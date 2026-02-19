Pese al paro nacional, Mendoza garantiza el normal funcionamiento de los servicios de salud
El Ministro de Salud, Rodolfo Montero, confirmó que a pesar de la huelga de la CGT, los hospitales y centros de salud de la provincia operan sin interrupciones.
Foto: Yemel Fil
En el marco de la jornada de huelga nacional convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT), el Gobierno de la provincia de Mendoza informó que el sistema de salud no ha sufrido afectaciones. Según las autoridades, la prestación en hospitales y centros de salud se desarrolla con "absoluta normalidad".
Huelga en Mendoza: actividad normal en hospitales
El encargado de llevar tranquilidad a la población fue el Ministro de Salud y Deportes, Rodolfo Montero, quien utilizó sus redes sociales para brindar un reporte actualizado sobre la situación en los efectores públicos.
"Queremos informar a toda la ciudadanía que, a pesar del llamado a paro nacional, todos los servicios de salud en la provincia de Mendoza se están cumpliendo con total normalidad", expresó el funcionario a través de su cuenta oficial en la red social X.
ACTUALIZACIÓN SOBRE SERVICIOS DE SALUD EN MENDOZA
Montero enfatizó que, si bien el Ejecutivo provincial reconoce la legitimidad del reclamo laboral, la prioridad ha sido mantener la cobertura para los ciudadanos: "Reconocemos y respetamos el derecho a huelga de los trabajadores. Sin embargo, queremos llevar tranquilidad a todos los mendocinos".
Estado de los servicios
Según el relevamiento oficial del Ministerio, el panorama en los hospitales es el siguiente:
Emergencias: funcionando al 100%.
Servicios esenciales: guardias y unidades críticas operativas.
Atención médica: turnos y consultas programadas sin cancelaciones reportadas hasta el momento.
Con esta ratificación, el Gobierno busca evitar que los pacientes desistan de asistir a sus turnos programados o de acudir a los centros de salud por temor a encontrar las puertas cerradas.