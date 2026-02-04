El tango cruzó la cordillera y conquistó al público de Chile

La 40 Estudio de Tango en escena.

Los bailarines de Malargüe cruzaron la cordillera y dejaron una huella imborrable en Chile. El elenco de La Cuarenta Estudio de Tango fue protagonista del cierre de la Semana de la Cultura en Constitución, donde presentó una emotiva obra inspirada en la vida de Carlos Gardel ante un teatro colmado y de pie.

Ángela Lineros, directora de La Cuarenta Estudio de Tango, contó a SITIO ANDINO detalles de la destacada participación de gran parte del elenco en la Semana de la Cultura, realizada en la ciudad chilena de Constitución. La propuesta artística, integrada mayormente por bailarines malargüinos y con el acompañamiento de artistas sanrafaelinos, fue la encargada de cerrar el evento en el Teatro Municipal, ante unas quinientas personas.

La obra presentada fue "El día que me quieras", un tributo a la vida y legado de Carlos Gardel, que logró conmover al público trasandino, el cual respondió con una prolongada ovación de pie. Según explicó Ángela Lineros, la invitación a participar en Chile surgió a partir del éxito alcanzado en 2025 durante el ciclo Arrabal de Invierno, donde la propuesta recibió excelentes críticas.

En esta oportunidad, por diversas razones, no pudo viajar el elenco completo, habitualmente conformado por unas treinta personas, aunque se logró poner en escena la obra con seis parejas de tango, el cantante Emanuel Rivero Famá y un grupo reducido de colaboradores. A pesar de ello, el espectáculo mantuvo su nivel artístico y emocional, logrando la aprobación de un público exigente y profundamente emocionado por el homenaje al Zorzal Criollo

Lineros agradeció especialmente a todos los integrantes de La 40 Estudio de Tango y al actor malargüino José "Pepe" Escalona, quien interpreta a José Razzano, el personaje que narra e hilvana la vida de Carlos Gardel a lo largo de la obra, que tuvo una duración de una hora y media. También destacó la colaboración y gestión de Franklin Letelier Benavente, director de Turismo de Constitución; del director de la Corporación Cultural Municipal, Luis Valero Campos; del alcalde Carlos Valenzuela Gajardo; y el apoyo de la Municipalidad de Malargüe, a través del secretario de Desarrollo Humano, Juan José Naambuena, que posibilitó el traslado del elenco integrado por Oscar Eduardo González, Sergio Lineros Gonzales, Vanesa Bouille, Juan Pablo Sosa, Ángela Lineros, Melanie Cabeza, Daniel Puny Arenas, Ainhoa Ibañez e Iván Araya.

