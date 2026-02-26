Comienza la huelga de controladores aéreos y Mendoza ya tiene vuelos afectados

Este jueves comienza la huelga de controladores aéreos en todo el país y el impacto ya se siente en Mendoza, donde varios vuelos comerciales registran demoras y adelantos. La medida, impulsada por la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Navegación Aérea (ATEPSA), afecta principalmente las autorizaciones de despegue en distintas franjas horarias.
Vuelos en Mendoza con demoras por el paro de controladores aéreos
En El Plumerillo, los efectos comienzan a hacerse visibles. Según la información publicada por Aeropuertos Argentina 2000, varias partidas y llegadas fueron adelantadas o reprogramadas, especialmente en vuelos de Aerolíneas Argentinas y JetSMART.
Por este motivo, se recomienda a los pasajeros verificar el estado de sus vuelos antes de dirigirse a la terminal.
La modalidad del paro contempla franjas horarias escalonadas y afecta exclusivamente la autorización de despegues, sin interrumpir operaciones ya iniciadas. También se suspenden tareas administrativas no críticas y la recepción de planes de vuelo durante los horarios de protesta. Quedan exceptuados los vuelos sanitarios, humanitarios, de emergencia o de Estado.
Un dolor de cabeza de larga data para controladores aéreos
El conflicto no es nuevo. Desde hace meses, ATEPSA y EANA mantienen negociaciones sin acuerdo definitivo. La empresa recordó que los servicios de navegación aérea son considerados esenciales por ley, por lo que las medidas sindicales no pueden afectar más del 45% de las operaciones y deben anunciarse con anticipación.
Mientras tanto, en Mendoza, la recomendación es clara: consultar canales oficiales, llegar con anticipación y seguir de cerca las actualizaciones. El cierre de febrero y el comienzo de marzo se ve marcado por la tensión sindical y la inestabilidad en los vuelos comerciales.
Cronograma de paros de controladores aéreos: cómo sigue el servicio
Las protestas no se limitan a la jornada de este jueves, en la que la medida de fuerza afectará a toda la aviación de 15 a 18 horas. ATEPSA ha diseñado un esquema de interrupciones escalonadas que afectará la operación aérea:
Viernes 27: se implementará una medida de fuerza que afecta a toda la aviación, de 19 a 22.
Sábado 28: se afectará a la “aviación general y no regular”, de 13 a 16.
Domingo 1 de marzo: medidas que impactarán en la aviación comercial regular con destino nacional, de 9 a 12.
Lunes 2 de marzo: como el día jueves y viernes, el paro afecta a toda la aviación, de 5 a 8.