8 de febrero de 2026
Accidente vial

Susto en una ruta de Luján: un ciclista resultó herido tras caer y ser atropellado por un auto

El hecho ocurrió en Luján de Cuyo mientras un grupo de ciclistas iba hacia Cacheuta. El ciclista fue trasladado al Hospital Español.

Ruta 82: un hombre perdió el dominio de su bicileta camino a Cacheuta y fue embestido por un vehículo.

Foto: Ministerio de Seguridad.
 Por Celeste Funes

Un accidente vial se registró este domingo por la mañana en Ruta 82, donde un ciclista resultó herido tras ser colisionado por un automóvil. El hombre sufrió politraumatismos y fue trasladado a un hospital, mientras que el conductor del vehículo resultó ileso.

Luján de Cuyo: un ciclista cayó a la calzada y fue atropellado por un auto

El hecho ocurrió alrededor de las 10:56 a la altura de las Colinas, en el departamento de Luján de Cuyo. Un ciclista, que circulaba en un grupo rumbo a Cacheuta, habría perdido el dominio de su bicicleta y cayó sobre la calzada, quedando expuesto al tránsito vehicular.

Según las primeras informaciones, tras la caída, el hombre identificado como F. J. A. fue colisionado por un automóvil, debido a que el conductor no logró evitar el impacto. Como consecuencia del siniestro, la víctima sufrió politraumatismos y debió ser asistida en el lugar por personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC).

Cuál es el estado de las personas implicadas en el siniestro

Luego de recibir las primeras atenciones médicas, el hombre fue trasladado al Hospital Español para una evaluación más profunda de sus lesiones. En tanto, el conductor del vehículo involucrado no presentó heridas y fue sometido a un control de alcoholemia, que arrojó resultado negativo.

El episodio generó preocupación entre quienes circulaban por la zona, una traza muy utilizada por ciclistas y turistas, y volvió a poner en foco la seguridad vial en rutas con alto tránsito mixto entre vehículos y bicicletas.

