Allanan la Liga Mendocina por posibles transferencias millonarias a empresas vinculadas a Sperdutti

Las oficinas de la Liga Mendocina de Fútbol fueron allanadas este viernes por la tarde por orden de la Justicia, en el marco de una investigación por presuntas irregularidades en el manejo de fondos de la institución que preside Omar Sperdutti .

La medida judicial está encabezada por la fiscal de Delitos Económicos , Susana Muscianisi, y se vincula con transferencias por un total de $130 millones desde la cuenta oficial de la Liga hacia empresas pertenecientes a la esposa e hijos del dirigente.

La denuncia fue presentada ante la Dirección de Personas Jurídicas de Mendoza y derivó en la apertura de una causa por el presunto delito de fraude en perjuicio de la entidad deportiva. Las transferencias se habrían realizado en distintas etapas a lo largo de 2025.

El edificio de la Liga Mendocina, ubicado en calle Garibaldi , en Ciudad, permaneció cerrado durante el procedimiento. A quienes se acercaban al lugar se les informaba que las oficinas no atenderían hasta nuevo aviso debido al operativo judicial en curso. Debido a la investigación y la polémica alrededor de la entidad, los clubes temen por el comienzo del torneo local.

Investigación sobre la Liga Mendocina de Fútbol

De acuerdo con la documentación incorporada al expediente, una de las firmas involucradas es DHP60 SAS, cuya gerente titular es Sonia Elisabeth González, esposa de Sperdutti. La empresa habría recibido $21 millones en octubre pasado, a través de tres transferencias: dos por $5 millones y una tercera por $11 millones.

La pesquisa también apunta a la empresa TRANSOSGUI SA, cuyo directorio y paquete accionario estarían controlados por los hijos del presidente de la Liga: Hernán Emmanuel Sperdutti y Daiana Ruth Sperdutti. A esa firma se habrían transferido $108,3 millones en al menos tres operaciones registradas desde febrero de 2025: una por $70 millones, otra por $30 millones y una tercera por $8,3 millones.