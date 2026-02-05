5 de febrero de 2026
{}
Sitio Andino
barrio fuchs

Robo, persecución y cuatro detenidos en Godoy Cruz

Un robo en una casa del barrio Fuchs de Godoy Cruz generó una persecución y la detención de cuatro sospechosos.

Robo y persecución en Godoy Cruz.&nbsp;

Robo y persecución en Godoy Cruz. 

 Por Pablo Segura

Un robo en una casa del barrio Fuchs de Godoy Cruz generó un importante despliegue policial y terminó con una persecución a través de la cual los efectivos detuvieron a cuatro presuntos autores del atraco, secuestrando además dos autos en los que habían pertenencias de los damnificados.

Todo ocurrió cerca de las 7 de este jueves a metros de la Subcomisaría del barrio Fuchs, en Godoy Cruz, cuando un hombre fue asaltado al salir de su casa para ir a trabajar.

Lee además
Un violento robo en la calle Comantande Fossa, de Ciudad. 
atacaron a una pareja

Violento en el barrio Bombal: ladrones estuvieron 3 horas en una casa
Robo, fuga y choque en pleno centro: dos detenidos tras una larga persecución
Tienen 19 y 26 años

Robo, fuga y choque en pleno centro: dos detenidos tras una larga persecución

Los maleantes amenazaron a la víctima y le arrebataron algunas de sus pertenencias, pero luego tuvieron que abortar el plan y escapar, ante la presencia de la policía.

robo en godoy cruz
El robo ocurrió en una casa ubicada a escasos metros de una Subcomisaría, en Godoy Cruz.

El robo ocurrió en una casa ubicada a escasos metros de una Subcomisaría, en Godoy Cruz.

Allí los efectivos los persiguieron y en las inmediaciones, fueron apresados cuatro de los sospechosos, varios de estos con antecedentes penales por este tipo de delito.

Robo, persecución y cuatro detenidos en Godoy Cruz

El robo ocurrió en inmediaciones al cruce de las calles Laguna de la Niña Encantada y Laguna de la Esquina, donde los policías lograron detener dos autos en los que se movilizaban los sospechosos y en los que había algunas de las pertenencias sustraídas. Algunos testigos dijeron que un quinto maleante logró escapar.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2019373439711383558&partner=&hide_thread=false

Lo cierto es que la rápida intervención policial permitió atrapar a los autores del robo y, por ende, la ministra de Seguridad, rápidamente, salió a celebrar el accionar de los uniformados.

“En Mendoza el orden no se negocia y la seguridad es prioridad”, escribió en su cuenta de X, dando detalles del atraco.

Además, destacó que algunos de los detenidos cuentan con varios antecedentes por delitos contra la propiedad.

Los acusados, de quienes no trascendieron aún sus identidades, quedaron a disposición de la justicia.

Temas
Seguí leyendo

Robó en un ex edificio de la obra social de prensa y fue detenido

Cayó el presunto autor de un robo en un conocido local de hamburguesas

Destrozó un comercio en la Ciudad de Mendoza, robó un celular y huyó: su cara quedó registrada

Cayó el ladrón que robó supermercados Carrefour Express en Ciudad y Godoy Cruz

Robo armado a un taxista en Las Heras: lo amenazaron y huyeron con dinero en efectivo

Así trabaja el equipo que asiste a víctimas de delito en Mendoza

Importante robo en un local de neumáticos de Guaymallén

Violento robo a una mujer en Las Heras: la víctima terminó internada

LO QUE SE LEE AHORA
Walter Bento podría conocer hoy el pedido de pena de la fiscalía.  video
seguí en vivo la audiencia de cesura

Máxima tensión: día clave para conocer el pedido de pena a Walter Bento

Las Más Leídas

La defensa de Walter Bento no se rinde y planteó nuevas nulidades. Fotos: Cristian Lozano. video
pedido de nulidad rechazado

Juicio a Walter Bento: un planteo de la defensa atrasó la discusión de las penas

Javier Angeletti, uno de los absueltos en el juicio a Walter Bento. 
acusado de asociación ilícita

El testimonio del único abogado absuelto en el juicio a Walter Bento

Cuándo juega Boca Juniors por la Copa Libertadores 2026
Atención

Cuándo juega Boca Juniors por la Copa Libertadores 2026

Tristeza en el espectáculo argentino: murió el actor Juan Carlos Velázquez
Luto

Tristeza en el espectáculo argentino: murió el actor Juan Carlos Velázquez

Resultados del Quini 6 de hoy miércoles 4 de febrero: números ganadores del sorteo 3345
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 de hoy miércoles 4 de febrero: números ganadores del sorteo 3345