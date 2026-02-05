Un robo en una casa del barrio Fuchs de Godoy Cruz generó un importante despliegue policial y terminó con una persecución a través de la cual los efectivos detuvieron a cuatro presuntos autores del atraco, secuestrando además dos autos en los que habían pertenencias de los damnificados.
Todo ocurrió cerca de las 7 de este jueves a metros de la Subcomisaría del barrio Fuchs, en Godoy Cruz, cuando un hombre fue asaltado al salir de su casa para ir a trabajar.
Los maleantes amenazaron a la víctima y le arrebataron algunas de sus pertenencias, pero luego tuvieron que abortar el plan y escapar, ante la presencia de la policía.
Allí los efectivos los persiguieron y en las inmediaciones, fueron apresados cuatro de los sospechosos, varios de estos con antecedentes penales por este tipo de delito.
Robo, persecución y cuatro detenidos en Godoy Cruz
El robo ocurrió en inmediaciones al cruce de las calles Laguna de la Niña Encantada y Laguna de la Esquina, donde los policías lograron detener dos autos en los que se movilizaban los sospechosos y en los que había algunas de las pertenencias sustraídas. Algunos testigos dijeron que un quinto maleante logró escapar.
En Mendoza el orden no se negocia y la seguridad es prioridad. En Godoy Cruz, la Policía de Investigaciones detuvo a 4 personas, con importantes prontuarios que cometían entraderas. pic.twitter.com/OKs8Vvem7s