Nuevo protocolo para el UPD: "No podemos esperar a que las situaciones transgredan los límites"

La DGE dispuso un protocolo para el Último Primer Día, para acompañar antes, durante y después del festejo.

La Dirección General de Escuelas (DGE) implementará por primera vez un protocolo formal de actuación y exigirá a las familias la firma de un acta compromiso para que se involucren frente a los festejos del UPD (Último Primer Día) de los estudiantes que finalizan sus estudios. En diálogo con Aconcagua Radio ,No podemos esperar a que las situaciones transgredan los límites, explicó el sentido de la iniciativa.

“El UPD es un ritual que hace tiempo viene ya instalándose entre los jóvenes y son los alumnos de quinto año que terminan, es el último primer día de su último año y entonces hacen un festejo, se encuentran y se divierten”, explicó Gannam.

"UPD 360" Último Primer Día: el protocolo de la DGE para acompañar antes, durante y después del festejo

La medida busca reforzar la prevención y dejar en claro el alcance de la responsabilidad adulta ante posibles situaciones de riesgo. La funcionaria subrayó que la escuela no organiza el evento, pero tampoco es ajena: “Si bien no participa porque no es incumbencia de la DGE la organización de ese evento que ocurre por fuera de la escuela, sí hace una participación en materia de recomendaciones, articulación también con las familias para prever medidas de cuidado de los adolescentes”.

El nuevo esquema fue denominado “ UPD 360 ”. Según detalló Gannam, el abordaje contempla instancias previas, durante la mañana del regreso a clases y posteriores al evento.

“Este año hemos diseñado algunas alternativas para comprometer de alguna manera más e involucrar a la familia haciendo actividades en casa”, señaló. En ese marco, se enviaron preguntas orientativas para que los padres conversen con sus hijos sobre la organización del festejo, el traslado y qué hacer ante situaciones imprevistas.

Luego se convocará a una reunión en cada escuela: “Proponemos una reunión donde van a estar los docentes, directivos y los padres para socializar esto que elaboraron en familia”.

En ese encuentro se presentará el protocolo y el acta compromiso. “Le presentamos un protocolo que se inaugura este año y un acta de compromiso que deben firmar los padres, donde la escuela les explica el alcance de la responsabilidad familiar y asimismo el compromiso también de la escuela”, explicó.

Qué ocurre si un alumno no está en condiciones de entrar a la escuela

El protocolo establece el procedimiento ante estudiantes que lleguen en estado inadecuado. “Quien detecta en primera instancia es el docente, el directivo, quien está recibiendo a los estudiantes, detecta a simple vista”, indicó.

En caso de advertir que no está en condiciones, Gannam precisó: “Sí se lo ingresa a la institución, por una cuestión de cuidado no va a quedar expuesto en la vereda fuera de la escuela. Se mantiene en compañía de un adulto hasta tanto se llama, si es necesario, al Servicio de Emergencia Coordinado para ver el estado y cuidar la salud y en forma paralela se llama al adulto para que venga a retirar al estudiante”.

En esos casos, “no va a ingresar al aula si el docente considera que no está en condiciones”.

El rol de los adultos

Gannam también se refirió al compromiso de las familias. “No podemos trasladar todo a la escuela. La escuela tiene su límite. En este tipo de eventos no tiene incumbencia a la escuela”, afirmó.

En ese sentido, planteó la importancia de fijar reglas claras: “Creo que hay que reforzar que no tengamos miedo como adultos al límite. El límite le da seguridad porque ellos están en una construcción de su identidad”.

Y concluyó: “No podemos esperar a que las situaciones transgredan los límites, sino que tenemos que anticiparnos y focalizarnos en prevenir situaciones que expongan a los adolescentes a algún riesgo”.

Con este nuevo protocolo, la DGE busca ordenar la experiencia del UPD y reforzar la corresponsabilidad entre escuela y familia para que la celebración no derive en situaciones que comprometan la salud de los estudiantes.

Escuchá la entrevista completa en Aconcagua Radio