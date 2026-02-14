Baja en la edad de imputabilidad: en Mendoza, 9 de cada 10 menores en conflicto con la ley no fue preso

La ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus defendió la media sanción en la baja de la edad de imputabilidad de menores.

La ministra de Seguridad de Mendoza, Mercedes Rus , respaldó la media sanción al proyecto de baja de la edad de imputabilidad y aseguró que la provincia está en condiciones de implementar la reforma si se convierte en ley. En diálogo con Aconcagua Radio , puso el foco en los datos locales: durante el último año hubo cerca de 350 jóvenes imputables vinculados a delitos , y el 90% recibió medidas alternativas.

“Como sociedad argentina lo que se está validando es que un joven de 14 años puede comprender la criminalidad del acto”, afirmó la ministra, al analizar el avance legislativo en el Congreso.

postura contundente Luis Petri sobre la aprobación de la Ley Penal Juvenil en Diputados: "El Congreso está saldando una vieja deuda"

Entrevista Pamela Verasay y el nuevo Régimen Penal Juvenil: "Tiene que haber un trabajo conjunto entre la Nación y las provincias"

En diálogo con el programa Haciendo Cumbre , Rus explicó que actualmente los jóvenes en conflicto con la ley penal —hoy imputables desde los 16 años— rondaron los 350 casos en 2025 en Mendoza. Con la ampliación a los 14 años, estimó que podría haber un aumento, pero descartó un colapso del sistema.

“No va a traer un caos”, sostuvo. Y detalló: “Si nos fijamos en las cifras, cerca del 90% de estos jóvenes reciben medidas alternativas de contención, es decir, no van a un sistema privativo de la libertad”.

Además, remarcó que en Mendoza no hubo homicidios cometidos por jóvenes de 14 a 16 años en 2025, salvo un caso aislado, en 2024. “No creemos que eso vaya a generar un caos”, insistió.

“La ley penal no está para resolver problemas sociales”

La ministra rechazó la idea de que la reforma desconozca los contextos sociales de los menores que delinquen. Sin embargo, marcó una diferencia conceptual:

“La ley penal juvenil no está destinada a resolver problemas socioeconómicos. Eso es tarea del Estado, pero por otro carril. No puede funcionar como un sistema de impunidad”.

Y agregó: “ No podemos generalizar diciendo que como el Estado falló, entonces no hay responsabilidad. La ley penal tiene que fijar límites y proteger a las víctimas ”.

Infraestructura y financiamiento

Rus reconoció que la reforma implicará inversión, aunque sostuvo que Mendoza cuenta con un Fuero Penal Juvenil especializado y capacidad instalada. Recordó que el año pasado se inauguró un centro de monitoreo en el sistema de responsabilidad penal juvenil y que continúan las obras penitenciarias.

También advirtió que el financiamiento nacional previsto —unos $23 millones a distribuir entre las provincias— deberá efectivamente llegar a las jurisdicciones.

Un “nuevo contrato social”

Para Mercedes Rus, la media sanción representa un cambio de paradigma. “Lo que se está validando es un nuevo contrato social: que de 14 o 15 años no vas a quedar impune cuando sabemos que ese joven entiende perfectamente que empuñar un arma o disparar está mal”, concluyó.

El proyecto ahora espera tratamiento en el Senado, donde podría obtener sanción definitiva en las próximas semanas.

Escuchá la entrevista en Aconcagua Radio