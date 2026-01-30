Cómo es una casa del IPV: metros, distribución y qué tener en cuenta al mudarse.

Te mostramos cómo es una casa de los programas sociales delInstituto Provincial de la Vivienda(IPV). Metros, características, distribución de ambientes, equipamientos y todo lo que el adjudicatario debe tener en cuenta a la hora de mudarse a su casa propia.
Según explicó Gustavo Cantero, presidente del IPV, se trata de un modelo de viviendasencilla, pero completa, que cumplen con los estándares técnicos y sociales definidos por el organismo provincial.
Superficie y distribución de ambientes
La tipología ALAS tiene una superficie total de 64 metros cuadrados cubiertos, construidos con sistema tradicional. La vivienda está organizada de la siguiente manera:
Estar-comedor integrado, que funciona como espacio principal de la casa
Cocina, vinculada al área social
Dos dormitorios, pensados para una familia tipo. Sin placares.
Baño completo, con todos los sanitarios
Desde el IPV remarcan que este diseño permite que la vivienda pueda ampliarse en el futuro, siempre respetando las normativas municipales y las condiciones del terreno.
Cómo es la construcción de una vivienda del IPV
Las casas del IPV se construyen con materiales tradicionales. En términos generales, incluyen:
Muros de mampostería
Techos con estructura resistente y aislación básica
Pisos cerámicos
Aberturas estándar de aluminio
Instalaciones eléctricas, sanitarias y de gas completas
La vivienda se entrega lista para habitar, es decir, con todas las conexiones necesarias para que la familia pueda mudarse sin realizar obras estructurales.
Servicios incluidos y entorno urbano
Un punto central de los programas habitacionales del IPV es que la casa no se entrega de manera aislada, sino dentro de un barrio planificado. En ese sentido, las viviendas cuentan con acceso a:
Red de agua potable
Energía eléctrica
Red de gas natural (cuando la zona lo permite)
Sistema de desagües
Qué equipamiento trae la vivienda
Las casas del IPV no se entregan amobladas, pero sí cuentan con el equipamiento básico indispensable para su uso:
Instalación eléctrica con tomas y llaves
Instalación sanitaria completa
Conexiones para cocina y calefón
Baño equipado con sanitarios
Las casa no incluyen placares, mobiliario, rejas ni cerramientos adicionales, que quedan a cargo del adjudicatario.
Viviendas pensadas para ampliarse
Si bien la tipología ALAS responde a un modelo base, desde el IPV explican que estas viviendas están pensadas como un punto de partida. La posibilidad de ampliación futura es uno de los ejes del diseño, permitiendo que la casa acompañe el crecimiento del grupo familiar.