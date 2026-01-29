29 de enero de 2026
Fiesta de la Vendimia: Las Heras recorre su pasado libertador y ferroviario

El próximo jueves 29 de enero, el Predio Los Pescadores será el escenario de la Fiesta de la Vendimia que presentará una historia de identidad y herencia.

 Por Natalia Mantineo

Las Heras ya palpita su fiesta máxima. Bajo la dirección de Gabriela Cánovas, el departamento se alista para vivir una noche donde la memoria colectiva y el homenaje al trabajo serán los protagonistas de la Fiesta de la Vendimia. El evento tendrá lugar el jueves 29 de enero, en el predio Los Pescadores (Acceso Norte y calle Los Pescadores).

Fiesta de la Vendimia de Las Heras.jpeg
Fiesta de la Vendimia de Las Heras: una herencia de identidad

La propuesta artística de este año, con guión de Laura Fuertes, promete emocionar a través de un relato íntimo. La historia sigue a Gian, un joven que recibe de su "Nona" un escrito cargado de vivencias.

A través de doce cuadros escénicos, el público recorrerá los hitos que forjaron a Las Heras:

  • La gesta libertadora: el espíritu sanmartiniano que habita en el departamento.

  • El motor del progreso: el rol fundamental del ferrocarril y el legado de los inmigrantes.

  • La cultura del esfuerzo: el homenaje a los hombres y mujeres que, con solidaridad, construyeron la comunidad actual.

Vendimia Las Heras - 331010
Doce candidatas, una corona

Tras el despliegue artístico, llegará el momento de la elección. Doce jóvenes representan la diversidad y el compromiso de cada rincón del departamento serán las que aspiran a suceder a Alejandrina Funes que no sólo se consagró como reina departamental, sino que también alzó la corona nacional durante el 2025.

Las candidatas son:

reina de la vendimia las heras 2026, chiara baciocchi
reina de la vendimia las heras 2026, melanie perrelli
reina de la vendimia las heras 2026, carolina jardel
reina de la vendimia las heras 2026, carla peralta
reina de la vendimia las heras 2026, morena puentes
reina de la vendimia las heras 2026, maria saavedra
reina de la vendimia las heras 2026, fabiana vega
reina de la vendimia las heras 2026, barbara rodriguez
reina de la vendimia las heras 2026, ivana pacheco
reina de la vendimia las heras 2026, candela martinez
reina de la vendimia las heras 2026, camila gelvez
reina de la vendimia las heras 2026, valentina arredondo

Innovador sistema de elección

Para esta edición, la Municipalidad de Las Heras implementará un sistema de voto electrónico diseñado para asegurar la transparencia absoluta en la elección de la reina.

¿Cómo funciona el proceso?

  • Sorteo de DNI: se realizará un sorteo público de terminaciones de documento para habilitar a los potenciales votantes.

  • Identificación: quienes resulten habilitados recibirán pulseras y cupones numerados.

  • Sorteo final: un segundo sorteo determinará quiénes serán los ciudadanos que finalmente se dirigirán a los tótems digitales dispuestos en el predio para emitir su voto de manera rápida y segura.

Un dato que no es menor es que el evento comenzará puntualmente a las 20.30. Se recomienda al público asistir con antelación para asegurar su ubicación en el predio.

