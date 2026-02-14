Dos heridos graves: fueron apuñalados por un "enemigo" de vieja data

Luján de Cuyo: dos hombres apuñalados en Agrelo y trasladados al Hospital Central

Dos hombres de 27 y 28 años resultaron heridos con arma blanca este viernes por la noche. Ambos fueron asistidos en un centro de salud local y luego derivados al Hospital Central.

El hecho ocurrió cerca de las 21.40 en el distrito de Agrelo, en Luján de Cuyoy es investigado por la Oficina Fiscal de Luján.

Según la información policial, personal médico del Centro de Salud N° 31 de Luján de Cuyo alertó sobre el ingreso de dos pacientes con heridas cortantes.

Las víctimas fueron identificadas como Brian G. (27) y Rubén G. (28). El profesional de turno diagnosticó en el primer caso una herida por arma blanca en el tórax, mientras que el segundo presentaba una herida por arma blanca en la axila derecha.

Debido a la gravedad de las lesiones, ambos fueron trasladados de urgencia al Hospital Central.

Conflicto de larga data

Al ser consultados sobre las circunstancias del ataque, los heridos manifestaron que fueron agredidos por un hombre al que identificaron como “Matías”, con quien —según indicaron— mantienen problemas de vieja data.

No trascendieron mayores detalles sobre el lugar exacto de la agresión ni sobre cómo se desencadenó el episodio. Tampoco se informó oficialmente sobre la detención del presunto atacante.