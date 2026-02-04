4 de febrero de 2026
{}
Sitio Andino
En obra tributo a Gardel

El tango cruzó la cordillera y conquistó al público de Chile

El elenco de La Cuarenta Estudio de Tango actuó este sábado en la ciudad trasandina de Constitución.

La 40 Estudio de Tango en escena.

La 40 Estudio de Tango en escena.

 Por Claudio Altamirano

Los bailarines de Malargüe cruzaron la cordillera y dejaron una huella imborrable en Chile. El elenco de La Cuarenta Estudio de Tango fue protagonista del cierre de la Semana de la Cultura en Constitución, donde presentó una emotiva obra inspirada en la vida de Carlos Gardel ante un teatro colmado y de pie.

Ángela Lineros, directora de La Cuarenta Estudio de Tango, contó a SITIO ANDINO detalles de la destacada participación de gran parte del elenco en la Semana de la Cultura, realizada en la ciudad chilena de Constitución. La propuesta artística, integrada mayormente por bailarines malargüinos y con el acompañamiento de artistas sanrafaelinos, fue la encargada de cerrar el evento en el Teatro Municipal, ante unas quinientas personas.

Lee además
paso los libertadores hoy: estado, horario y demoras para este miercoles 4 de febrero
ALTA MONTAÑA

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este miércoles 4 de febrero
Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, lunes 2 de febrero de 2026.
FRONTERA

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, miércoles 4 de febrero de 2026
Embed - SEMANA DE LA CULTURA CONSTITUCIÓN - CHILE

Tango en tierras de Chile

La obra presentada fue “El día que me quieras”, un tributo a la vida y legado de Carlos Gardel, que logró conmover al público trasandino, el cual respondió con una prolongada ovación de pie. Según explicó Ángela Lineros, la invitación a participar en Chile surgió a partir del éxito alcanzado en 2025 durante el ciclo Arrabal de Invierno, donde la propuesta recibió excelentes críticas.

En esta oportunidad, por diversas razones, no pudo viajar el elenco completo, habitualmente conformado por unas treinta personas, aunque se logró poner en escena la obra con seis parejas de tango, el cantante Emanuel Rivero Famá y un grupo reducido de colaboradores. A pesar de ello, el espectáculo mantuvo su nivel artístico y emocional, logrando la aprobación de un público exigente y profundamente emocionado por el homenaje al Zorzal Criollo

618519261_1463434222448360_6658467613625274825_n

Puesta en escena de "El día que me quieras" en Chile

Lineros agradeció especialmente a todos los integrantes de La 40 Estudio de Tango y al actor malargüino José “Pepe” Escalona, quien interpreta a José Razzano, el personaje que narra e hilvana la vida de Carlos Gardel a lo largo de la obra, que tuvo una duración de una hora y media.

También destacó la colaboración y gestión de Franklin Letelier Benavente, director de Turismo de Constitución; del director de la Corporación Cultural Municipal, Luis Valero Campos; del alcalde Carlos Valenzuela Gajardo; y el apoyo de la Municipalidad de Malargüe, a través del secretario de Desarrollo Humano, Juan José Naambuena, que posibilitó el traslado del elenco integrado por Oscar Eduardo González, Sergio Lineros Gonzales, Vanesa Bouille, Juan Pablo Sosa, Ángela Lineros, Melanie Cabeza, Daniel Puny Arenas, Ainhoa Ibañez e Iván Araya.

623808858_10236432105535931_4684566506746733183_n
El público ovacionó a los artistas de La 40 Estudio de Tango.

El público ovacionó a los artistas de La 40 Estudio de Tango.

Temas
Seguí leyendo

Largas filas y demoras extremas: más de 10 horas para cruzar desde Chile a la provincia de Mendoza

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, martes 3 de febrero de 2026

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este martes 3 de febrero

Demoras en Horcones de 4 horas por el regreso de mendocinos desde Chile

Fuerte sismo se sintió este lunes en Mendoza: dónde fue el epicentro

El domingo hubo demoras superiores a las seis horas en el Paso Pehuenche

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, lunes 2 de febrero de 2026

Expectativa y apertura: cómo está hoy lunes 2 de febrero, el Paso Internacional Los Libertadores

LO QUE SE LEE AHORA
Picnics Musicales en los jardines de la Nave Cultural Mendoza.
Verano cultural

Continúan los Picnics Musicales en los jardines de la Nave Cultural Mendoza

Las Más Leídas

Inestabilidad en el llano, el pronóstico del tiempo para este miércoles 4 de febrero en Mendoza
El clima

Inestabilidad en el llano, el pronóstico del tiempo para este miércoles 4 de febrero en Mendoza

Complicado. Walter Bento, a horas de saber cuántos años de cárcel recibirá. 
mega juicio por coimas

Cuántos años de cárcel puede recibir Walter Bento: hoy se lleva a cabo la audiencia para definir penas

La defensa de Walter Bento no se rinde y planteó nuevas nulidades. Fotos: Cristian Lozano. video
pedido de nulidad rechazado

Juicio a Walter Bento: un planteo de la defensa atrasó la discusión de las penas

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este miércoles 4 de febrero
ALTA MONTAÑA

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este miércoles 4 de febrero

Javier Angeletti, uno de los absueltos en el juicio a Walter Bento. 
acusado de asociación ilícita

El testimonio del único abogado absuelto en el juicio a Walter Bento