13 de febrero de 2026
{}
Sitio Andino
un hombre está grave

Cinco heridos tras un terrible accidente vial en San Martín: qué pasó

Un choque entre dos autos en San Martín dejó cinco heridos, entre ellos una menor de 5 años y un hombre que está grave.

El accidente vial ocurrió esta mañana en San Martín.

El accidente vial ocurrió esta mañana en San Martín.

 Por Pablo Segura

Dos autos protagonizaron un terrible accidente vial en San Martín, dejando como saldo a cinco personas heridas, entre ellas, un hombre que sufrió heridas de gravedad y una niña de 5 años, que padeció politraumatismos leves y debió ser derivada al hospital departamental.

El accidente vial ocurrió a las 8.40 de este viernes en el cruce de las calles Remedio de Escalada y Gutiérrez, en San Martín, donde chocaron un Toyota Corolla y un VW Fox. Este último, tras el impacto, terminó chocando con un árbol.

Lee además
Así quedó el colectivo, en pleno Acceso Sur de Guaymallén. 
piden precaución al manejar

Guaymallén: caos vehicular en el Acceso Sur por un colectivo que perdió sus ruedas
Accidente vial en la Plaza Independencia: qué se sabe del hecho
Esta tarde

Un hombre chocó frente a la Plaza Independencia y causó temor en pleno centro
Accidente choque san martin
El accidente vial ocurrió en Remedios de Escalada y Gutiérrez de San Martín.

El accidente vial ocurrió en Remedios de Escalada y Gutiérrez de San Martín.

Los cinco heridos fueron derivados al hospital Perrupato con distintas lesiones. Quien se llevó la peor parte fue el conductor del Fox, quien ingresó inconsciente al hospital.

Cinco heridos tras un terrible accidente vial en San Martín

Según las primeras pericias, el siniestro ocurrió a las 8.40 cuando el Corolla circulaba por Remedios de Escalada de sur a norte y el Fox hacía lo suyo por Gutiérrez de este a oeste.

El primero de estos vehículos estaba al mando de un hombre de 41 años, domiciliado en Neuquén y quien estaba acompañado por una mujer de 40 años, también con domicilio en esa provincia.

Choque en San Martin accidente vial

En el Fox, además del conductor, viajaba una mujer de 32 años y una nena de 5.

De acuerdo a la información policial, los dos ocupantes del Corolla fueron derivados al hospital con politraumatismos varios. Ambos están en buen estado de salud.

Por su parte, la mujer y menor del Fox sufrieron heridas leves y fueron llevadas al hospital por precacución.

siniestro accidente vial en san martin

No así el conductor, un hombre de 50 años, quien permanecía internado en grave estado, con fracturas y un traumatismo de cráneo con pérdida de conocimiento.

En la escena del accidente vial trabajaron bomberos, policías, médicos del SEC y demás peritos.

Temas
Seguí leyendo

Una camioneta volcó en Guaymallén y 4 personas fueron hospitalizadas

Grave accidente vial en un barrio privado: la conductora excedía el límite del alcoholímetro

Susto en una ruta de Luján: un ciclista resultó herido tras caer y ser atropellado por un auto

Conducía por Guaymallén con casi cuatro veces el límite permitido y chocó a un auto: qué sucedió

Cuatro policías heridos tras una persecución, tiroteo y choque en Las Heras

Tragedia vial en la Ruta 40: un hombre murió tras volcar a la altura de San Carlos

Vecinos atraparon al acusado del abuso sexual a una menor y le dieron una paliza

Joven alcoholizado volcó en plena zona urbana de Malargüe

LO QUE SE LEE AHORA
El acusado de abuso sexual fue reducido y golpeado en esta esquina. 
quedó internado

Vecinos atraparon al acusado del abuso sexual a una menor y le dieron una paliza

Las Más Leídas

Javier Milei canceló su viaje a Mendoza: los motivos
Confirmación oficial

Javier Milei canceló su viaje a Mendoza: los motivos

Debate por la edad de imputabilidad: cómo votaron los diputados por Mendoza video
Media sanción

Debate por la edad de imputabilidad: cómo votaron los diputados por Mendoza

El Quini 6 acumula un pozo extraordinario de $17.650 millones: cuándo es el sorteo y cómo jugar
Juegos de azar

El Quini 6 acumula un pozo extraordinario de $17.650 millones: cuándo es el sorteo y cómo jugar

El acusado de abuso sexual fue reducido y golpeado en esta esquina. 
quedó internado

Vecinos atraparon al acusado del abuso sexual a una menor y le dieron una paliza

El Telekino acumula $2.300 millones: cuándo es el próximo sorteo y cómo jugar
Juegos de azar

El Telekino acumula $2.300 millones: cuándo es el próximo sorteo y cómo jugar