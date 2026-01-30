Rivadavia vibró con su Fiesta de la Vendimia y coronó a Brunela Julián como reina departamental.

Rivadavia vivió una de sus noches más esperadas del calendario cultural. Entre el fervor popular y un despliegue artístico que recorrió las raíces del departamento, Brunela Julián fue coronada como reina en la Fiesta de la Vendimia 2026 . La joven representó al distrito Los Campamentos ,

El cuadro de soberanas se completó con la elección de Denise Musri , del distrito El Mirador , como Virreina departamental. Denise tiene 19 años y cursa la carrera de Comunicación Social.

El espectáculo central, titulado “Mi Rivadavia… es así” , no fue solo una puesta en escena, sino un relato vivo sobre la identidad local. A través de la música y la danza, la obra evocó los orígenes del departamento -desde la histórica posta La Ramada - hasta su presente pujante.

La narrativa, guiada por los personajes de Teresa y Paulino , emocionó al público al rendir tributo a:

Inmigrantes y trabajadores de la viña: el motor histórico del Este mendocino.

Reinas de mandato cumplido: un repaso por las mujeres que marcaron distintas épocas.

Referentes culturales: un homenaje a quienes forjaron el patrimonio artístico de la comuna.

fiesta de la vendimia rivadavia 2026 "Mi Rivadavia es así", fue el nombre de la Fiesta de la Vendimia 2026.

El broche de oro artístico llegó de la mano de Lito Vitale y Juan Carlos Baglietto. El dúo ofreció un concierto de alta jerarquía que cerró la jornada con un clima de profunda sensibilidad y ovaciones.

fiesta de la vendimia rivadavia 2026 Lito Vitale y Juan Carlos Baglietto, el broche de oro.

Rivadavia Canta al País: cambios en la grilla por mal tiempo

Debido a los pronósticos de condiciones climáticas adversas para la región, la Municipalidad de Rivadavia decidió suspender la primera jornada del festival programada originalmente para este viernes 30 de enero.

De este modo, la jornada suspendida se reprogramará íntegramente para el lunes 2 de febrero.

La grilla definitiva del festival más importante del Este mendocino queda conformada de la siguiente manera:

Sábado 31 de enero

Luciano Pereyra

La Joaqui

A Contramano.

Turay

Munaycú.

Los Huarpes.

Embed

Domingo 1 de febrero

Desakta2

La Repandilla

Pinky de UPDR y Junior.

Dúo Moyano.

Facu y Exe

La Merembé.

Embed

Lunes 2 de febrero (Reprogramación)

Lázaro Caballero

Destino San Javier

Sele Vera y Los Pampas

Los Filippis.

Joaquín Aguilar.

Mabel Quiroga

El Rejunte.