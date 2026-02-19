Omar Sperdutti dejó de ser el presidente de la Liga Mendocina de Fútbol.

La Liga Mendocina de Futbol , el ente madre del fútbol local tanto masculino como femenino, pasa por una fuerte crisis que este miércoles tuvo uno de sus puntos máximos con la renuncia de su presidente, Omar Sperdutti, en medio de distintos tipos de denuncias penales.

Es que lo que comenzó con una causa penal por certificados médicos truchos, investigación que derivó en la imputación de cuatro personas; se transformó luego en una mega investigación que incluye transferencias millonarias a empresas vinculadas con Omar Sperdutti y también distintos tipos de denuncias por irregularidades que han radicado los principales clubes de la Provincia de Mendoza.

Decisión oficial Omar Sperdutti renunció a la presidencia de la Liga Mendocina de Fútbol: cuál fue el motivo

La causa permanece en la fiscalía de Delitos Económicos, donde se investigan distintos delitos como fraude, administración fraudulenta o desvío de fondos del patrimonio de la Liga Mendocina de Fútbol, entre otros.

En ese contexto, este miércoles el ministro de Gobierno, Natalio Mema, anunció la renuncia de Sperdutti y como vocero del Ejecutivo, convocó a los clubes fundadores a formar una nueva comisión directiva “para regularizar el funcionamiento”.

Liga Mendocina de Fútbol. Convocamos a los clubes fundadores y a la Comisión Directiva para regularizar su funcionamiento. Omar Sperdutti presentó su renuncia por cuestiones de salud y para resguardar el normal funcionamiento de la institución. Rendirán cuentas de lo actuado… pic.twitter.com/wMPHH1o3sS

Qué pasará con la Liga Mendocina de Fútbol tras la renuncia de Omar Sperdutti

En el 2025 salió a la luz la investigación por una supuesta organización que existía en la Liga Mendocina de Fútbol con el objetivo de emitir certificados médicos truchos a todos los jugadores de divisiones infantiles y juveniles.

Según la causa, existían más de 900 aptos físicos adulterados. Y por esto, fueron acusados formalmente Fabio Alenda, referente sindical de Maipú, vinculado a la empresa contratada para realizar los estudios; Natalia Lourdes Busceme, médica cuya firma fue falsificada; Patricia Godoy y Rocío Reyes Godoy, -estas últimas dos, empleadas municipales de Maipú-.

Mema con dirigentes de Liga Mendocina de Fútbol Natalio Mema reunido con dirigentes de la Liga Mendocina de Fútbol.

Pero hacia fines del 2025 las pruebas recolectadas en la causa derivaron en nuevas líneas investigativas, por lo que la justicia puso la lupa en transferencias millonarias a empresas de familiares del ahora ex presidente de la Liga Mendocina de Fútbol.

Fuentes judiciales explicaron que dichas transferencias son por cerca de $130 millones y fueron realizadas desde la cuenta oficial de la Liga. La primera es hacia la firma DHP60 SAS, propiedad de la esposa de Omar Sperdutti, por un monto cercano a los $21 millones, y a la empresa Transosgui S.A., vinculada a dos de sus hijos, por más de $108 millones.

Qué pasará con Omar Sperdutti

Meses atrás, los denunciantes pidieron a la fiscalía que Omar Sperdutti fuera imputado y detenido en el marco de estas investigaciones. Para los letrados, el ex presidente debía ser acusado de asociación ilícita, estafa y administración fraudulenta.

liga-mendocina-futbol El edificio de la Liga Mendocina, ubicado en calle Garibaldi, en Ciudad, permaneció cerrado durante el procedimiento Foto: Cristian Lozano

Sin embargo, el fiscal rechazó el planteo y, al menos por ahora, el ex presidente del Deportivo Maipú no ha sido acusado formalmente por ningún delito.

Ahora, con su renuncia, pareciera comenzar una nueva etapa en la investigación, mientras el ente madre del fútbol local intenta refundarse para regularizar el funcionamiento.