7 de febrero de 2026
{}
Sitio Andino
FRONTERA

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, sábado 7 de febrero de 2026

El Paso Pehuenche es una opción importante en la conectividad entre Chile y Mendoza. Conocé el estado del Paso para este sábado 7 de febrero.

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, sábado 7 de febrero de 2026

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, sábado 7 de febrero de 2026

Este camino es una gran opción para unir la región y la provincia de Mendoza por Malargüe. Además, conecta con la localidad de Talca, al otro lado de la Cordillera, por ruta asfaltada.

Lee además
Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, lunes 2 de febrero de 2026.
FRONTERA

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, viernes 6 de febrero de 2026
Ruta Nacional 145 Paso Pehuenche.
FRONTERA

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, jueves 5 de febrero de 2026

La Ruta Nacional 145 permanece transitable con precaución, entre la localidad de Las Loicas y el límite internacional, por calzada en reparación en algunos sectores, acorde a lo informado por personal de Vialidad Nacional.

Cabe recordar que el horario de cruce por el paso fronterizo es el siguiente:

  • Salida de Argentina: de 9 a 18.
  • Ingreso a Argentina: de 9 a 19.

Recomendaciones antes de cruzar por el Paso Pehuenche

Se recomienda a todos los viajeros que planean utilizar el Paso a Chile, que siempre y ante la duda, estén preparados para las condiciones climáticas. Esto incluye llevar abrigos, alimentos, agua y mantener el tanque de combustible lleno y portación de cadenas para el rodado.

Es fundamental seguir las indicaciones de las autoridades de tránsito y mantener una velocidad adecuada a las condiciones de la vía. Ante cualquier situación de emergencia o requerimiento de asistencia, se insta a los conductores a comunicarse con los servicios de emergencia disponibles en la zona.

Temas
Seguí leyendo

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, miércoles 4 de febrero de 2026

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, martes 3 de febrero de 2026

El domingo hubo demoras superiores a las seis horas en el Paso Pehuenche

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, lunes 2 de febrero de 2026

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, domingo 1 de febrero de 2026

Se posterga el Encuentro Binacional del Paso Pehuenche por alerta climática

Un Paso Internacional a Chile se habilitó este sábado al mediodía

El temporal en Malargüe dejó algunas rutas provinciales y el Paso Pehuenche intransitables

LO QUE SE LEE AHORA
Quiniela de Mendoza hoy, en vivo: resultados del 6 de febrero
Juegos de azar

Quiniela de Mendoza hoy, en vivo: resultados del 6 de febrero

Las Más Leídas

Banco Nación ofrece 30% de descuento en combustible: cómo acceder y cuánto se puede ahorrar
ECONOMÍA DOMÉSTICA

Banco Nación ofrece 30% de descuento en combustible: cómo acceder y cuánto se puede ahorrar

Histórico juicio por corrupción, con el ex juez Walter Bento a la cabeza. 
fallo histórico

Juicio a Walter Bento: la pena a cada uno de los condenados, en detalle

El ex juez federal Walter Bento frente a un día clave. video
día de definiciones

Se conoce la sentencia en el juicio contra Walter Bento: seguí en vivo la definición

El Gobierno adjudicó la obra de la Ruta Nacional 143, clave para el sur provincial.
Boletín Oficial

El Gobierno adjudicó la obra de la Ruta Nacional 143, clave para el sur provincial: en qué consiste

Grave caso de violencia de género en el barrio Colombia de Las Heras. 
la rescataron vecinos

Violencia de género: brutal ataque a una mujer en Las Heras