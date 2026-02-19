Tecnología y empleo: reconfiguración, capacitación y diálogo, las claves de un cambio inevitable

En un contexto global atravesado por la aceleración tecnológica , el debate sobre el impacto de la digitalización y la inteligencia artificial en el mundo del trabajo vuelve a ocupar un lugar central. Para el analista internacional Augusto Grilli Fox , más que hablar de reemplazo de trabajadores, es necesario pensar en una “reconfiguración” de estructuras, funciones y competencias alrededor del empleo .

“El planteo de que las nuevas tecnologías van a ir sustituyendo trabajadores debe revisarse”, sostuvo en comunicación con Aconcagua Radio 90.1 . A su entender, lo que se está produciendo es una transformación profunda de oficios y profesiones : algunas tareas dejan de tener sentido en su formato tradicional, mientras que otras demandan nuevas habilidades , especialmente vinculadas a lo tecnológico.

Grilli Fox ejemplificó esta transición con una reciente reunión que mantuvo con autoridades nacionales de un sindicato del sector bancario, cuyas funciones son mayormente administrativas. Allí, el eje de la discusión fue cómo anticiparse a los cambios. “Lo que planteaban era empezar a reconfigurar el rol del empleado que hoy tiene una función analógica , para que incorpore competencias en materia tecnológica, programación y adaptación digital ”, explicó.

Para el analista, este modelo puede replicarse en múltiples industrias. La clave no está en eliminar funciones, sino en transformarlas. “No se trata de dejar de cumplir tareas específicas, sino de configurarlas de otro modo, de reinterpretarlas a la luz de las nuevas demandas”, señaló.

trabajo adolescente joven adulto emprendedor freelance empleo.jpg Uno de los puntos más importantes de la transformación será la capacitación.

Las claves para la transformación del empleo

El principal desafío radica en el proceso de capacitación. La transición hacia nuevos perfiles laborales implica tiempo, inversión económica y planificación estratégica por parte de empresas, industrias y del propio Estado.

En este punto, Grilli Fox subrayó la necesidad de una articulación genuina entre los distintos actores del sistema productivo. “Tiene que haber una alternancia real y con capacidad desde los distintos roles: un Estado presente que convoque a una mesa de diálogo, sindicatos que generen condiciones de discusión y sectores empresariales dispuestos a invertir”, afirmó.

No obstante, se mostró escéptico respecto del escenario actual. “No estamos cerca de ese planteo. Falta colaboración genuina entre los actores que deben administrar estas condiciones”, sostuvo.

Para el analista, el debate no debe quedar atrapado en posiciones extremas. “La inversión debe estar presente, al igual que las garantías laborales. No se trata de enfrentar a unos contra otros, sino de brindar condiciones claras con presencia de la ley y una división de poderes fuerte que garantice derechos actualizados”, expresó.

En ese sentido, advirtió que tanto la radicalización del libre mercado como la defensa de derechos desactualizados pueden resultar contraproducentes. “Apuntar a los extremos no suma. Lo que necesitamos es modernizar sin perder garantías”, concluyó.

En un mundo que avanza hacia la automatización y la digitalización acelerada, el desafío no parece ser frenar la tecnología, sino gestionar el cambio con previsión, diálogo y políticas que acompañen la transformación del trabajo.