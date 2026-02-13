Cinco heridos tras un terrible accidente vial en San Martín: qué pasó

Dos autos protagonizaron un terrible accidente vial en San Martín, dejando como saldo a cinco personas heridas, entre ellas, un hombre que sufrió heridas de gravedad y una niña de 5 años, que padeció politraumatismos leves y debió ser derivada al hospital departamental.

El accidente vial ocurrió a las 8.40 de este viernes en el cruce de las calles Remedio de Escalada y Gutiérrez, en San Martín, donde chocaron un Toyota Corolla y un VW Fox. Este último, tras el impacto, terminó chocando con un árbol.

Los cinco heridos fueron derivados al hospital Perrupato con distintas lesiones. Quien se llevó la peor parte fue el conductor del Fox, quien ingresó inconsciente al hospital.

Según las primeras pericias, el siniestro ocurrió a las 8.40 cuando el Corolla circulaba por Remedios de Escalada de sur a norte y el Fox hacía lo suyo por Gutiérrez de este a oeste.

El primero de estos vehículos estaba al mando de un hombre de 41 años, domiciliado en Neuquén y quien estaba acompañado por una mujer de 40 años, también con domicilio en esa provincia.

En el Fox, además del conductor, viajaba una mujer de 32 años y una nena de 5.

De acuerdo a la información policial, los dos ocupantes del Corolla fueron derivados al hospital con politraumatismos varios. Ambos están en buen estado de salud.

Por su parte, la mujer y menor del Fox sufrieron heridas leves y fueron llevadas al hospital por precacución.

No así el conductor, un hombre de 50 años, quien permanecía internado en grave estado, con fracturas y un traumatismo de cráneo con pérdida de conocimiento.

En la escena del accidente vial trabajaron bomberos, policías, médicos del SEC y demás peritos.