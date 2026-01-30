Las viviendas que construye y entrega el Instituto Provincial de la Vivienda responden a tipologías estandarizadas.

Cómo es una casa del IPV: metros, distribución y qué tener en cuenta al mudarse.

Cuántos metros tiene, cómo se distribuyen los ambientes y qué incluye una casa del IPV.

Te mostramos cómo es una casa de los programas sociales del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV). Metros, características, distribución de ambientes, equipamientos y todo lo que el adjudicatario debe tener en cuenta a la hora de mudarse a su casa propia.

Las viviendas que construye y entrega el Instituto Provincial de la Vivienda en Mendoza responden a tipologías estandarizadas , diseñadas para garantizar condiciones básicas de habitabilidad, funcionalidad y acceso a los servicios esenciales. Una de las más utilizadas en los barrios recientemente adjudicados es la tipología ALAS.

Según explicó Gustavo Cantero , presidente del IPV, se trata de un modelo de vivienda sencilla, pero completa , que cumplen con los estándares técnicos y sociales definidos por el organismo provincial.

La tipología ALAS tiene una superficie total de 64 metros cuadrados cubiertos , construidos con sistema tradicional. La vivienda está organizada de la siguiente manera:

Estar-comedor integrado, que funciona como espacio principal de la casa

Cocina , vinculada al área social

Dos dormitorios , pensados para una familia tipo. Sin placares.

Baño completo, con todos los sanitarios

Desde el IPV remarcan que este diseño permite que la vivienda pueda ampliarse en el futuro, siempre respetando las normativas municipales y las condiciones del terreno.

entrega de viviendas, barrio los cerezos II, tunuyan, IPV La tipología ALAS tiene una superficie total de 64 metros cuadrados cubiertos, construidos con sistema tradicional. Foto: Yemel Fil

entrega de viviendas, barrio los cerezos II, tunuyan, IPV El diseño permite que la vivienda pueda ampliarse en el futuro. Foto: Yemel Fil

Cómo es la construcción de una vivienda del IPV

Las casas del IPV se construyen con materiales tradicionales. En términos generales, incluyen:

Muros de mampostería

Techos con estructura resistente y aislación básica

Pisos cerámicos

Aberturas estándar de aluminio

Instalaciones eléctricas, sanitarias y de gas completas

entrega de viviendas, barrio los cerezos II, tunuyan, IPV Recorrimos una vivienda de la tipología ALAS, una de los modelos de vivienda social que entrega el IPV. Foto: Yemel Fil

La vivienda se entrega lista para habitar, es decir, con todas las conexiones necesarias para que la familia pueda mudarse sin realizar obras estructurales.

entrega de viviendas, barrio los cerezos II, tunuyan, IPV La cocina viene equipada con bajo mesada y termotanque. Foto: Yemel Fil

entrega de viviendas, barrio los cerezos II, tunuyan, IPV Vivienda del barrio Los Cerezos II, de Vista Flores, Tunuyán. Foto: Yemel Fil

Servicios incluidos y entorno urbano

Un punto central de los programas habitacionales del IPV es que la casa no se entrega de manera aislada, sino dentro de un barrio planificado. En ese sentido, las viviendas cuentan con acceso a:

Red de agua potable

Energía eléctrica

Red de gas natural (cuando la zona lo permite)

Sistema de desagües

Qué equipamiento trae la vivienda

Las casas del IPV no se entregan amobladas, pero sí cuentan con el equipamiento básico indispensable para su uso:

Instalación eléctrica con tomas y llaves

Instalación sanitaria completa

Conexiones para cocina y calefón

Baño equipado con sanitarios

entrega de viviendas, barrio los cerezos II, tunuyan, IPV El baño se entrega con sanitarios, completo. Foto: Yemel Fil

Las casa no incluyen placares, mobiliario, rejas ni cerramientos adicionales, que quedan a cargo del adjudicatario.

entrega de viviendas, barrio los cerezos II, tunuyan, IPV Las casas del IPV cuentan con dos dormitorios. Foto: Yemel Fil

Viviendas pensadas para ampliarse

Si bien la tipología ALAS responde a un modelo base, desde el IPV explican que estas viviendas están pensadas como un punto de partida. La posibilidad de ampliación futura es uno de los ejes del diseño, permitiendo que la casa acompañe el crecimiento del grupo familiar.