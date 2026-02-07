Godoy Cruz ofrece descuentos por el pago anticipado de tasas municipales

Godoy Cruz otorgará descuentos a los vecinos que decidan cancelar por adelantado las tasas municipales. Todos los descuentos (anual y primer semestre) se podrán pagar hasta el 16 de marzo.

De esta manera, quienes paguen el periodo semestral de los derechos por servicios a la propiedad raíz antes del plazo establecido, tendrán una reducción en el costo de hasta un 15%.

Día de San Valentín Godoy Cruz une amor y helado para apoyar a comercios locales

Derechos y comunidad Godoy Cruz: asesoramiento legal gratuito sobre derechos y defensa del consumidor

Mientras que para los contribuyentes que abonen el periodo fiscal 2026 completo , el valor será de hasta un 20% menos.

Por otro lado, la comuna a cargo de Diego Costarelli contempló otros rubros.

image

Se trata de Derechos de Inspección, Comercio e Industria. En este caso, para la cancelación de un semestre en esa fecha, pagarán hasta un 15% menos.

Adicionalmente, aquellos que completen el periodo anual, tendrán una rebaja de hasta un 24%.

Por otra parte, es importante recordar que el aforo de las Tasas por Mantenimiento de Cementerio es semestral y anual. En este caso, el vencimiento se producirá el 20 de febrero.

image

A partir de marzo, se dejarán de emitir los boletos de las tasas y servicios municipales en formato papel. De este modo, el Municipio continúa avanzando en un modelo de gestión más ágil, moderno y cercano al vecino, fortaleciendo el uso de herramientas digitales para las gestiones cotidianas.

Beneficios de adherirse al boleto digital en Godoy Cruz

En este marco, adherirse al boleto digital implica múltiples beneficios directos para los vecinos. En primer lugar, implica dejar de pagar los costos asociados al papel, como impresión, emisión y distribución.

Para hacerlo, solo es necesario llenar el siguiente formulario y luego confirmar la adhesión.

Además, esta modalidad permite acceder a la información de forma más rápida, sencilla y accesible.

También evita traslados innecesarios, ya que se puede consultar y abonar desde cualquier dispositivo con conexión a internet.

Por lo tanto, la experiencia se vuelve más ágil y eficiente, adaptándose a las nuevas formas de gestión digital.

image

Ciudadanía Digital: más trámites, más soluciones

Al mismo tiempo, Ciudadanía Digital ofrece a los vecinos una solución integral para realizar gestiones municipales de manera 100 % digital.

En este sentido, será posible concretar distintos tipos de trámites. De manera tal que incluirá tanto gestiones vinculadas al área de Servicios, como habilitaciones comerciales, entre otros procedimientos administrativos.

Para ello, los vecinos podrán adherirse desde la página web oficial del Municipio aquí.