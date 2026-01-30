No hubo heridos graves tras las tormentas en Mendoza: rescates, cortes de servicios y tareas de normalización

Tras la intensa tormenta de lluvia y granizo registrada en las últimas horas, el gobierno provincial informó que no se reportaron víctimas fatales ni personas con lesiones graves en todo el territorio provincial.

La Provincia activó un operativo integral de respuesta, con la participación de los ministerios, organismos descentralizados, fuerzas de seguridad, Defensa Civil , empresas prestatarias de servicios y municipios, priorizando la atención de emergencias, el resguardo de la población y la rápida normalización de los servicios esenciales.

Tormentas y consecuencias Luján de Cuyo: la creciente del río sorprendió a un trabajador en una retroexcavadora y tuvo que ser rescatado

El sistema de salud provincial funcionó con normalidad durante toda la contingencia. Si bien se registraron cortes de energía eléctrica en algunos establecimientos, los grupos electrógenos y sistemas de respaldo permitieron garantizar la atención sanitaria en todo momento, con el sistema de comunicaciones TETRA operando al 100%.

#Mendoza | El temporal causó muchos daños en varias partes de la provincia, como fue el caso de la playa de estacionamiento del Polo Judicial Penal de Mendoza

Asimismo, se reportaron filtraciones menores en los hospitales Central y Notti , que fueron rápidamente controladas por los equipos de mantenimiento, sin afectar la prestación de los servicios. En el resto de los efectores sanitarios de la provincia no se registraron inconvenientes de gravedad.

Aguas Mendocinas, en tanto, informó que continúan fuera de servicio algunos establecimientos potabilizadores del Área Metropolitana y el Piedemonte, como consecuencia de los cortes eléctricos. Esta situación generó interrupciones parciales del suministro en sectores puntuales de Ciudad, Godoy Cruz, Luján de Cuyo y Guaymallén. Los equipos técnicos permanecen desplegados y trabajando de manera continua para restablecer el servicio a la brevedad.

30 de enero – 20:30 h

Aguas Mendocinas informa

Ya se encuentran en producción los establecimientos potabilizadores Benegas, Lujan 1 y Luján 2. Continúa fuera de servicio Alto Godoy.

Aguas Mendocinas informa

— Aguas Mendocinas (@AguasMendocinas) January 30, 2026

Rescates en la provincia de Mendoza

El Ministerio de Seguridad informó una alta demanda de llamadas al sistema de emergencias 911, con múltiples intervenciones preventivas y operativos de rescate en distintos puntos de la provincia.

Durante la jornada se realizaron salvatajes en el dique Maure, en distintos tramos de los zanjones del Gran Mendoza, en Ruta Nacional 40 y en zonas del Valle de Uco, entre otros puntos críticos. En todos los casos, las personas asistidas fueron rescatadas en buen estado de salud y sin lesiones.

ChatGPT Image 30 ene 2026, 19_37_49

Como funcionó el sistema de energía, hidráulica, control de cauces y rutas

El Ministerio de Energía y Ambiente informó que más de 43 mil suministros eléctricos resultaron afectados, principalmente en el Gran Mendoza. Las distribuidoras reforzaron guardias, cuadrillas técnicas y centros de control para acelerar la reposición del servicio, que ya fue normalizado en un número significativo de usuarios.

Luego de las fuertes tormentas que ocasionaron grandes daños, continuamos trabajando

Realizá tu reclamo por WhatsApp ante problemas en el suministro: 2613435647 #CuidaTuEnergía #Edemsa



— EDEMSA (@Edemsa) January 30, 2026

Por su parte, la Dirección de Hidráulica indicó que los colectores aluvionales y diques operaron conforme a lo previsto, con algunos tramos trabajando a máxima capacidad debido al volumen de agua recibido. Las obras de descarga funcionaron correctamente y se realizaron inspecciones permanentes en cauces y colectores estratégicos, lo que permitió mitigar mayores daños ante la intensidad de las precipitaciones.

La Dirección Provincial de Vialidad realizó un relevamiento integral de la red vial tras el temporal. En el Gran Mendoza, Zona Centro, Zona Este y Zona Sur se registraron cortes preventivos, calzadas reducidas, arrastre de material y caída de árboles, especialmente en accesos, rutas provinciales y caminos de montaña.

#Palmares | El shopping Palmares se inundó por el fuerte temporal

La intensa lluvia anegó pasillos y generó caos entre los visitantes, con videos que se viralizaron en redes sociales.



— Sitio Andino (@sitioandinomza) January 30, 2026

En muchos casos, las vías ya fueron habilitadas tras las tareas de despeje y limpieza, mientras que los equipos continúan trabajando en sectores puntuales para garantizar condiciones seguras de circulación, particularmente en rutas de alta montaña y accesos estratégicos.

#Tormenta | Más imágenes de la magnitud de las lluvias en Mendoza. Video filmado en Guaymallén.

Leé todos los detalles en https://t.co/BzDwDmKX4E



— Sitio Andino (@sitioandinomza) January 30, 2026

Departamentos como Tunuyán, Tupungato, Maipú, Lavalle, Malargüe, San Rafael y General Alvear no registraron inconvenientes de gravedad en sus sistemas críticos ni en la prestación de servicios esenciales.

Las Áreas Naturales Protegidas operan con normalidad tanto en la zona Sur como en la zona Centro de la provincia, con excepción de algunos caminos rurales que permanecen cerrados de manera preventiva, sin afectar el normal desarrollo de las actividades.