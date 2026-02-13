Cinco heridos tras un terrible accidente vial en San Martín: qué pasó

Dos autos protagonizaron un terrible accidente vial en San Martín, dejando como saldo a cinco personas heridas, entre ellas, un hombre que sufrió heridas de gravedad y una niña de 5 años, que padeció politraumatismos leves y debió ser derivada al hospital departamental.
El accidente vial ocurrió a las 8.40 de este viernes en el cruce de las calles Remedio de Escalada y Gutiérrez, en San Martín, donde chocaron un Toyota Corolla y un VW Fox. Este último, tras el impacto, terminó chocando con un árbol.