo a la CGT y Alberto, pero también a los senadores propios

    Natalio Mema habló sobre el paro de la CGT: "Hace falta modernizar el sistema laboral"

    Pese al paro nacional, Mendoza garantiza el normal funcionamiento de los servicios de salud

    Paro General: Mendoza con un aeropuerto paralizado y transporte público garantizado

    El impacto del paro de la CGT este jueves en Mendoza: cómo funcionan micros, vuelos, bancos y comercio

    Empleados de comercio de Mendoza anunciaron que adhieren al paro en oposición a la reforma laboral

    Cuánto gana un bancario en Argentina y por qué el gremio se suma al paro general de la CGT

    LO QUE SE LEE AHORA
    Apostaron estos números y hoy son millonarios gracias al Quini 6: la inmensa cifra que se llevaron
    ¡Afortunados!

    Apostaron estos números y hoy son millonarios gracias al Quini 6: la inmensa cifra que se llevaron

    Las Más Leídas

    Resultados del Quini 6 hoy miércoles 25 de febrero: números ganadores del sorteo 3351.
    Juegos de azar

    Resultados del Quini 6 hoy miércoles 25 de febrero: números ganadores del sorteo 3351

    Ya está abierta la inscripción a las Becas Progresar 2026: requisitos y pasos a seguir
    De interés

    Ya está abierta la inscripción a las Becas Progresar 2026: requisitos y pasos a seguir

    El acusado fue trasladado a la Comisaría 10ª, donde quedó a disposición de la Justicia
    Barrio Las Bodegas

    Viajó a Mendoza para conocer a su pareja, fue golpeada y el acusado quedó detenido

    Apostaron estos números y hoy son millonarios gracias al Quini 6: la inmensa cifra que se llevaron
    ¡Afortunados!

    Apostaron estos números y hoy son millonarios gracias al Quini 6: la inmensa cifra que se llevaron

    La acusada quedará sujeta a una investigación por narcotráfico. 
    Prófuga desde octubre

    Escapó de un mega operativo por narcotráfico y ahora cayó en Godoy Cruz