El domingo hubo demoras superiores a las seis horas en el Paso Pehuenche

El corte preventivo en Chile y el cierre de otros pasos cordilleranos el fin de semana, provocaron largas filas y demoras en ambos lados de la frontera.

Paso Pehuenche. Centro aduanero chileno.

 Por Claudio Altamirano

Importantes demoras se registraron este domingo en el Paso Pehuenche, tras un corte preventivo dispuesto por autoridades chilenas en la Ruta CH-115. La medida, adoptada por razones de seguridad vial, generó largas filas y esperas por mas de seis horas para automovilistas argentinos que regresaban al país durante el fin de semana.

Según se informó, el cierre se produjo a la altura del kilómetro 101, en la zona de Tenencia La Mina, sobre la Ruta Nacional CH-115, y tuvo como objetivo preservar la seguridad de quienes transitaban por el corredor internacional, por el impactó que generó el flujo vehicular de ciudadanos de nuestro país que eligieron Paso Pehuenche tras el cierre en Los Libertadores.

Paso Pehuenche estuvo habilitado hasta las 6 de la madrugada de hoy

La mayor afectación se dio entre los usuarios que intentaban retornar a la Argentina, muchos de los cuales quedaron varados durante varias horas. Incluso, se conoció que algunos automovilistas lograron realizar los trámites aduaneros recién en la madrugada de este lunes, lo que obligó a que personal de los organismos de control de ambos países trabajara durante la noche y primeras horas de hoy, para agilizar la atención.

Desde las coordinaciones fronterizas se explicó que el colapso respondió a una acumulación de tránsito generada por el cierre previo del Paso Internacional Los Libertadores durante la noche del 30 de enero, sumado a la interrupción del propio Paso Pehuenche el viernes por la tarde, ambos como consecuencia del mal tiempo en la cordillera.

Este lunes, las demoras continuaban, con una importante cantidad de vehículos aguardando en ambos lados del límite internacional, tanto en el complejo aduanero Las Loicas, en Malargüe, como en Laguna del Maule, en territorio chileno.

De acuerdo al informe brindado por el coordinador del Paso Internacional Pehuenche por Argentina, Dardo Fabián Reyes, el corredor bioceánico tiene prevista su apertura a partir de las 13 horas, mientras que el horario de cierre en el país será a las 20. Asimismo, recordó circular con extrema precaución por la Ruta Nacional 145, entre Las Loicas y el límite con Chile, debido a trabajos de reparación en la calzada informados por Vialidad Nacional.

