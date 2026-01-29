29 de enero de 2026
Alfredo Cornejo entregó en Rivadavia viviendas terminadas con fondos provinciales

El gobernador Alfredo Cornejo resaltó que las casas pudieron concluirse pese al retiro del financiamiento nacional.

Alfredo Cornejo entregó en Rivadavia viviendas terminadas con fondos provinciales. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza.

El gobernador Alfredo Cornejo entregó este jueves viviendas en Rivadavia y destacó que fueron terminadas con fondos provinciales, luego de la Nación retirara el financiamiento. Se trata del barrio Brandsen, donde se entregaron 22 de las 41 previstas dentro del programa Casa Propia-Construir Futuro, que fue incluida dentro de Mendoza Construye, Línea de Acción I.

Tras el retiro de fondos nacionales, la Provincia decidió hacer los aportes para finalizar las viviendas, situación que se da en barrios de otros departamentos. Cornejo celebró la recuperación del terreno por parte del municipio y la provisión inicial de servicios, al tiempo que subrayó: “No hemos dejado de terminar los barrios que se iniciaron con financiamiento nacional, y en este caso el aporte del terreno y el financiamiento provincial fueron claves".

El mandatario confirmó que restan 19 viviendas por finalizar en el corto plazo, que el departamento continuará con las obras de infraestructura complementaria, y que el barrio representa “un progreso para las familias y para todo Rivadavia”. El proyecto se inició el 1 de septiembre de 2022 y tiene un plazo total de ejecución de 40 meses. La inversión total, actualizada a enero de 2026, asciende a $2.000,3 millones.

La entrega fue encabezada por el Gobernador; la subsecretaria de Infraestructura, Marité Badui; el presidente del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), Gustavo Cantero; autoridades provinciales y municipales, más representantes de la empresa constructora.

El gobernador Alfredo Cornejo entregó 22 viviendas del barrio Brandsen, en Rivadavia. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza.

Los fondos provinciales

Badui destacó las obras de urbanización impulsadas por el exintendente Miguel Ronco, como el playón deportivo y la iluminación. "Este barrio es el corolario de una política que busca mejorar las condiciones de vida y construir comunidad a partir de un entorno digno, no solo de la vivienda”, afirmó.

La funcionaria remarcó que el programa habitacional fue paralizado a nivel nacional y retomado con inversión provincial. “El Gobernador decidió finalizar estas viviendas con fondos 100% provinciales, cumpliendo la palabra empeñada con familias que esperaron mucho tiempo”, señaló la funcionaria.

A su vez, el presidente del IPV declaró: “Es un día de mucha alegría porque este barrio lleva varios años en ejecución y proviene de una operatoria nacional que se detuvo, pero que el Gobernador decidió retomar”, y agregó: "En 2024 la situación del barrio era caótica y hoy ya son casas listas para ser habitadas”.

Cómo son las viviendas entregadas en Rivadavia

El terreno donde se emplaza el barrio fue provisto por la Unión Vecinal Brandsen, mientras que la empresa constructora a cargo de los trabajos es CF Obras Civiles SRL (ex Cartagena Ruiz SRL). Las viviendas corresponden a una tipología unifamiliar, con un total de 40 unidades estándar y una vivienda especialmente adaptada para personas con discapacidad.

Cada casa cuenta con estar-comedor, cocina, lavadero, dos dormitorios y baño, con una superficie de 64,40 metros cuadrados. Además, disponen de tanque de agua elevado, instalación de gas envasado, red de agua y cloaca y servicio eléctrico.

Viviendas entregadas en Rivadavia. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza.

En materia de urbanización, se ejecutaron cordones, cunetas, banquinas, veredas peatonales, accesos a los bloques y rampas para personas con discapacidad; mientras que el municipio realizó las tareas de perfilado, compactado y enripiado de las calles. El barrio cuenta con red de agua potable, red cloacal, red eléctrica y alumbrado público.

El sistema de financiamiento para los adjudicatarios contempla créditos con cuotas ajustadas por el Coeficiente de Variación Salarial (CVS), con inicio de recupero a los 30 días posteriores a la entrega y plazos de amortización que van desde 123 hasta 360 meses.

En el departamento de Rivadavia, entre diciembre de 2016 y 2025, la Provincia entregó un total de 567 viviendas y 329 mejoramientos habitacionales, indicó el Gobierno.

