7 de febrero de 2026
{}
Una camioneta chilena volcó entre Malargüe y San Rafael

El vuelco ocurrió este viernes por la tarde en Los Pocitos, San Rafael. Los cuatro ocupantes fueron asistidos y trasladados al hospital local.

La Policía de Mendoza acudió de inmediato.

Foto: Prensa Gobierno de Mendoza
 Por Claudio Altamirano

Un nuevo accidente vehicular se registró este viernes por la tarde sobre la Ruta Nacional 144, entre San Rafael y Malargüe, en la zona de El Sosneado. Una camioneta Ford, patente chilena TJ-XD-66, perdió el control y terminó volcada al costado de la calzada. Sus ocupantes fueron asistidos y trasladados al hospital local.

Un siniestro vial tuvo lugar ayer en horas de la tarde sobre la Ruta Nacional 144, en el tramo que conecta San Rafael con Malargüe, a la altura del paraje Los Pocitos. El hecho se produjo con buen tiempo y condiciones de visibilidad favorables, lo que permitió una rápida respuesta de los servicios de emergencia.

Detalles del vuelco

De acuerdo con la información oficial, el accidente involucró a una camioneta Ford, dominio TJ-XD-66, que circulaba en sentido norte-sur. Por causas que son materia de investigación, el conductor perdió el control del vehículo, lo que provocó el vuelco al costado de la ruta. El hecho ocurrió en un sector de calzada asfaltada, de doble sentido de circulación y en estado regular. Tras el vuelco, el rodado quedó apoyado sobre sus cuatro ruedas, evitando consecuencias de mayor gravedad.

El conductor del vehículo es un hombre de 56 años, de nacionalidad chilena. En el interior de la camioneta viajaban además tres acompañantes: una mujer de 52 años, un hombre de 78 años y una mujer de 74 años. Tras el siniestro, todos los ocupantes fueron asistidos en el lugar por personal de salud y posteriormente trasladados en ambulancia al hospital local para una evaluación médica más exhaustiva y la realización de los controles correspondientes.

En el lugar trabajó personal del Destacamento Policial de El Sosneado, que llevó adelante las actuaciones de rigor, ordenó el tránsito y aseguró la zona para prevenir nuevos incidentes, teniendo en cuenta la circulación habitual por ese corredor vial del sur mendocino.

Desde los organismos intervinientes se reiteró la recomendación de conducir con extrema precaución, respetar las velocidades permitidas y mantener la atención permanente al volante, especialmente en rutas extensas y alejadas de centros urbanos, donde cualquier imprevisto puede derivar en situaciones de riesgo.

