Natalio Mema habló sobre el paro de la CGT: "Hace falta modernizar el sistema laboral"

El ministro de Gobierno de Mendoza, Natalio Mema , analizó el impacto del paro general convocado por la CGT contra la Reforma Laboral y defendió la necesidad de modernizar el sistema de empleo en Argentina. En diálogo con Aconcagua Radio , aseguró que la medida de fuerza tuvo un acatamiento limitado en la provincia y que los servicios públicos funcionaron sin interrupciones.

“Lo que procuramos es que los servicios funcionen para que cada uno pueda decidir si adherir o no al paro . El transporte público está al 100% y todos los servicios del Estado están funcionando”, afirmó Mema. En ese sentido, confirmó el descuento del día para los empleados estatales que se sumaron a la huelga.

Por otro lado, el ministro cuestionó el impacto de los paros en el sistema bancario y sostuvo que hoy tienen menor incidencia en la economía: “Hoy el 90% de la población opera de forma virtual. Los paros bancarios tienen casi nada de impacto en la sociedad en general, aunque perjudican a quienes más necesitan hacer trámites presenciales ”.

La contracara del paro tuvo lugar en el Nudo Vial , espacio que congregó a, al menos, 300 trabajadores y manifestantes desde las 10:00 de la mañana . Allí, recibieron apoyo de varios transeúntes y conductores que circulaban por la transitada conexión entre Capital y Guaymallén. A ellos se sumó, además, un operativo policial que contó con la presencia de 52 efectivos aunque no se registraron incidentes.

Natalio Mema en Aconcagua Radio: “Ninguna ley genera cambios de un día para el otro”

Sobre la Reforma Laboral, Mema sostuvo que una actualización normativa puede contribuir a reducir la informalidad, aunque advirtió que no se trata de una solución mágica. “Ninguna ley genera que, de un día para el otro, empiecen a suceder cosas que no vienen sucediendo, pero una normativa que se adapte a la realidad puede ayudar a que más personas trabajen de manera formal”, explicó.

El funcionario señaló que entre el 50% y el 60% de los trabajadores están en la informalidad y atribuyó parte del problema a los costos laborales. “Por cada 1000 que saca la empresa, 700 le llegan al trabajador. Esa brecha hay que revisarla”, afirmó. También remarcó que la rigidez del sistema desalienta la contratación: “Contratar a alguien es casi como un casamiento, y eso lleva a muchos empresarios a optar por no registrar”.

paro cgt mendoza contra la reforma laboral manifestación nudo vial 19 02 2026 En la concentración en el Nudo Vial, participaron alrededor de 300 mendocinos. Foto: Noticiero Andino.

Mema sostuvo que la reforma debe ir acompañada de una recuperación económica más amplia. “Simplificar y decir que el desempleo es solo por la ley laboral no es un buen análisis. Hay una crisis económica fuerte y hace 14 años que el país no crece”, señaló.

