30 de enero de 2026
{}
Cómo es una casa del IPV: metros, distribución y qué tener en cuenta al mudarse

Cuántos metros tiene, cómo se distribuyen los ambientes y qué incluye una casa del IPV pensada para acceder a la primera vivienda.

Cuántos metros tiene, cómo se distribuyen los ambientes y qué incluye una casa del IPV.

Foto: Prensa Gobierno de Mendoza
Foto: Yemel Fil
Las viviendas que construye y entrega el Instituto Provincial de la Vivienda responden a tipologías estandarizadas.

Foto: Yemel Fil
 Por Cecilia Zabala

Te mostramos cómo es una casa de los programas sociales del Instituto Provincial de la Vivienda(IPV). Metros, características, distribución de ambientes, equipamientos y todo lo que el adjudicatario debe tener en cuenta a la hora de mudarse a su casa propia.

Según explicó Gustavo Cantero, presidente del IPV, se trata de un modelo de vivienda sencilla, pero completa, que cumplen con los estándares técnicos y sociales definidos por el organismo provincial.

Superficie y distribución de ambientes

La tipología ALAS tiene una superficie total de 64 metros cuadrados cubiertos, construidos con sistema tradicional. La vivienda está organizada de la siguiente manera:

  • Estar-comedor integrado, que funciona como espacio principal de la casa

  • Cocina, vinculada al área social

  • Dos dormitorios, pensados para una familia tipo. Sin placares.

  • Baño completo, con todos los sanitarios

Desde el IPV remarcan que este diseño permite que la vivienda pueda ampliarse en el futuro, siempre respetando las normativas municipales y las condiciones del terreno.

La tipología ALAS tiene una superficie total de 64 metros cuadrados cubiertos, construidos con sistema tradicional.

El diseño permite que la vivienda pueda ampliarse en el futuro.

Cómo es la construcción de una vivienda del IPV

Las casas del IPV se construyen con materiales tradicionales. En términos generales, incluyen:

  • Muros de mampostería

  • Techos con estructura resistente y aislación básica

  • Pisos cerámicos

  • Aberturas estándar de aluminio

  • Instalaciones eléctricas, sanitarias y de gas completas

    Recorrimos una vivienda de la tipología ALAS, una de los modelos de vivienda social que entrega el IPV.

La vivienda se entrega lista para habitar, es decir, con todas las conexiones necesarias para que la familia pueda mudarse sin realizar obras estructurales.

La cocina viene equipada con bajo mesada y termotanque.

Vivienda del barrio Los Cerezos II, de Vista Flores, Tunuyán.

Servicios incluidos y entorno urbano

Un punto central de los programas habitacionales del IPV es que la casa no se entrega de manera aislada, sino dentro de un barrio planificado. En ese sentido, las viviendas cuentan con acceso a:

  • Red de agua potable

  • Energía eléctrica

  • Red de gas natural (cuando la zona lo permite)

  • Sistema de desagües

Qué equipamiento trae la vivienda

Las casas del IPV no se entregan amobladas, pero sí cuentan con el equipamiento básico indispensable para su uso:

  • Instalación eléctrica con tomas y llaves

  • Instalación sanitaria completa

  • Conexiones para cocina y calefón

  • Baño equipado con sanitarios

    El baño se entrega con sanitarios, completo.

Las casa no incluyen placares, mobiliario, rejas ni cerramientos adicionales, que quedan a cargo del adjudicatario.

Las casas del IPV cuentan con dos dormitorios.

Viviendas pensadas para ampliarse

Si bien la tipología ALAS responde a un modelo base, desde el IPV explican que estas viviendas están pensadas como un punto de partida. La posibilidad de ampliación futura es uno de los ejes del diseño, permitiendo que la casa acompañe el crecimiento del grupo familiar.

