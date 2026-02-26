Comienza la huelga de controladores aéreos y Mendoza ya tiene vuelos afectados

Huelga de controladores aéreos: pasajeros en Mendoza atentos a pantallas y reprogramaciones / Archivo.

Este jueves comienza la huelga de controladores aéreos en todo el país y el impacto ya se siente en Mendoza , donde varios vuelos comerciales registran demoras y adelantos. La medida, impulsada por la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Navegación Aérea ( ATEPSA ), afecta principalmente las autorizaciones de despegue en distintas franjas horarias.

En El Plumerillo, los efectos comienzan a hacerse visibles. Según la información publicada por Aeropuertos Argentina 2000 , varias partidas y llegadas fueron adelantadas o reprogramadas , especialmente en vuelos de Aerolíneas Argentinas y JetSMART .

Por este motivo, se recomienda a los pasajeros verificar el estado de sus vuelos antes de dirigirse a la terminal.

partidas de vuelos afectados por el paro aeronáutico de mendoza Algunas de las partidas afectadas en el Aeropuerto El Plumerillo de la provincia de Mendoza. Foto: Captura Aeropuertos Argentina.

La modalidad del paro contempla franjas horarias escalonadas y afecta exclusivamente la autorización de despegues, sin interrumpir operaciones ya iniciadas. También se suspenden tareas administrativas no críticas y la recepción de planes de vuelo durante los horarios de protesta. Quedan exceptuados los vuelos sanitarios, humanitarios, de emergencia o de Estado.

Un dolor de cabeza de larga data para controladores aéreos

El conflicto no es nuevo. Desde hace meses, ATEPSA y EANA mantienen negociaciones sin acuerdo definitivo. La empresa recordó que los servicios de navegación aérea son considerados esenciales por ley, por lo que las medidas sindicales no pueden afectar más del 45% de las operaciones y deben anunciarse con anticipación.

llegadas de vuelos afectados por el paro aeronáutico de mendoza Las llegadas a Mendoza que se vieron demoradas o adelantadas por la huelga de controladores. Foto: Captura Aeropuertos Argentina.

El escenario se da en semanas especialmente complejas para el sector, atravesada también por el paro general convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) y la adhesión de otros gremios aeronáuticos como Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA). La superposición de medidas incrementa la incertidumbre entre los viajeros.

Mientras tanto, en Mendoza, la recomendación es clara: consultar canales oficiales, llegar con anticipación y seguir de cerca las actualizaciones. El cierre de febrero y el comienzo de marzo se ve marcado por la tensión sindical y la inestabilidad en los vuelos comerciales.

Cronograma de paros de controladores aéreos: cómo sigue el servicio

Las protestas no se limitan a la jornada de este jueves, en la que la medida de fuerza afectará a toda la aviación de 15 a 18 horas. ATEPSA ha diseñado un esquema de interrupciones escalonadas que afectará la operación aérea:

Viernes 27: se implementará una medida de fuerza que afecta a toda la aviación, de 19 a 22.

se implementará una medida de fuerza que Sábado 28: se afectará a la “aviación general y no regular”, de 13 a 16 .

. Domingo 1 de marzo: medidas que impactarán en la aviación comercial regular con destino nacional, de 9 a 12.

medidas que impactarán en la regular Lunes 2 de marzo: como el día jueves y viernes, el paro afecta a toda la aviación, de 5 a 8.