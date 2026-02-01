1 de febrero de 2026
Así trabaja el equipo que asiste a víctimas de delito en Mendoza

El área del Ministerio de Seguridad y Justicia interviene desde el primer momento del hecho y ofrece apoyo psicológico y jurídico a las víctimas y sus familias.

La Dirección está integrada por trabajadores sociales, psicólogos, licenciados en minoridad y personal policial

 Por Carla Canizzaro

Desde el Ministerio de Seguridad y Justicia de Mendoza funciona un equipo interdisciplinario especializado en la asistencia a víctimas de delito. Se encargan de brindar acompañamiento integral desde el primer momento posterior a un hecho delictivo.

El programa, que existe desde 2008, fue jerarquizado en 2024 y hoy funciona como Dirección de Asistencia a la Víctima del Delito, dependiente de la cartera que conduce la ministra Mercedes Rus.

La directora del programa, Eliz Ormesano, explicó a Sitio Andino que el objetivo principal es contener, orientar y acompañar a las víctimas, tanto en lo psicológico como en lo jurídico y social, entendiendo el impacto que un delito genera no solo en la persona afectada sino también en su entorno.

Se encargan de brindar acompañamiento integral desde el primer momento posterior a un hecho delictivo

Un equipo interdisciplinario para un abordaje integral

La Dirección está integrada por trabajadores sociales, psicólogos, licenciados en minoridad y personal policial especialmente capacitado, lo que permite intervenir desde múltiples miradas frente a cada situación.

"No solamente se hace un trabajo psicológico. A partir de 2024 se incorporó un área jurídica que asesora y, en algunos casos, representa legalmente a las víctimas de delito", explicó Eliz Ormesano.

Esta ampliación permitió que el programa alcance más tipos de hechos, incluso aquellos en los que la víctima no se encontraba presente al momento del delito, como robos en viviendas sin moradores.

psicologo, psicologa, psicologia.jpg
Esta ampliación permitió que el programa alcance más tipos de hechos

Asesoramiento y representación jurídica gratuita

Uno de los principales avances del último año fue la incorporación de la representación jurídica de las víctimas, algo inédito hasta entonces. Según detalló la directora, en algunos casos el acompañamiento se limita a un asesoramiento o a la asistencia al Ministerio Público Fiscal, mientras que en otros se avanza con la constitución de querellas.

"Desde 2024 a la actualidad ya llevamos 27 querellas constituidas, lo que marca un cambio muy importante en la forma de acompañar a las víctimas", señaló.

Todos los servicios que brinda la Dirección son gratuitos y voluntarios, y se adaptan a las necesidades de cada persona. La víctima puede aceptar asistencia psicológica, acompañamiento legal o ambos, según su situación particular.

Intervención en crisis y seguimiento personalizado

El trabajo comienza con una intervención en crisis, que se realiza en el mismo momento en que ocurre el hecho. El equipo se traslada al lugar y toma contacto con la víctima, sus familiares e incluso vecinos, teniendo en cuenta el impacto social que puede generar un delito en una comunidad.

Victimas resize - 37718
El trabajo comienza con una intervención en crisis

Luego de esa primera intervención, se realiza un seguimiento, ofreciendo nuevamente los servicios a las 24 o 48 horas. "Muchas veces en el primer momento la víctima no quiere recibir ayuda, pero con el paso de los días decide aceptarla", explicó Ormesano.

Presencia en toda la provincia y trabajo permanente

La Dirección de Asistencia a Víctimas de Delito cuenta con sedes en todos Mendoza: Gran Mendoza, Valle de Uco, zona Este y sur provincial.

El equipo trabaja los 365 días del año y toma conocimiento de los hechos principalmente a través de llamados al 911, aunque también interviene cuando hay denuncias en fiscalías, comisarías o presentaciones espontáneas de las víctimas.

Además de la contención y el asesoramiento, la Dirección cumple un rol clave como nexo entre la comunidad y el Ministerio de Seguridad, facilitando información que puede resultar útil para las investigaciones y fortaleciendo el vínculo con las víctimas.

