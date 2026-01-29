El robo ocurrió en el local ubicado en Dorrego, Guaymallén.

Un grupo de delincuentes perpetró un importante robo en un local de neumáticos de Guaymallén , tras planificar un golpe que salió a la perfección y que les permitió a los maleantes sustraer al menos 25 cubiertas, tres gatos hidráulicos y distintos objetos de valor.

El robo ocurrió en la tarde del miércoles en el negocio Costanera Neumáticos, ubicado en calle Ejército de Los Andes (lateral de la Costanera), en Dorrego, Guaymallén.

Acción policial Cayó el menor que hirió con un arma blanca a un joven en Malargüe

el ladrón escapó corriendo Violento robo a una mujer en Las Heras: la víctima terminó internada

Ahora bien, para concretar el robo los delincuentes idearon un plan que les salió a la perfección. Aprovechando un corte en la atención al público del negocio, bajaron la térmica del inmueble, irrumpieron en el domicilio y cuestión de minutos sustrajeron todos los objetos mencionados.

Según denunciaron los propietarios del negocio, todo ocurrió cuando en el lugar no había ninguna persona.

Al parecer, sabiendo esto, los delincuentes llegaron al lugar y lo primero que hicieron fue bajar la térmica, presuntamente, para evitar que se activara la alarma.

operativo las heras, allanamiento, movil, policia, policias, moviles.jpg La investigación del robo no tiene detenidos. Foto: Yemel Fil

De esta forma irrumpieron en el local y sustrajeron al menos 25 cubiertas de distintas marcas. Además, se llevaron computadoras, tres gatos hidráulicos y algunas cajas de herramientas, entre otros objetos.

Cuando los encargados del negocio llegaron a abrir el local, advirtieron el robo. En ese instante, confirmaron también que los delincuentes habían tapado las cámaras de seguridad y que, además, violentaron el sistema DVR en el cual se almacenan las filmaciones que realizan las cámaras de seguridad.

La investigación del robo

Tras la denuncia correspondiente, trabajaron en la escena del robo personal de Científica, efectivos de Investigaciones y policías de la jurisdicción. Las víctimas declararon sobre lo ocurrido y ahora la justicia investiga el atraco.

Los detectives analizan por estas horas las cámaras de seguridad de la zona, para intentar identificar a los autores del robo.

El caso es investigado por la fiscalía de robos y hurtos. Por el momento no hay detenidos.