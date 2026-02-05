Un robo en una casa del barrio Fuchs de Godoy Cruz generó un importante despliegue policial y terminó con una persecución a través de la cual los efectivos detuvieron a cuatro presuntos autores del atraco, secuestrando además dos autos en los que habían pertenencias de los damnificados.

Todo ocurrió cerca de las 7 de este jueves a metros de la Subcomisaría del barrio Fuchs, en Godoy Cruz, cuando un hombre fue asaltado al salir de su casa para ir a trabajar.

Los maleantes amenazaron a la víctima y le arrebataron algunas de sus pertenencias, pero luego tuvieron que abortar el plan y escapar, ante la presencia de la policía.

Allí los efectivos los persiguieron y en las inmediaciones, fueron apresados cuatro de los sospechosos, varios de estos con antecedentes penales por este tipo de delito.

El robo ocurrió en una casa ubicada a escasos metros de una Subcomisaría, en Godoy Cruz.

Robo, persecución y cuatro detenidos en Godoy Cruz

El robo ocurrió en inmediaciones al cruce de las calles Laguna de la Niña Encantada y Laguna de la Esquina, donde los policías lograron detener dos autos en los que se movilizaban los sospechosos y en los que había algunas de las pertenencias sustraídas. Algunos testigos dijeron que un quinto maleante logró escapar.

En Mendoza el orden no se negocia y la seguridad es prioridad.

En Godoy Cruz, la Policía de Investigaciones detuvo a 4 personas, con importantes prontuarios que cometían entraderas. pic.twitter.com/OKs8Vvem7s — M Mercedes Rus (@MercedesRus1) February 5, 2026

Lo cierto es que la rápida intervención policial permitió atrapar a los autores del robo y, por ende, la ministra de Seguridad, rápidamente, salió a celebrar el accionar de los uniformados.

“En Mendoza el orden no se negocia y la seguridad es prioridad”, escribió en su cuenta de X, dando detalles del atraco.

Además, destacó que algunos de los detenidos cuentan con varios antecedentes por delitos contra la propiedad.

Los acusados, de quienes no trascendieron aún sus identidades, quedaron a disposición de la justicia.